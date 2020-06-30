Учёные сообщили о новой вирусной угрозе – от свиней из Китая

Россиянин, который упоминается в расследовании об убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине, может быть связан с ФСБ. С его помощью расследователям удалось обнаружить ещё нескольких человек, предположительно связанных со спецслужбой. Как минимум трое из них подозревались в заказном убийстве за границей. Расследование об этом выпустили британская группа Bellingcat, немецкий журнал Der Spiegel и российское издание The Insider.

Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. В обвинительном заключении немецкая прокуратура утверждает, что в Берлине россиянин действовал по заказу российского правительства.

В конце июня стало известно, что расследовании об убийстве Хангошвили фигурирует ещё один подозреваемый — Роман Д. По данным Bellingcat, этот человек — Роман Давыдов. Расследователи уверены, что его имя и данные — выдуманы. В июле 2019 года ему был выдан загранпаспорт, а до этого человека с такими данными в российских государственных базах данных не существовало, настаивают расследователи. Это не помешало ему получить шенгенскую визу в тот же день, когда её получил по поддельному же паспорту Красиков.

По своему паспорту и визе Давыдов коротко въезжал на территорию Польши. Именно оттуда Красивов приехал потом в Берлин. По данным с дорожных камер, которые есть в распоряжении Bellingcat, можно отследить маршруты Давыдова: в июле 2019 года он постоянно бывал на Осеннем бульваре, где жил Красиков, а также бывал в Балашихе, где Красиков, вероятнее всего, посещал базу Центра специальных назначений ФСБ.

Роль Давыдова в подготовке покушения на Зелимханова не ясна. Однако можно предположить, что Красиков действовал не один в подготовке покушения. В Берлине за один день подозреваемый смог достать велосипед, электроскутер, модель которого не продаётся в Германии, оружие, он знал где и когда будет находиться жертва.

Расследователям удалось обнаружить ещё один паспорт Давыдова. В нём его звали Роман Николаев. По этим документам он летал в Прагу летом 2015 года. В этот же день в городе находились ещё пять человек с похожими паспортами, владельцев которых нет ни в одной другой российской базе. Расследователи предполагают, что это тоже могут быть сотрудники российских спецслужб. Аналогичные паспорта обнаружены у троих подозреваемых в заказном убийстве администратора сайта "Кавказ-центр", бывшего чеченского полевого командира Абдулвахида Эдильгериева. Он — родственник Мовлади Удугова, который был одним из лидеров чеченских сепаратистов в 90-е годы.

Они же были в Стамбуле в день убийства узбекского имама Абдуллы Бухари (Мирзаголиба Хамидова), поддерживавшего радикальную версию ислама. Его имя фигурировало в списке Би-Би-Си, покушения на которых могли готовить люди, называющие себя представителями ФСБ.