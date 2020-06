Учёные сообщили о новой вирусной угрозе – от свиней из Китая

В Китае обнаружен новый вид вируса, имеющий пандемический потенциал. На сей раз источником угрозы являются свиньи, пишут вирусологи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По данным авторов нового исследования, вирус, обозначенный ими аббревиатурой G4 EA H1N1, способен передаваться от животных человеку, а затем распространяться среди людей. Он поражает дыхательные пути. В Китае отмечены случаи заражения среди работников свиноводческих предприятий.

Ученые обращают внимание на необходимость принятия срочных мер, предотвращающих распространение вируса. Известные вакцины против него не помогают, но есть основания полагать, что на их основе может быть создано эффективное средство, отмечают авторы исследования.

На данный момент G4 EA H1N1 не представляет собой острой непосредственной угрозы, но ситуация может измениться. "Нам следует осознать, что нынешняя пандемия коронавируса – не последнее явление такого рода. Новые патогены появляются с достаточной регулярностью, причем источником опасности в большей степени являются домашние животные, с которыми человек находится в непосредственном контакте", – говорит в интервью Би-Би-Си глава кафедры ветеринарной медицины Кембриджского университета профессор Джеймс Вуд.