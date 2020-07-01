Трампа призывают ужесточить санкции против РФ после сведений о талибах

Президенту США Дональду Трампу следует ввести новые экономические санкции против России, если подтвердятся сообщения, что Москва платила вознаграждения талибам за убийства американских солдат в Афганистане. Такое мнение высказали представители Демократической партии.

Среди тех, кто поддерживает ужесточение мер, глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф. "Мы должны оценить, какие санкции стоит применить, чтобы и дальше сдерживать негативные действия России", – подчеркнул Шифф. Другой конгрессмен-демократ Мики Шеррилл назвала обвинения в адрес Москвы "крайне тревожащими". "Если они окажутся правдой, Россия столкнётся с последствиями", – сказала Шеррилл.

Сторонники новых санкций есть и среди республиканцев. На брифинге днём ранее ряд сенаторов заявили, что последствия для России должны быть, если сообщения в СМИ подтвердятся. Но решение должно приниматься только после тщательного анализа ситуации, отмечают они.

Давление на Трампа усиливается после публикаций, первая из которых появилась в The New York Times. Газета ссылалась на несколько неназванных источников, знакомых с ситуацией. В сообщении говорилось, что выплаты боевикам за убийства солдат международной коалиции осуществлялись в период, когда США и представители талибов вели переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане.

Глава Белого дома изначально утверждал, что он не был проинформирован на этот счет спецслужбами. Представитель Трампа отмечала, что среди сотрудников разведки не было уверенности в том, что все этих сведения о вознаграждениях правдивы. 30 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Трамп не был проинформирован "лично" о ситуации. Получал ли президент какой-либо письменный доклад о предполагаемых переводах средств талибам, Макинэни не уточнила. В статье The New York Times на этот счет говорилось, что Трампу во второй половине февраля чиновники представили свои выводы в письменном виде.

Сейчас демократы, а также некоторые республиканцы задаются вопросом, читал ли президент этот отчёт. И если он с ним ознакомился, то почему не было жесткой реакции с его стороны.

По сведениям журналистов, американцам удалось перехватить информацию, которая свидетельствует о крупных переводах средств талибам со счетов, контролируемых российской военной разведкой (ГРУ). Были и другие свидетельства, отмечает The New York Times.

Россия и представители талибов отрицают существование каких-либо схем вознаграждений за убийства американских военнослужащих.