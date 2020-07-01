Жертвы домогательств Харви Вайнштейна получат 19 млн долларов компенсации

Парламент Грузии 95 голосами «за» при пяти «против» на внеочередной сессии в первом чтении утвердил поправки в Избирательный кодекс, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Проект предусматривает ряд изменений, связанных с избирательной кампанией и процедурами проведения выборов. Изменения в основном касаются формирования избирательных комиссий, предвыборной кампании и политической рекламы. Теперь членов избирательных комиссии будут выбирать следующим образом: часть по партийным квотам, а другая часть - независимыми членами окружной комиссии.

Бесплатная политическая реклама будет предоставлена только 19 политическим партиям, как это было раньше. А платной рекламой могут воспользоваться все. Также, согласно поправкам, в Грузии впервые за последние годы появится официальная пауза в предвыборной кампании: за восемь часов до начала голосования и до закрытия избирательных участков будут запрещены агитация и политическая реклама.

Согласно изменениям, второй тур выборов должен проходить через три недели после первого тура. При этом все прошедшие во второй тур получат право на бесплатную политическую рекламу.

Меняется также представление списков для участия в выборах – после принятия поправок партиям понадобится не только бумажный список, но и электронный. Правда, при этом подписей понадобится меньше, чем раньше – всего 5 тысяч, и только тем, кто не получил поддержку 15 тысяч избирателей на прошлых выборах – 2016, 2017 и 2018 года.

Поправки предусматривают еще одно новшество: гендерное равновесие в избирательное законодательство. На первом этапе партия получит регистрацию, если в партийном списке каждый четвертый кандидат будет женщина. Затем требования к гендерному равноправию в партийных списках будут расти: к выборам 2032 года в списке должно быть равное количество мужчин и женщин.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» отметили, что у парламентской оппозиции было несколько замечаний, поэтому им непонятно, почему они не присутствовали на сегодняшнем заседании.