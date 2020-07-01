Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами-фасилитаторами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 1 июля, встретилась с послами-фасилитаторами. По информации администрации президента, Зурабишвили еще раз поблагодарила послов-фасилитаторов за участие в процессе, который был ориентирован на укрепление стабильности в стране.

Как отметила президент на встрече с дипломатами во Дворце Орбелиани, Грузия уже сдала тесты на демократию, однако этот процесс должен завершиться и сейчас главнейшим является образцовое проведение мирных и справедливых выборов.

«Как и прежде, я буду гарантом стабильности. Решение, принятое мной в связи с помилованием, было обусловлено именно этим. В плане обеспечения спокойной обстановки ради стабильности и деполяризации неприемлемы фейковые новости, дезинформация, язык ненависти, нападки на наших партнеров и различные организации, к примеру, нападки на центр Лугара.

Для того, чтобы Грузия успешно сдала еще один экзамен и стабильности ничто не угрожало, нам следует проявить больше внимательности, поскольку как внутри страны, так и за ее пределами есть всякого рода попытки, и именно в этот период очень важны участие и поддержка иностранных партнеров», - заявила президент Грузии.

На встрече присутствовали: посол ЕС в Грузии Карл Харцель, руководитель офиса Совета Европы в Грузии Кристиан Урсе, посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.