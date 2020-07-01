Министр экономики Грузии призвала покупать билеты только на согласованные авирейсы

Министр экономики Грузии Натия Турнава призвала граждан приобретать билеты только на те авиарейсы, расписание которых официально опубликовано на страницах Агентства гражданской авиации и министерства экономики Грузии. Об этом Турнава заявила в эфире телекомпании «Имеди».

Министр указала на то, что авиакомпания «Georgian Airways» продает билеты по некоторым направлениям без согласования с официальными структурами. Турнава подтвердила, что в июле будет выполнено более 11 международных чартерных рейсов по определенному графику с соблюдением рекомендаций эпидемиологов.

Министр назвала это «очень неправильными действиями, которые ставят людей в очень сложное положение, поскольку билеты на такие рейсы довольно дорогие».

«Мы призываем авиакомпанию «Georgian Airways» прекратить такие несогласованные действия. Мы также призываем граждан Грузии руководствоваться только списком и расписанием рейсов, размещенным на сайтах Агентства гражданской авиации и министерства экономики», - заявила Турнава.

По информации агентства «Новости-Грузия», флагманская авиакомпания «Georgian Airways» сегодня, 1 июля, опубликовала расписание чартерных рейсов на июль. Всего предусмотрено пять направлений: Тель-Авив, Амстердам, Вена, а также Берлин и Париж. Между тем на сайте Агентства гражданской авиации Грузии подтверждены только авиарейсы в Тель-авив, Вену, Берлин и Амстердам.

Правительство Грузии отказалось от возобновления регулярного авиасообщения до конца июля. При этом отмечается, что ависообщение с некоторыми странами будет поддерживаться посредством чартерных рейсов.