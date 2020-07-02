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В Грузии 8 новых случаев коронавируса, 23 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 939. За сутки в стране выявили 8 новых случаев заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 817 – за сутки выздоровели 23 пациента.
3080 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 242. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 107.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 34 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтверждённых случаев коронавируса, из них 76 человек выздоровели.
Другие новости дня
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, проголосовавшим против поправок
Более половины избирателей Ненецкого автономного округа – 55,25% - проголосовали против поправок к Конституции РФ. За изменения выступили 43,78% проголосовавших. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии.
Ненецкий автономный округ, по предварительным данным, стал единственным регионом России, жители которого проголосовали против внесения поправок.
Ранее ЦИК сообщал, что больше всего граждан, проголосовавших против поправок, было в Коми – почти 69 процентов. Однако после обработки большего числа бюллетеней выяснилось, что против изменений проголосовало около 34 процентов.
Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона –"обнуление" президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
«Нет!»: в центре Москвы прошла акция оппозиции. ВИДЕО
В Москве прошла акция против поправок в Конституцию России. Собраться активистов призвал координатор движения "Нет!" Андрей Пивоваров. Своё обращение он опубликовал у себя в телеграме.
О намерении выйти на Пушкинскую площадь сообщил так же в своём блоге муниципальный депутат московского района Хамовники Илья Азар. По сообщению корреспондента Русской службы Би-би-си Ильи Барабанова, уже около четырёх часов дня на площади дежурили подразделения Росгвардии и полиции в количестве, превышающем обычное.
На Пушкинской площади работали корреспонденты Радио Свобода. Они вели трансляцию с места событий.
Акция протеста состоялась в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади. Жители требовали отменить обнуление сроков действующего президента Владимира Путина и не переписывать Конституцию, передаёт корреспондент Север.Реалии.
В акции приняли участие около ста человек. Они держали в руках старую версию Конституции и плакаты. Их вытеснили с площади сотрудники полиции, Росгвардии и городского коммунального комплекса, несколько человек задержаны, часть – до того, как успели попасть на акцию.
Различные акции и пикеты против поправок прошли в разных городах России и за границей. В частности, российские гражданские активисты прошли по центру Праги с муляжом гроба чёрного цвета с надписью "Россия".
- 1 июля завершилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции страны. Текст предусматривает сброс счётчика президентских сроков для Владимира Путина и Дмитрия Медведева и значительное перераспределение структуры власти. Участки закрылись в 21 час по Москве, ЦИК уже публикует первые результаты.
Министр экономики Грузии призвала покупать билеты только на согласованные авирейсы
Министр экономики Грузии Натия Турнава призвала граждан приобретать билеты только на те авиарейсы, расписание которых официально опубликовано на страницах Агентства гражданской авиации и министерства экономики Грузии. Об этом Турнава заявила в эфире телекомпании «Имеди».
Министр указала на то, что авиакомпания «Georgian Airways» продает билеты по некоторым направлениям без согласования с официальными структурами. Турнава подтвердила, что в июле будет выполнено более 11 международных чартерных рейсов по определенному графику с соблюдением рекомендаций эпидемиологов.
Министр назвала это «очень неправильными действиями, которые ставят людей в очень сложное положение, поскольку билеты на такие рейсы довольно дорогие».
«Мы призываем авиакомпанию «Georgian Airways» прекратить такие несогласованные действия. Мы также призываем граждан Грузии руководствоваться только списком и расписанием рейсов, размещенным на сайтах Агентства гражданской авиации и министерства экономики», - заявила Турнава.
По информации агентства «Новости-Грузия», флагманская авиакомпания «Georgian Airways» сегодня, 1 июля, опубликовала расписание чартерных рейсов на июль. Всего предусмотрено пять направлений: Тель-Авив, Амстердам, Вена, а также Берлин и Париж. Между тем на сайте Агентства гражданской авиации Грузии подтверждены только авиарейсы в Тель-авив, Вену, Берлин и Амстердам.
Правительство Грузии отказалось от возобновления регулярного авиасообщения до конца июля. При этом отмечается, что ависообщение с некоторыми странами будет поддерживаться посредством чартерных рейсов.
ЦИК РФ после обработки 30% бюллетеней: за поправки - 74%, против - 25%
В России закрылись участки для голосования по поправкам к Конституции. 1 июля было последним днем голосования, которое шло целую неделю.
По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 30 процентов бюллетеней, чуть более 73 процентов пришедших на участки россиян поддержали поправки. 25 процентов высказались против. Явка составила 65 процентов.
Наибольшее число сторонников поправок, согласно данным ЦИК, оказалось в Республике Тыва - там изменение Конституции поддержали свыше 97 процентов избирателей. Наибольшее число противников изменений - в Коми, где против поправок проголосовали более 43 процентов от пришедших на участки. Но в целом, если верить данным ЦИК, во всех регионах России сторонников поправок оказалось больше, чем противников.
В 20:00 по московскому времени закрылись участки для голосования в крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге. Члены участковых комиссий приступили к подсчётам результатов.
По последним официальным данным, на электронном голосовании, которое было доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода, большинство избирателей высказались за изменение Конституции: в Москве - больше 62 процентов (против - более 37 процентов), в Нижегородской области - почти 60 процентов (против - около 40 процентов).
Организаторы кампании "НЕТ!", выступающие против внесения изменений в Конституцию России, огласили данные экзитполов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в столице против поправок в Основной закон страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов.
В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, поддержали поправки почти 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.
Другие источники, в основном связанные с провластными структурами, обнародуют совершенно другие цифры экзитполов. Например, по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра поправки поддержали свыше 71 процента горожан.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. В электронном виде оно было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. На него зарегистрировались 1 190 726 избирателей. Основным днём голосования было объявлено 1 июля. Его сделали выходным.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывали бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывали прийти на участки и проголосовать против.
- В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами-фасилитаторами
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 1 июля, встретилась с послами-фасилитаторами. По информации администрации президента, Зурабишвили еще раз поблагодарила послов-фасилитаторов за участие в процессе, который был ориентирован на укрепление стабильности в стране.
Как отметила президент на встрече с дипломатами во Дворце Орбелиани, Грузия уже сдала тесты на демократию, однако этот процесс должен завершиться и сейчас главнейшим является образцовое проведение мирных и справедливых выборов.
«Как и прежде, я буду гарантом стабильности. Решение, принятое мной в связи с помилованием, было обусловлено именно этим. В плане обеспечения спокойной обстановки ради стабильности и деполяризации неприемлемы фейковые новости, дезинформация, язык ненависти, нападки на наших партнеров и различные организации, к примеру, нападки на центр Лугара.
Для того, чтобы Грузия успешно сдала еще один экзамен и стабильности ничто не угрожало, нам следует проявить больше внимательности, поскольку как внутри страны, так и за ее пределами есть всякого рода попытки, и именно в этот период очень важны участие и поддержка иностранных партнеров», - заявила президент Грузии.
На встрече присутствовали: посол ЕС в Грузии Карл Харцель, руководитель офиса Совета Европы в Грузии Кристиан Урсе, посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.
Жертвы домогательств Харви Вайнштейна получат 19 млн долларов компенсации
Жертвы домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов в качестве компенсации. Об этом сообщает генеральный прокурор Нью-Йорка. Сумма будет выплачена обанкротившейся компанией Харви Вайнштейна и его брата Роберта.
Ранее с обвинениями в адрес продюсера выступили около 80 женщин. Сколько именно из них получат компенсации, не сообщается.
Для выплат будет создан специальный фонд. Средства в него перечислят страховые компании, сотрудничавшие с фирмой Вайнштейна. Компенсации получат жертвы домогательств во время работы в компании. Выплаты не относятся к судебному процессу по делу в Вайнштейна в марте.
- Харви Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. Он продюсировал фильмы, получившие широкую известность, а также становившиеся лауреатами премии «Оскар» в различных номинациях. Это, в частности, «Английский пациент», «Умница Уилл Хантинг», «Влюбленный Шекспир», «Правила виноделов», трилогия «Властелин колец».
- С осени 2017 года десятки женщин рассказали о домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна. По некоторым инцидентам продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения. В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но в итоге ни одна из них не стала участницей судебного процесса.
- В марте 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Продюсера признали виновным в домогательствах и изнасиловании. Он отбывает наказание в тюрьме штата Нью-Йорк. Сообщалось, что в заключении Вайнштейн в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию.
Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Избирательный кодекс
Парламент Грузии 95 голосами «за» при пяти «против» на внеочередной сессии в первом чтении утвердил поправки в Избирательный кодекс, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Проект предусматривает ряд изменений, связанных с избирательной кампанией и процедурами проведения выборов. Изменения в основном касаются формирования избирательных комиссий, предвыборной кампании и политической рекламы. Теперь членов избирательных комиссии будут выбирать следующим образом: часть по партийным квотам, а другая часть - независимыми членами окружной комиссии.
Бесплатная политическая реклама будет предоставлена только 19 политическим партиям, как это было раньше. А платной рекламой могут воспользоваться все. Также, согласно поправкам, в Грузии впервые за последние годы появится официальная пауза в предвыборной кампании: за восемь часов до начала голосования и до закрытия избирательных участков будут запрещены агитация и политическая реклама.
Согласно изменениям, второй тур выборов должен проходить через три недели после первого тура. При этом все прошедшие во второй тур получат право на бесплатную политическую рекламу.
Меняется также представление списков для участия в выборах – после принятия поправок партиям понадобится не только бумажный список, но и электронный. Правда, при этом подписей понадобится меньше, чем раньше – всего 5 тысяч, и только тем, кто не получил поддержку 15 тысяч избирателей на прошлых выборах – 2016, 2017 и 2018 года.
Поправки предусматривают еще одно новшество: гендерное равновесие в избирательное законодательство. На первом этапе партия получит регистрацию, если в партийном списке каждый четвертый кандидат будет женщина. Затем требования к гендерному равноправию в партийных списках будут расти: к выборам 2032 года в списке должно быть равное количество мужчин и женщин.
Представители правящей партии «Грузинская мечта» отметили, что у парламентской оппозиции было несколько замечаний, поэтому им непонятно, почему они не присутствовали на сегодняшнем заседании.
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на COVID-19 был взят у 70 граждан Абхазии
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 70 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Все тесты показали отрицательные результат.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из стационара Гудаутской ЦРБ сегодня, 1 июля, был выписан 1 гражданин - абхазский курсант российского вуза.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан проходят лечение в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Правительство Казахстана предложило ввести в стране жесткий карантин на две недели
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 1 июля, что правительство предложило ввести в стране карантин на две недели начиная с 5 июля.
"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания министр здравоохранения выступит с разъяснениями", – написал президент Казахстана в соцсетях.
Два дня назад Токаев на видеоконференции с членами правительства поручил в двухдневный срок представить ему предложения по введению жесткого карантина по стране. Идея такого карантина возникла из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 после ослабления карантинных мер, которые действовали в стране в мае. По словам Токаева, с 11 мая (день снятия карантина) число больных в стране увеличилось в семь раз.
Недавно назначенный новый глава Минздрава Казахстана Андрей Цой поддержал идею карантина и заявил, что только четыре недели полного локдауна "спасут страну от катастрофы". По его словам, если в Казахстане будет введен четырехнедельный карантин, то на конец августа ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется и будет регистрироваться лишь 2500 случаев заболевания в день – "что в целом соответствует текущей ситуации".
Если же будет введен лишь двухнедельный национальный локдаун, то Минздрав прогнозирует рост числа больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, до семи тысяч случаев в день. Потребность в коечном фонде в Казахстане при реализации этого сценария на конец августа составит 80 тысяч мест, предупреждает министр. Такого количества мест в больницах Казахстана физически нет.
По данным на 1 июля, в Казахстане заболели коронавирусом уже более 41 тысячи человек. Более чем 5 тысяч человек заболели в Нур-Султане и Алматы, более 3 тысяч – в Шымкенте. За последние сутки в Казахстане были выявлены 1604 заболевших коронавирусом.
В Алматы загруженность больниц на 24 июня составляла 95%. Чтобы справиться с нехваткой коек, 29 июня стало известно, что власти разворачивают инфекционный госпиталь во дворце спорта "Халык Арена" в Алматы, а также устроят 500 койко-мест для больных коронавирусом в отеле "Рамада Плаза" в Нур-Султане.
Ирина Агрба назначена директором Абхазского телевидения
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб сегодня подписал распоряжение о назначении директором Абхазского государственного телевидения (АГТРК) Ирины Агрба.
В соответствии с распоряжением, Отар Лакрба, исполнявший обязанности директора телевидения, освобожден от занимаемой должности.
Бывший руководитель АГТРК Роланд Бганба покинул должность за день до инаугурации нового абхазского лидера Аслана Бжания.
Москва заявила о перехвате американского самолета над Черным морем
Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа. Об этом пишет РИА Новости.
«Первого июля 2020 года Дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от границы РФ приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля», - говорится в сообщении.
Уточняется, что для перехвата цели в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа.
«Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ допущено не было», - добавляется в сообщении.
- 15 июня министерство обороны России опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтийским морем. 29 июня в Москве сообщили, что силы ПВО Южного военного округа обнаружили над нейтральными водами Черного моря патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Самолеты взяли на сопровождение, а также подняли в воздух для перехвата два дежурных истребителя Су-27.
ЦИК опубликовал информацию об итогах голосования по Конституции ещё до закрытия участков
Центризбирком России опубликовал информацию о предварительных итогах голосования по поправкам к Конституции ещё до закрытия участков. По итогам подсчёта 0,79 процента бюллетеней, за поправки проголосовали 72,92 процента избирателей, утверждают в комиссии.
На выборах федерального уровня в России публиковать результаты до закрытия участков запрещено законом — чтобы результаты не влияли на волеизъявление граждан. Последним заканчивает голосовать Калининград, в 21 час по московскому времени.
В данном случае этим правилом ЦИК пренебрегли. Голосование по изменению Конституции к 15:00 по Москве закончилось на Дальнем Востоке. По данным ЦИК, на Чукотке "за" проголосовали чуть больше 83 процентов участников референдума, против — 15,75 процента. На Сахалине за — 74,02 процента, против — 24,66 процента.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Одна из них предусматривает «обнуление» его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Оппозиция не выбрала единого отношения к голосованию — КПРФ и комитет "НЕТ!" призывали голосовать против, Алексей Навальный и партия "Яблоко" — бойкотировать голосований. Социологи приводили опросы, которые показывали низкую поддержку поправок у всего населения в целом и высокую — у готовых прийти на участки.
Россия освободила задержанного 13 июня грузинского пастуха
Москва передала Тбилиси пастуха Давида Вардошвили, которого российские пограничники задержали по обвинению в незаконном пересечении границы.
Вардошвили вернулся в Грузию вчера поздно ночью. В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса его перевели в одну из карантинных зон, - заявила грузинской службе Радио Свобода его сестра, Мариам Вардошвили.
Жителя села Алмати Кварельского района Грузии задержали 13 июня близ дагестанского участка грузино-российской границы. В МВД Грузии сообщили об инциденте лишь 22 июня.
Односельчане Вардошвили предполагали, что пастух не пересекал границу Грузии и России, а российские пограничники задержали его на грузинской территории.
Россия пригласила наблюдать за голосованием по Конституции европейских праворадикалов
Россия пригласила наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию представителей праворадикальных движений Европы и пророссийских партий. Об этом сообщает Би-би-си.
С 25 июня участки для голосования посещают представители европейских движений. Несмотря на то, что иностранные наблюдатели не предусмотрены законом, их визиты освещают центральные СМИ, включая государственные каналы и информационные агентства.
На голосование посмотрели и отчитались о том, что на нём нет нарушений главный редактор праворадикального шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук, депутат Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии” Штефан Койтер, его однопартиец из городского парламента Берлина Норберт Линдеманн, координатор "Бессмертного полка Черногории" Игор Дамьянович, представители правоконсервативной итальянской партии “Лига Севера”, латвийского консервативного движения “Действие”, правой партии "Альтернатива болгарского возрождения” и регулярно цитирующаяся российскими прокремлёвскими СМИ депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк.
По данным Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, на московских участках и в общественном штабе работают наблюдатели из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. При этом называть их наблюдателями неправильно, заявил Би-би-си руководитель рабочей группы в Общественной палате Максим Григорьев. Он сказал, что это приглашённые эксперты.
Григорьев не смог ответить на вопрос, кто конкретно финансирует их прибытие. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц заявил, что фактически иностранцы занимаются имитацией наблюдения, при этом финансирование их визитов скрывается.
Движение "Голос" накануне опубликовало "Предварительное заявление о ходе предварительного голосования по изменению Конституции России". В нём говорится о многочисленных нарушениях в ходе голосования, вероятных вбросах бюллетеней и принуждении граждан к участию в голосовании. Председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила движение в том, что оно деградировало и не соответтсвует своим целям.
- Поправки в Конституцию были предложены президентом России Владимиром Путиным и позднее расширены экспертной группой. Их принятие, в частности, позволит Путину принять участие в следующих президентских выборах, даст парламенту право увольнять судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента, создаст новый конституционный орган – Государственный совет и даст президенту возможность заблокировать вступление в силу законов, даже если парламенту удалось преодолеть президентское вето.
В Тбилиси прошла акция против обнуления сроков Путина
У здания Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии прошла акция протеста против поправок в Конституцию РФ и обнуления президентских сроков Владимира Путина.
Проживающие в Тбилиси россияне и гражданские активисты назвали процесс «конституционным переворотом».
«Продление полномочий Владимира Путина до 2036 года приведет к катастрофическим последствиям для народа Российской Федерации, а также негативно отразится на соседях. Мы выступаем против агрессивной политики России по отношению к соседним государствам. Призываем граждан России не отдавать свой голос за конституционные изменения», – заявил участник акции, член партии «Яблоко» Николай Великов.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Одна из них предусматривает «обнуление» его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
На Красной площади задержаны участники акции против обнуления
В Москве на Красной площади полиция задержала активистов – участников акции "2036". Об этом сообщает телеканал "Дождь". Они выложили своими телами эту цифру на брусчатке. В случае вступления в силу поправок к Конституции, одна из которых обнуляет президентские сроки, Владимир Путин сможет находиться у власти до 2036 года. Сегодня последний день голосования по поправкам.
Акцию провели восемь человек. Среди них муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.
После задержания активистов увезли в отделение полиции.
Акция "2036" — реплика акции российской арт-группы Э.Т.И., созданной Анатолием Осмоловским в 80-е годы прошлого века. 18 апреля 1991 года участники группы своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем матерное название мужского полового органа. Участники акции так выразили свой протест против закона "О нравственности", который запрещал ругаться матом в общественных местах и вводил наказание за это в виде 15 суток административного ареста.
Бибилов проголосовал по поправкам к Конституции России в условиях самоизоляции
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. Агентство «Рес» сообщает, что Бибилов проголосовал в своей резиденции в Джаве, куда приехала выездная участковая избирательная комиссия. Югоосетинский лидер находится на двухнедельной самоизоляции после визита в Москву для участия в Параде Победы.
Поправки необходимы не только для самой России, но и для Южной Осетии
«Как гражданин России, я должен был обязательно проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Хочу подчеркнуть, что поправки, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации, необходимы не только для самой России, но и для Южной Осетии», – сказал Бибилов.
Он отметил, что изменения повлияют на отношение к России как самих граждан Российской Федерации, так и всего мира.
«Эти изменения направлены на защиту интересов граждан России, а также связаны с социальной защитой населения и обеспечения безопасности. Более того, они обеспечат превалирование внутренних законов над международными, что поможет в решении вопросов, которые возникают между Южной Осетией и Россией», – сказал он.
Бибилов выразил твердую уверенность в необходимости внесения этих поправок.
«Без сомнения, поправки делают Российскую Федерацию более ответственной в сфере социальной защиты, обеспечения безопасности своего населения и многих других жизненно важных сфер. Поэтому каждый гражданин России, который хочет для своей страны светлого будущего, должен прийти и проголосовать», – заявил он.
Ранее по поправкам к Конституции России проголосовал президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
- Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает «обнуление» его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
У Сил обороны Грузии новый командующий. ВИДЕО
Генерал-майор Георгий Матиашвили вступил в должность командующего Силами обороны Грузии. Церемония передачи полномочий состоялась на территории 4-й механизированной бригады. Силами обороны с 2016 года руководил генерал-лейтенант Владимир Чачибая.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к военнослужащим на церемонии передачи полномочий и заявила, что грузинская армия была, есть и будет носителем национальных ценностей. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
«Начинается новый этап усиления и развития Сил обороны. Должность командующего Силами обороны Грузии чрезвычайно важна, поскольку предполагает оперативное управление нашими Силами обороны, их планирование, подготовку и развитие. На командующего возложена огромная ответственность в условиях, когда нарушены суверенитет и территориальная целостность страны, когда в управлении требуется примерная целенаправленность и последовательность. Для того чтобы справиться со сложнейшими вызовами необходимы - оперирование на будущее, бесперебойное развитие и, разумеется, твердая воля. Мы страна, ориентированная на будущее и у нас есть амбиция дать пример другим», – заявила Саломе Зурабишвили.
По словам президента, у Сил обороны Грузии есть сильная международная поддержка.
«Хочу обратиться к грузинской армии и поблагодарить её за профессионализм, верность и самоотверженность. Вы являетесь опорой государства. Грузинская армия стояла и стоит на верности родине, самоотверженности и чести. Грузинская армия была, есть и будет носителем национальных ценностей. Грузинская армия была и будет надежной силой для наших партнеров», – заявила президент.
Трампа призывают ужесточить санкции против РФ после сведений о талибах
Президенту США Дональду Трампу следует ввести новые экономические санкции против России, если подтвердятся сообщения, что Москва платила вознаграждения талибам за убийства американских солдат в Афганистане. Такое мнение высказали представители Демократической партии.
Среди тех, кто поддерживает ужесточение мер, глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф. "Мы должны оценить, какие санкции стоит применить, чтобы и дальше сдерживать негативные действия России", – подчеркнул Шифф. Другой конгрессмен-демократ Мики Шеррилл назвала обвинения в адрес Москвы "крайне тревожащими". "Если они окажутся правдой, Россия столкнётся с последствиями", – сказала Шеррилл.
Сторонники новых санкций есть и среди республиканцев. На брифинге днём ранее ряд сенаторов заявили, что последствия для России должны быть, если сообщения в СМИ подтвердятся. Но решение должно приниматься только после тщательного анализа ситуации, отмечают они.
Давление на Трампа усиливается после публикаций, первая из которых появилась в The New York Times. Газета ссылалась на несколько неназванных источников, знакомых с ситуацией. В сообщении говорилось, что выплаты боевикам за убийства солдат международной коалиции осуществлялись в период, когда США и представители талибов вели переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане.
Глава Белого дома изначально утверждал, что он не был проинформирован на этот счет спецслужбами. Представитель Трампа отмечала, что среди сотрудников разведки не было уверенности в том, что все этих сведения о вознаграждениях правдивы. 30 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Трамп не был проинформирован "лично" о ситуации. Получал ли президент какой-либо письменный доклад о предполагаемых переводах средств талибам, Макинэни не уточнила. В статье The New York Times на этот счет говорилось, что Трампу во второй половине февраля чиновники представили свои выводы в письменном виде.
Сейчас демократы, а также некоторые республиканцы задаются вопросом, читал ли президент этот отчёт. И если он с ним ознакомился, то почему не было жесткой реакции с его стороны.
По сведениям журналистов, американцам удалось перехватить информацию, которая свидетельствует о крупных переводах средств талибам со счетов, контролируемых российской военной разведкой (ГРУ). Были и другие свидетельства, отмечает The New York Times.
Россия и представители талибов отрицают существование каких-либо схем вознаграждений за убийства американских военнослужащих.
Грузия временно откроет сухопутный коридор для возвращающихся из Армении россиян
Грузинская сторона согласовала проезд по своей территории на автобусах очередной группы граждан России, возвращающихся домой из Армении, – сообщили в посольстве России в Армении.
По информации диппредставительства, ведется проработка аспектов этого организованного возвращения.
«По договоренности с посольством ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» готова взять на себя расходы по оплате комфортабельных автобусов туристического класса (с кондиционерами и туалетами), что существенно облегчит проезд через территорию сопредельного государства, т.к. не потребуется делать технических остановок. Списки будут формироваться на основании предоставленных Вами ранее данных, по итогам с отъезжающими свяжутся сотрудники консульского отдела посольства. Будет обеспечена необходимая санитарная обработка транспортных средств», - сказано в сообщении.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури накануне заявил, что граница Грузии с Россией остаётся закрытой. Комментируя сообщения пользователей социальных сетей, он сказал, что в страну пускают лишь граждан Грузии; лиц с двойным гражданством; а также граждан России, если их супруг или ребёнок – гражданин Грузии.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля.
Михаил Саакашвили показал грузинских «десантников», среди них Зураб Адеишвили
Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел первое заседание Национального совета реформ. В нём приняли участие руководители Кабинета Министров и Верховной Рады.
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в социальной сети Facebook опубликовал фотографии с заседания, подписав их: «Грузинский десант». Среди «десантников» - бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, экс-глава Службы доходов Грузии Георгий Цхакая.
После смены власти в Грузии в 2012 году, Зурабу Адеишвили предъявили обвинения по нескольким делам. Однако Интерпол прекратил его международный розыск. По делу о банкротстве «Карту банка» суд заочно приговорил Адеишвили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, по делу телекомпании «Иберия» - к двум годам лишения свободы (срок сокращён на четверть – до года и 6 месяцев), по делу о незаконном изъятии винного завода «Акура» в городе Телави - к двум годам.
Недавно Саакашвили заявил, что Адеишвили работает советником Генпрокурора Украины. Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе отметил, что информация не соответствует действительности и Адеишвили был лишь временно трудоустроен при предыдущем главе украинской прокуратуры.
- Назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины стало причиной дипломатического скандала между Тбилиси и Киевом. Посла Грузии в Украине вызвали в Тбилиси для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили «ошибочной».
За сутки в Армении выявили 523 новых случая коронавируса, скончались 10 человек, выздоровели 515
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 523, в общем составив 26065.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 515 и сейчас составляет 14563.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 453.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 149 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10900, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 113665 (1821 за последние сутки).
В России сегодня последний день голосования по Конституции
В России сегодня проходит основное голосование по поправкам в Конституцию. Этот день объявлен выходным в отличие от шести предыдущих дней, когда проводилось предварительное голосование.
Такой формат, как общероссийское голосование, используется в России впервые, его регулирование не попадает под основной выборный закон. Поэтому ЦИК утвердил специальный порядок, содержащий элементы традиционных выборов и ряд новшеств, часть из них связана с опасностью распространения коронавирусной инфекции, из-за которой первоначальную дату голосования - 22 апреля перенесли на 10 недель.
При всем сходстве процедур предварительного и основного голосования их правила несколько различаются. Только 1 июля будет вестись онлайн видеотрансляция с оснащенных камерами избирательных участков. До этого запись велась, но доступна была только для внутреннего пользования. На избирательных участках заработают комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). До этого использовались только урны, содержимое которых каждый вечер перемещалось в сейф-пакеты для подсчета после окончательного закрытия участков 1 июля. Сегодня уже не будет проводиться голосование вне помещений, например во дворах, а также электронное голосование.
Предварительное голосование проводилось с 25 по 30 июня. По данным ЦИК, за эти шесть дней проголосовали почти 50 миллионов человек, явка составила 45,7 процента.
В двух российских регионах – Москве и Нижегородской области – проводилось электронное голосование. Явка на нём составила 93 процента.
Подсчёт результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.
Движение "Голос" опубликовало "Предварительное заявление о ходе предварительного голосования по изменению Конституции России". В нём говорится о многочисленных нарушениях в ходе голосования – в частности, о давлении на организаторов наблюдения в регионах, в том числе со стороны сотрудников полиции. На одном из избирательных участков Петербурга полицейский напал на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля и сломал ему руку. Информация о нарушениях при предварительном голосовании приходит и из-за рубежа, где некоторым россиянам удалось проголосовать несколько раз.
"Голос" получило 278 обращений от жителей 35 российских регионов. Как минимум 131 сообщение содержит признаки нарушений. Поступает информация о вероятных вбросах бюллетеней. Кроме того, граждан по-прежнему принуждают к участию в голосовании.
Издание "Открытые медиа" на своём сайте продемонстрировало техническую возможность подтасовки результатов при электронном голосовании . Ранее телеканал "Дождь" сообщал, что в Москве на электронное голосование регистрируют пожилых людей без их ведома. Для этого организаторы раздают им сим-карты и открывают доступ к базам с персональными данными, обещая заплатить за каждую регистрацию на сайте mos.ru.
Накануне Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал принять участие в голосовании по поправкам. В выступлении он заявил, что, голосуя, россияне выбирают жизнь в стране с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан и с эффективной властью, подотчётной обществу. Поправку, которая предполагает обнуление президентских сроков, что позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы государства , он не упомянул.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
Помпео призвал к продлению эмбарго на поставки оружия Ирану
Государственный секретарь США призвал Совет безопасности ООН к продлению эмбарго на поставки оружия Ирану. Майк Помпео аргументировал свой призыв тем, что Иран не является "ответственной демократией".
Срок действия эмбарго истекает в октябре 2020 года. Ранее в июне США подготовили проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. Однако, Китай и Россия, как постоянные члены Совета безопасности ООН, имеющие право вето, предупредили, что выступят против принятия американского проекта, сообщил "Голос Америки".
Госсекретарь на это ответил, что Пекину и Москве следовало бы прислушаться к другим странам региона, которые настойчиво просят о продлении эмбарго.
Администрация Трампа не раз заявляла, что отменять оружейное эмбарго в отношении Ирана недопустимо.
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