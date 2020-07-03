Правительство Франции во главе с Эдуаром Филиппом ушло в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал прошение об отставке своего кабинета, и она была принята президентом Эммануэлем Макроном.

До назначения нового правительства нынешний состав продолжит заниматься текущими делами.

Перестановки в правительстве стали ожидаемым событием. Сам Макрон, которому до завершения нынешнего президентского срока остаётся два года, объявил недавно, что будет создана "новая команда", отмечает "Французское международное радио". Одной из причин этому стали последствия эпидемии коронавируса.

Согласно некоторым прогнозам, о которых пишет DPA, президент сейчас стремится сделать свою политику более социально ориентированной и сгладить впечатление, что его кабинет нацелен, прежде всего, на поддержку бизнеса.

Сохранит ли Эдуар Филипп пост премьера, пока не ясно. Елисейский дворец объявил, что имя нового главы правительства будет объявлено в ближайщие часы.

Филипп занимал пост премьер-министра Франции с 15 мая 2017 года. До этого с 2010 года он был мэром города Гавр. На выборах 28 июня этого года Эдуар Филипп вновь победил на выборах главы администрации этого города.