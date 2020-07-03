НПО указывают на желание властей вмешаться в деятельность «Мтавари архи»

Оппозиционный канал «Мтавари архи» не допустит, чтобы кто-либо вмешивался в его редакционную политику, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя начатое Службой госбезопасности (СГБ) Грузии расследование.

«И правовые рамки Грузии также не дадут никому возможность вмешаться в редакционную политику СМИ», – отметил глава правительства.

Грузинские НПО при этом уверены, что власти пытаются оказать давление на «Мтавари архи» и демонизировать его.

«Если в сюжете телекомпании были представлены ложные факты, этот вопрос должен быть рассмотрен в рамках механизма саморегулирования, а не в рамках уголовного дела», – сказано в заявлении НПО.

Ранее СГБ Грузии обвинила оппозиционный «Мтавари Архи» в умышленном искажении фактов. В сюжете телекомпании от 20 июня говорилось, что жителям Марнеульского района предлагают деньги за то, чтобы в качестве причины смерти их родственников был указан коронавирус. В СГБ опросили респондентов сюжета, которые, по информации ведомства, заявили, что их слова были неправильно переведены с азербайджанского на грузинский.

СГБ также потребовала от «Мтавари архи» предоставить отснятый для сюжета несмонтированный материал. Гендиректор канала Ника Гварамия заявил, что готов это сделать. Он говорит, что телеканал не искажал смысл слов респондентов.