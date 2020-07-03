Поправки к Конституции России вступят в силу 4 июля

Поправки к Конституции России, предусматривающие, помимо прочего, "обнуление" сроков президента, вступят в силу 4 июля. Об этом говорится в подписанном в пятницу указе президента Владимира Путина.

По словам Путина, голосование показало "высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам".

Путин поручил официально опубликовать текст Конституции с поправками после того, как Центризбирком России в пятницу утвердил итоговый протокол всенародного голосования о поправках.

Протокол утверждён единогласно. Согласно ему, явка на голосовании составила около 68 процентов, 77,92 процента принявших в нём участие (57 747 288 человек) поддержали поправки. Против были 21,27 процента. Поправки отвергли избиратели одного из субъектов РФ – Ненецкого автономного округа.​

Выступая на заседании, многие члены комиссии заявили, что на голосовании были "провокации" и попытки его дискредитировать, но из этих попыток "ничего не вышло". Члены комиссии уверяют, что голосование прошло честно, а его итоги легитимны. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, нарушений "был минимум".

Независимые наблюдатели и оппозиционные организации придерживаются иного мнения о ходе голосования, утверждая, что оно сопровождалось как нарушениями, так и прямыми фальсификациями.

Математик Сергей Шпилькин, анализирующий статистику различных голосований в России, утверждает, что речь идёт о "самых больших целочисленных аномалиях за всю историю федеральных голосований". По его утверждениями, реально "за" проголосовали 65 процентов голосовавших, а явка была на 20 процентов меньше, чем утверждается официально.