Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил США с Днем независимости

«Для меня большая честь поздравить с Днем независимости нашего стратегического партнера и друга - США. Этот день важен не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира, как день создания государства, которое является символом демократии и свободы для всех, кто разделяет эти ценности», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в своем поздравлении, адресованном по случаю Дня независимости США, передает Общественный вещатель.

По словам главы грузинского правительства, именно этими ценностями руководствуется грузинский народ, который твердо стоит на пути к свободе, укрепления демократии, построения сильной экономики, обеспечения здоровья и благополучия своих граждан.

«Европейская и евроатлантическая интеграция являются приоритетом нашей внешней политики, и мы вместе работаем для достижения этих целей. Я хотел бы поблагодарить наших американских партнеров за их неизменную поддержку в этом процессе», - завил Георгий Гахария.

По словам премьер-министра, стратегическое партнерство Грузии и США сегодня находится на самом высоком уровне.

«Мы достигли значительного прогресса в ключевых областях и подняли наше сотрудничество на новый уровень, включая оборону и безопасность, а также торговлю и экономику. Связи между нашими странами крепнут день ото дня. В то же время мы видим еще больший потенциал для торгово-экономического сотрудничества с США», - считает премьер-министр.

«От имени народа Грузии, правительства Грузии и от себя лично поздравляю вас с Днем независимости», - заявил Георгий Гахария.