Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек

В России за прошедшие сутки выявлено 6 632 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. С начала пандемии COVID-19 заболели уже 674 515 человек, из них 10 027 умерли.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а его данные по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета, почему данные не корректируются по одной методике – не сообщается. Тем не менее она даёт возможность наблюдать за тенденциями с ситуацией с коронавирусом в России.

Так, уже 9 дней подряд ежедневный прирост новых выявленных случаев коронавируса - менее 7000 в сутки. За последние 14 дней общее число больных в России росло 6 дней, а сокращалось 8. Официальная смертность находится примерно на одном уровне, в районе 150-170 человек в день.

Лидером роста в абсолютных цифрах стала Москва - в ней заболели за сутки 680 человек. Но если в начале эпидемии на город приходилось подавляющее большинство новых случаев, то сейчас - только 10,3 процента.