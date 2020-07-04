В Грузии выявлены два новых случая коронавируса

Один из лидеров «Европейской Грузии Гиги Угулава призывает власти открыть границу с Турцией и дать людям возможность работать. По его словам, население Западной Грузии выезжает в Турцию на сезонные работы, в результате чего содержит свои семьи в течение всего года. Как поясняет Угулава, на границе должна быть обустроена соответствующая инфраструктура, чтобы люди проходили проверку.

«Вот уже годами наши соотечественники из-за того, что не могут найти здесь работу, выезжают в Турцию на сезонные работы. Я говорю о 10 тысяч людей, которых собственное государство не может обеспечить рабочими местами и они едут в соседнюю страну собирать орехи и чай. Сезон чая почти закончился, в августе начинается сезон ореха-фундука. Это единственный источник дохода для этих людей и в течение этих трех месяцев один наш гражданин зарабатывает примерно от 8 до 10 тысяч лари, обеспечивая свою семью на целый год.

Мы хорошо понимаем эпидемическую ситуацию и видим, что происходит в мире. В то же время мы должны доверять, прежде всего, врачам и эпидемиологам, а не властям, которые уже явно используют коронавирус в политических целях. Откройте границу с Турцией, пока в Западной Грузии в прямом смысле не начался голод. Нам вместе нужно разработать механизмы того, как должны вести себя наши сограждане и сосуществовать с ковидом, к чему призывают наши эпидемиологи – мы должны работать и в то же время соблюдать правила. Наш долг - дать людям возможность работать хотя бы в Турции. Нам нужно разработать на границе такую инфраструктуру, с помощью которой проводилась бы проверка людей», - заяви Гиги Угулава.