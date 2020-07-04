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В Азербайджане 534 новых случая заражения коронавирусом, 6 человек скончались
В Азербайджане выявлены 534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 471 человек выздоровели и выписаны из больниц, 6 инфицированных скончались.
Как сообщил сегодня, 4 июля, Оперативный штаб при кабинете министров страны, общее число зараженных достигло 19 801, в том числе 11 291 излечились, 241 – скончались, 8 269 человек продолжают лечение в больницах специального режима.
Всего было проведено 509 811 тестов на коронавирус, в том числе 6 846 - за последние сутки, передает агентство Turan.
Другие новости дня
Дональд Трамп заявил об угрозе «леворадикального фашизма»
Президент Дональд Трамп считает, что США находятся «под ударом нового крайне левого фашизма», который демонстрирует «тоталитарное» поведение в отношении американских ценностей и истории. Выступив накануне, 3 июля, в канун Дня независимости у монумента на горе Рашмор, в штате Южная Дакота, Трамп заявил нескольким тысячам своих сторонников, что монумент с барельефами четырех президентов США «никогда не подвергнется осквернению».
В пространной речи Трамп осудил «озлобленные толпы, разрушающие памятники и поднимающие волну насильственных преступлений в городах».
Резкие слова президента прозвучали вслед за протестными акциями против расизма и неравенства, которые продолжались несколько недель. Демонстрации начались после 25 мая, дня гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестоких действий полиции в Миннеаполисе.
Некоторые акции, прошедшие в американских городах, перерастали в насильственные действия, погромы. Памятники деятелям Конфедерации подверглись осквернению и разрушению. Отдельные активисты призывали к устранению символов расизма, включая изображения нескольких отцов-основателей США, известных своей приверженностью рабовладению.
Дональд Трамп предупредил, что «леворадикальная культурная революция» ставит своими целями ликвидацию ценностей Американской революции.
В Грузии выявлены два новых случая коронавируса
В Грузии выявлены два новых случая коронавируса. У 27-летнего мужчины имеется история поездки в Казахстан, он вернулся в Грузию через Турцию. Что касается женщины, то она работает санитаркой в одной из клиник Аджарии.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Аджарии, инфекция у санитарки подтвердилась в ходе плановой проверки групп риска. Оба инфицированных помещены в Батумскую республиканскую больницу. Всего в Аджарии лечатся 5 инфицированных коронавирусом.
- По информации «ИнтерпрессНьюс», в Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2 и составило 948. Число выздоровевших же составляет 825. От коронавируса скончались 15 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое граждан Грузии.
Гиги Угулава: Откройте границу с Турцией, пока в Западной Грузии не начался голод
Один из лидеров «Европейской Грузии Гиги Угулава призывает власти открыть границу с Турцией и дать людям возможность работать. По его словам, население Западной Грузии выезжает в Турцию на сезонные работы, в результате чего содержит свои семьи в течение всего года. Как поясняет Угулава, на границе должна быть обустроена соответствующая инфраструктура, чтобы люди проходили проверку.
«Вот уже годами наши соотечественники из-за того, что не могут найти здесь работу, выезжают в Турцию на сезонные работы. Я говорю о 10 тысяч людей, которых собственное государство не может обеспечить рабочими местами и они едут в соседнюю страну собирать орехи и чай. Сезон чая почти закончился, в августе начинается сезон ореха-фундука. Это единственный источник дохода для этих людей и в течение этих трех месяцев один наш гражданин зарабатывает примерно от 8 до 10 тысяч лари, обеспечивая свою семью на целый год.
Мы хорошо понимаем эпидемическую ситуацию и видим, что происходит в мире. В то же время мы должны доверять, прежде всего, врачам и эпидемиологам, а не властям, которые уже явно используют коронавирус в политических целях. Откройте границу с Турцией, пока в Западной Грузии в прямом смысле не начался голод. Нам вместе нужно разработать механизмы того, как должны вести себя наши сограждане и сосуществовать с ковидом, к чему призывают наши эпидемиологи – мы должны работать и в то же время соблюдать правила. Наш долг - дать людям возможность работать хотя бы в Турции. Нам нужно разработать на границе такую инфраструктуру, с помощью которой проводилась бы проверка людей», - заяви Гиги Угулава.
В Армении 580 новых случаев коронавируса, скончались 8 человек, выздоровел 451
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 580, в общем составив 27 900.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 4 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 451 и сейчас составляет 15 935.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 477.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 157 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 331, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 120 245 (2 143 за последние сутки).
За сутки на Северном Кавказе умерли десять пациентов с коронавирусом. Новых заболевших – 425
За последние сутки на Северном Кавказе умерли десять пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 425.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане и в Ставропольском крае умерли по три человека, в Кабардино-Балкарии – двое, в Калмыкии и в Чечне – по одному. Всего на Северном Кавказе умерли 810 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 96 человек:
- Ставропольский край +96 (5487 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 59 (6218)
- Дагестан + 55 (8080)
- Кабардино-Балкария + 47 (5204)
- Карачаево-Черкесия + 44 (3774)
- Калмыкия +38 (1878)
- Адыгея + 29 (2068)
- Ингушетия + 26 (3138)
- Северная Осетия + 22 (4092)
- Чечня + 9 (1757)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 41 700 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 3 июля, выявлено уже 674 515 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край вновь стал лидировать по числу заболевших. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
В Южной Осетии от коронавируса выздоровели 84 человека
В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 4 июля симптоматическое лечение проходит один из оставшихся пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, все остальные пациенты выздоровели и выписаны из больницы.
«Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находятся 276 человек, из них в медучреждениях республики - 202 человека», - сообщила информагентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Всего заболевших за период, начиная с 5 мая - 85 человек, из них 84 выписаны из медучреждения. За весь период в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено порядка 2,5 тысяч тестов.
До 31 июля на де-факто границе с Россией введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
Официальный текст новой Конституции России опубликован под названием «Конституция президента»
Российский официальный интернет-портал правовой информации опубликовал текст новой Конституции страны под названием «Конституция президента Российской Федерации». Внимание на это обратил у себя в Telegram сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.
Позднее название было исправлено, сохраненная копия страницы доступна на сайте archive.is, обратило внимание издание «Медуза». Публикацию текста основного закона, согласно указу Владимира Путина, должна была обеспечить Федеральная служба охраны.
Новый текст Конституции был предложен президентским законопроектом в январе и принят Госдумой с поправками 11 марта. 1 июля он был одобрен на всероссийском голосовании.
Текст предлагает перераспределение полномочий между ветвями власти, в том числе встраивание местного самоуправления во властную вертикаль, потерю ряда полномочий правительством и парламентом, укрепление президентского правления и разрешение президенту увольнять судей Верховного и Конституционного судов с одобрения парламентом.
Кроме того, для действующего президента России Владимира Путина и третьего президента Дмитрия Медведева обнуляются президентские сроки, что позволяет каждому из них еще по два раза занимать президентское кресло после выборов.
Согласно официальному результату голосования, поправки поддержали 77,92 процента жителей России, против голосовали 21,27 процента граждан. Оппозиция и движение «Голос» сообщают о случаях масштабных подтасовок.
По оценке электорального аналитика Сергея Шпилькина, опубликовавшего разбор голосования в издании «Проект», почти 2/3 избирателей страны были лишены возможности проголосовать так, чтобы их голос был должным образом учтен.
Он подвергает сомнению официальную явку в 65 процентов, отмечая, что разбор статистики показывает явку примерно в 44 процента, а долю голосов за поправки - примерно 65 процентов. По его оценке, около 20 миллионов голосов, посчитанных за поправки, могли появиться в протоколах в результате массовых фальсификаций.
ЦИК сообщил об отсутствии значительных нарушений.
Саломе Зурабишвили поздравляет США с Днем независимости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет Соединенные Штаты Америки с Днем независимости. Она заявляет, что 244 года назад Соединенные Штаты подписали Декларацию независимости.
«Этот день в истории любой нации является очень важным днем не только из-за своей символики, но и потому, что этот день несет те ценности, вокруг которых объединяется нация. Эти ценности известны всему миру: свобода, независимость, права человека, демократия. Это те ценности, которые нас объединяют с Америкой, и которые мы полностью разделяем. Это те ценности, которые после независимости мы закрепили в каждой из наших конституций и которыми мы следуем по пути нашего развития.
На этом почти 30-летнем пути Америка стоит рядом с Грузией и поддерживает нашу евроатлантическую интеграцию, территориальную целостность и суверенитет, развитие наших военных, их подготовку и их роль хотя бы и в международных миссиях, вместе с американскими солдатами. Это общий и солидарный путь, который мы прошли вместе с Америкой», - заявляет президент Грузии.
По ее словам, сегодня мир стоит перед новым вызовом – незримый враг и опасность: «…Я хочу выразить сочувствие семьям людей, умерших во время пандемии, я хочу выразить поддержку всей Америке и американскому народу, выразить свою веру и надежду, что после этого кризиса мы вместе будем сильнее, и это станет победой нашей солидарности. Я хочу еще раз поздравить вас с сегодняшним днем, и хочу также поздравить с сегодняшним днем грузин, которые живут в Америке и считают Америку своей второй родиной. Long live America!».
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек
В России за прошедшие сутки выявлено 6 632 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. С начала пандемии COVID-19 заболели уже 674 515 человек, из них 10 027 умерли.
Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а его данные по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета, почему данные не корректируются по одной методике – не сообщается. Тем не менее она даёт возможность наблюдать за тенденциями с ситуацией с коронавирусом в России.
Так, уже 9 дней подряд ежедневный прирост новых выявленных случаев коронавируса - менее 7000 в сутки. За последние 14 дней общее число больных в России росло 6 дней, а сокращалось 8. Официальная смертность находится примерно на одном уровне, в районе 150-170 человек в день.
Лидером роста в абсолютных цифрах стала Москва - в ней заболели за сутки 680 человек. Но если в начале эпидемии на город приходилось подавляющее большинство новых случаев, то сейчас - только 10,3 процента.
Исполнилось 70 лет со дня первого выхода в эфир Радио Свободная Европа
Сегодня, 4 июля, исполняется 70 лет со дня первого выхода в эфир Радио Свободная Европа.
Radio Free Europe родилось в разгар холодной войны для вещания на страны тогдашнего советского блока - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Чехословакию. Первая передача транслировалась из баварского городка Лампертхайм на чешском языке. Вскоре после этого началось строительство мощного передатчика в португальском курортном месте Глория.
Сотрудниками «Свободной Европы» стали восточноевропейские эмигранты - журналисты, писатели, публицисты. Свою задачу они видели в информировании аудитории о положении дел в мире, о политических и экономических проблемах, о культурных и научных достижениях - то есть обо всем, что в странах Восточного блока замалчивалось или искажалось в угоду коммунистической идеологии.
В 1976 году две станции - Радио Свободная Европа и Радио Свобода слились в одну и с тех пор существуют как единая корпорация, вещающая на 23 языках, в общей штаб-квартирой в Праге.
«После падения железного занавеса прошло больше 30 лет, сменился технический инструментарий, - говорит исполняющий обязанности президента медикорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дэйзи Синделар, - но проблемы в основе своей прежние. Наши коллеги преданы своей профессии, и аудитория отвечает нам доверием. Даже в тяжелейших условиях мы заботимся о достоверных новостях и даем пример независимости прессы, что крайне важно для тех, кому некуда обратиться с рассказом о своих проблемах».
Русская служба Радио Свобода, «сестринская» организация Радио Свободная Европа, отметит свое 70-летие в 2023 году. Финансирование РСЕ/РС осуществляется через гранты Конгресса США, редакционная политика корпорации независима и защищена от любого политического влияния.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил США с Днем независимости
«Для меня большая честь поздравить с Днем независимости нашего стратегического партнера и друга - США. Этот день важен не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира, как день создания государства, которое является символом демократии и свободы для всех, кто разделяет эти ценности», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в своем поздравлении, адресованном по случаю Дня независимости США, передает Общественный вещатель.
По словам главы грузинского правительства, именно этими ценностями руководствуется грузинский народ, который твердо стоит на пути к свободе, укрепления демократии, построения сильной экономики, обеспечения здоровья и благополучия своих граждан.
«Европейская и евроатлантическая интеграция являются приоритетом нашей внешней политики, и мы вместе работаем для достижения этих целей. Я хотел бы поблагодарить наших американских партнеров за их неизменную поддержку в этом процессе», - завил Георгий Гахария.
По словам премьер-министра, стратегическое партнерство Грузии и США сегодня находится на самом высоком уровне.
«Мы достигли значительного прогресса в ключевых областях и подняли наше сотрудничество на новый уровень, включая оборону и безопасность, а также торговлю и экономику. Связи между нашими странами крепнут день ото дня. В то же время мы видим еще больший потенциал для торгово-экономического сотрудничества с США», - считает премьер-министр.
«От имени народа Грузии, правительства Грузии и от себя лично поздравляю вас с Днем независимости», - заявил Георгий Гахария.
В Грузии 3 новых случая заражения коронавирусолм, выздоровели 4 человека
За последние сутки в Грузии выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Четыре человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
В целом с 26 февраля по 4 июля в Грузии лабораторно подтверждено 946 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 825 – это более 87,2% от всех зафиксированных случаев. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 106 человек. В карантине остаются 3 310 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 203.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 3 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 115,8 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 120,3 тысячи.
Давид Залкалиани: Шесть стран ЕС отрыли границы для Грузии без всяких условий
Шесть стран Евросоюза отрыли границы для Грузии без всяких условий. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в интервью телеканалу «Имеди». Как пояснил Залкалиани, при посещении Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Франции и Венгрии гражданам Грузии не придется проходить двухнедельный карантин.
«Это список тех стран, которые к сегодняшнему моменту безо всяких условий открыли границы для граждан Грузии. Исходя из этого, мы тоже думаем, чтобы к этим странам был адекватный подход», - заявил глава МИД Грузии.
Как известно, Грузия попала в список 14 нешенгенских стран, с которыми с 1 июля открыты внешние границы ЕС. Тем не менее, все государства-члены объединения самостоятельно определяют условия пересечения своих национальных границ.
Так, например, Австрия, Дания, Румыния и Болгария на данном этапе отказываются принимать граждан Грузии. Другие страны ЕС, в числе которых Чехия, заявили, что откроют границы с Грузией только на взаимных условиях. Италия разрешила въезд гражданам Грузии, однако при этом обязательна 14-дневная самоизоляция.
Желающим посетить Грецию потребуется заполнить специальную анкету и получить штрих-код. Похожие меры вводит Испания. Некоторые члены ЕС готовы принимать граждан третьих стран только при условии предоставления результатов теста на коронавирус, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее чем за 48 часов до поездки, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Из-за распространения коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев с 18 марта. Ожидалось, что прием международных туристов возобновится с 1 июля, однако этого не произошло. В правительстве Грузии называют причиной сложную эпидемиологическую ситуацию в большинстве стран мира. При этом власти подчеркивают, что забота о здоровье собственных граждан - их главный приоритет. Ожидается, что до 1 августа аэропорты Грузии будут принимать чартерные рейсы, выполняемые несколькими авиакомпаниями.
За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на наличие COVID-19 прошли 168 граждан
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 168 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Сегодня, 3 июня, из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» выписаны двое медиков. На данный момент там не осталось граждан, проходящих карантин.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Поправки к Конституции России вступят в силу 4 июля
Поправки к Конституции России, предусматривающие, помимо прочего, "обнуление" сроков президента, вступят в силу 4 июля. Об этом говорится в подписанном в пятницу указе президента Владимира Путина.
По словам Путина, голосование показало "высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам".
Путин поручил официально опубликовать текст Конституции с поправками после того, как Центризбирком России в пятницу утвердил итоговый протокол всенародного голосования о поправках.
Протокол утверждён единогласно. Согласно ему, явка на голосовании составила около 68 процентов, 77,92 процента принявших в нём участие (57 747 288 человек) поддержали поправки. Против были 21,27 процента. Поправки отвергли избиратели одного из субъектов РФ – Ненецкого автономного округа.
Выступая на заседании, многие члены комиссии заявили, что на голосовании были "провокации" и попытки его дискредитировать, но из этих попыток "ничего не вышло". Члены комиссии уверяют, что голосование прошло честно, а его итоги легитимны. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, нарушений "был минимум".
Независимые наблюдатели и оппозиционные организации придерживаются иного мнения о ходе голосования, утверждая, что оно сопровождалось как нарушениями, так и прямыми фальсификациями.
Математик Сергей Шпилькин, анализирующий статистику различных голосований в России, утверждает, что речь идёт о "самых больших целочисленных аномалиях за всю историю федеральных голосований". По его утверждениями, реально "за" проголосовали 65 процентов голосовавших, а явка была на 20 процентов меньше, чем утверждается официально.
- Поправки, предложенные президентом Владимиром Путиным, предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти с тенденцией к усилению полномочий президента, а также так называемое обнуление сроков Путина, благодаря которому он получает возможность баллотироваться в президенты на следующих двух выборах. Кроме того, в Конституцию включён ряд социально-консервативных положений (упоминание о Боге, о браке как союзе мужчины и женщины, необходимости "защиты исторической правды", воспитания детей в духе патриотизма и так далее) и ряд социальных гарантий (минимальная зарплата на уровне не ниже МРОТ, регулярная индексация пенсий).
- Голосование длилось целую неделю – ЦИК сослалась на эпидемию коронавируса и необходимость снижения рисков. Наблюдатели указывали на непрозрачность голосования вне помещений и электронного голосования.
Назарбаев «преодолел недуг», ему открыли новый памятник
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого в прошлом месяце выявили коронавирусную инфекцию, заявил, что «преодолел недуг» и приступает к «полноценной работе».
«Опасная пандемия коронавирусной инфекции охватила многие страны мира, в том числе и Казахстан. Миллионы людей заболели этой тяжелой болезнью, она не обошла стороной и меня», — говорит Назарбаев в «обращении к народу», текст которого канцелярия бывшего президента опубликовала 3 июля.
«Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе», — говорит бывший президент.
Сегодня в столице Казахстана Назарбаеву открыли новый памятник. На представленных в официальной прессе фотографиях изображена стоящая на постаменте статуя в военной форме и с фуражкой на голове. Нурсултан Назарбаев, согласно его официальной биографии, не служил в рядах вооруженных сил.
Ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, как сообщает администрация президента Казахстана, участвовал в церемонии открытия монумента дистанционно — «в режиме онлайн». Участвовал ли в открытии сам Назарбаев, который, по официальным сообщениям, переболел коронавирусом, в сообщении не уточняется.
Бжания: Абхазия следит за военной активностью НАТО и Грузии в Черном море
Абхазия внимательно отслеживает активность НАТО и Грузии в Черном море, заявил президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.
«Мы отслеживаем эти процессы. Министерство обороны Абхазии поддерживает тесное взаимодействие с командованием седьмой военной базы, с министерством обороны Российской Федерации. Мы в рамках планов совместных проводим здесь учения, мы не заинтересованы в развязывании каких-либо конфликтов, но наши вооруженные силы должны быть готовы для отражения возможной агрессии», – сказал Бжания на онлайн-пресс-конференции «Интерфакса».
Он отметил, что степень готовности Абхазии «совместно с вооруженными силами Российской Федерации позволяет спокойно смотреть в будущее, нацеленное на мир, но при этом готовы к любому развитию событий».
«Мне непонятно, почему до сегодняшнего дня не подписано соглашение о неприменении силы по отношению республики Абхазия. Это самое главное, как только этот пункт первый будет реализован, все пойдет очень и очень хорошо», – отметил Бжания.
По его словам, Абхазия «не требует от руководства Грузии, чтобы они признали Абхазское государство, но договор о неприменении силы - это тот договор, который даст возможность для нашего возможного диалога: гуманитарного, экономического и любого другого».
Бжания также сообщил, что абхазские власти направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением открыть с 15 июля де-факто границу по реке Псоу для организованных групп туристов.
«Как известно, в конце июня серьёзные ограничительные меры были сняты в Российской Федерации, в частности в Краснодарском крае. В край начали приезжать туристы. Мы внимательно смотрим за тем, как там складывается обстановка эпидемиологическая, и скорее всего с учётом этого фактора с 15 июля мы тоже будем открывать границу для организованных групп туристов. С тем, чтобы их принять, расселить в учреждениях, которые имеют возможность оказать медицинскую помощь, в учреждениях, в которых есть медицинский персонал, пока так», – сказал Бжания.
Он отметил, что на въезжающих будут распространяться определённые требования – наличие медстраховки и паспорта COVID-19, а от принимающих учреждений будут требовать наличия необходимых лекарственных и гигиенических препаратов.
Германия экстрадирует бывшего высокопоставленного чиновника Минпробации Грузии
Германия выдала Грузии бывшего высокопоставленного чиновника министерства по исполнению наказаний и пробации Давида Чакуа, разыскиваемого по линии Интерпола.
Информацию о выдаче Чакуа подтвердили в прокуратуре Грузии и министерстве юстиции. Предположительно, его экстрадиция из Берлина произойдет сегодня, - сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Первый канал Грузии.
В период правления в Грузии партии «Единое национальное движение» Чакуа возглавлял департамент по исполнению наказаний Минпробации Грузии. Он проходит по ряду громких уголовных дел, начатых после смены власти в 2012 году.
Среди них тюремный бунт в 2006 году, во время которого погибли семь заключенных, задержание и избиении бизнесмена Звиада Абесадзе, а также дело о пытках заключенных – «тюремный скандал», разразившийся в Грузии в сентябре 2012 года, за две недели до парламентских выборов.
В Грузии Чакуа обвиняется в злоупотреблении служебным положением с применением насилия и оскорблением личного достоинства; подстрекательстве к унизительному и бесчеловечному обращению с заключенными; подстрекательстве к провоцированию преступления; подстрекательстве к фальсификации улик по уголовному делу; в насилии над свидетелем, а также в бесчеловечном или унизительном обращении.
Чакуа покинул Грузию в 2012 году, вскоре после своего смещения с должности из-за «тюремного скандала». В марте 2013 года, на основании запроса Тбилиси, его объявили в розыск по «красному циркуляру» Интерпола
В июне 2013 года Чакуа задержали в Австрии, однако позже выпустили под залог в размере 5 тысяч евро. Чакуа было запрещено покидать страну.
Актер Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП
Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП со смертельным исходом, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "я хочу возместить", не возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина", – сказал он.
ДТП произошло в Москве вечером 8 июня. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице.
В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Актеру грозит от пяти до 12 лет заключения. С 9 июня он находится под домашним арестом.
Также возбудили другое уголовное дело в отношении неустановленных лиц – о сбыте наркотиков. По данным прокуратуры, Ефремов во время смертельного ДТП находился за рулем в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
13 июня Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, предложил родственникам помощь и пообещал, что не будет "отмазываться" от наказания. Семья погибшего заявила, что не принимает извинений актера.
Ранее адвокат актера сообщал, что у Ефремова случился сердечный приступ. Близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов "остановил их". Адвокат добавил, что артист находится в подавленном состоянии и "очень переживает" из-за ДТП.
Умер отец Хабиба Нурмагомедова – он вылечился от коронавируса две недели назад
Скончался отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, тренер Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение!», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Проблемы со здоровьем у Абдулманапа Нурмагомедова начались в конце апреля. Сначала его госпитализировали в Дагестане и диагностировали пневмонию, а позже перевезли в одну из больниц в Москве с диагнозом COVID-19. Он перенес инсульт и неделю пробыл в коме. 18 июня СМИ сообщили, что Нурмагомедов вылечился от COVID-19.
За сутки в Армении выявили 662 новых случая коронавируса, скончались 10 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 662, в общем составив 27320.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 448 и сейчас составляет 15484.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 469.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 156 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11211, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 118102 (2337 за последние сутки).
В Турции начался суд по делу об убийстве журналиста Хашогги
Суд в Турции начал рассматривать дело об убийстве в Стамбуле в октябре 2018 года саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Обвинения выдвинуты против 20 подданных Саудовской Аравии. Их судят заочно.
Журналист, известный резкой критикой в адрес властей Саудовского королевства, прежде всего, наследного принца Мухаммеда бин-Салмана, был убит в консульстве своей страны. Эр-Рияд утверждает, что его гибель стала результатом грубой спецоперации, и что руководство страны такие последствия не санкционировало.
Среди тех, кого судят в Турции, бывший заместитель главы саудовской разведки Ахмед аль-Асири и экс-советник королевской семьи Сауд аль-Кахтани. Их обвиняют в подстрекательстве к умышленному убийству. По данным следствия, тело журналиста расчленили и вынесли из здания дипмиссии. Останки до сих пор не найдены.
В декабре прошлого года суд в Саудовской Аравии вынес смертный приговор пятерым обвиняемым по делу о гибели Хашогги, еще трое обвиняемых получили тюремные сроки. Слушания проходили при закрытых дверях.
В апреле прошлого года Госдепартамент США внёс в список граждан, которым запрещён въезд в страну, 16 человек, включая аль-Кахтани. Представители американской разведки высказывали мнение, что за убийством Джамаля Хашогги, который в последнее время жил в США и сотрудничал с газетой The Washington Post, может стоять лично принц Салман.
Аслан Бжания пригласил Владимира Путина в Сухуми
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания пригласил президента России Владимир Путина в Сухуми. Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс».
«Во время обеда, который был после Парада, я пригласил Владимира Владимировича Путина и других президентов, присутствовавших на обеде, на открытие памятника авиаторам», – отметил Бжания.
Говоря о встрече с Путиным на мероприятиях в рамках Парада Победы, Бжания отметил, что формат не предполагал обсуждение межгосударственных проблем.
«Скорее всего, будет официальная поездка, в рамках которой будет возможность детально обсудить с российским коллегой все вопросы двустороннего сотрудничества», – отметил он.
Бжания также рассказал, что находится на постоянной связи с российским вице-премьером Дмитрием Козаком.
«Я, как известно, человек новый. Идёт процесс личного знакомства, налаживания деловых отношений», – сказал он.
НПО указывают на желание властей вмешаться в деятельность «Мтавари архи»
Оппозиционный канал «Мтавари архи» не допустит, чтобы кто-либо вмешивался в его редакционную политику, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя начатое Службой госбезопасности (СГБ) Грузии расследование.
«И правовые рамки Грузии также не дадут никому возможность вмешаться в редакционную политику СМИ», – отметил глава правительства.
Грузинские НПО при этом уверены, что власти пытаются оказать давление на «Мтавари архи» и демонизировать его.
«Если в сюжете телекомпании были представлены ложные факты, этот вопрос должен быть рассмотрен в рамках механизма саморегулирования, а не в рамках уголовного дела», – сказано в заявлении НПО.
Ранее СГБ Грузии обвинила оппозиционный «Мтавари Архи» в умышленном искажении фактов. В сюжете телекомпании от 20 июня говорилось, что жителям Марнеульского района предлагают деньги за то, чтобы в качестве причины смерти их родственников был указан коронавирус. В СГБ опросили респондентов сюжета, которые, по информации ведомства, заявили, что их слова были неправильно переведены с азербайджанского на грузинский.
СГБ также потребовала от «Мтавари архи» предоставить отснятый для сюжета несмонтированный материал. Гендиректор канала Ника Гварамия заявил, что готов это сделать. Он говорит, что телеканал не искажал смысл слов респондентов.
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