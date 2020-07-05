В Армении 706 новых случаев коронавируса, скончались 7 человек, выздоровели 205

По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 706, в общем составив 28 606.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 205 и сейчас составляет 16 140.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 484.

Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 158 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 824, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 122 682, сообщает Радио Азатутюн.