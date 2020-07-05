СМИ: Два человека погибли в результате несчастного случая на де-факто грузино-абхазской границе

Четыре женщины числятся пропавшими без вести после несчастного случая на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия. Предположительно, две из них погибли. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Согласно распространившейся информации, женщины пыталась пересечь реку Ингури, чтобы попасть на контролируемую центральными властями территорию Зугдидского района – пешеходные переходы там закрыты уже четыре месяца. Поскольку уровень воды в реке был сильно повышен, переправиться вброд женщинам не удалось. Мощные потоки воды сбили их с ног.

Случай произошел накануне поздно ночью. По одной из версий, женщины пытались переправить с абхазской территории контрабандные сигареты. По данным «Мтавари», среди погибших мать и дочь. Утверждается, что тела доставлены в село Тагилони Гальского района. Одновременно о местонахождении еще двух женщин, сопровождавших их, ничего не известно.

В свою очередь телеканал «Пирвели» передает, что на реке Ингури до сих пор продолжаются поиски двух женщин. Также сообщается, что они являются жительницами села Рике Зугдидского района. До сих пор официального подтверждения информации о гибели людей на реке Ингури не поступало.