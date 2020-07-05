Минздрав Грузии определил рекомендации для туристических компаний, организаторов экскурсий и гидов. Согласно директивам, вся экскурсионная группа, включая гидов и водителей, должна проходить термоскрининг – как перед началом тура, так и в последующие дни. При этом полученные данные проверок должны записываться в специальный журнал.

Члены группы должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. В закрытых помещениях и транспорте обязательно ношение медицинских масок; при необходимости рекомендуется использовать перчатки, щиты или очки.

В транспортном средстве, на котором передвигается группа, должно быть обеспечено жидкостью для дезинфекции рук, содержащей не менее 60-70% спирта;

Кабина водителя должна быть отделена прозрачным защитным барьером;

Дезинфекция/санитарная обработка внутренних и наружных ручек транспортных средств должна проводиться после каждой поездки;

Во время уборки салона машины особое внимание необходимо уделять спинкам и подлокотникам сидений. Также салон должен постоянно проветриваться;

Во время тура у водителя должен быть индивидуальный термометр, предоставленный работодателем.

Что касается обязанностей гидов, то при работе с туристами они должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, передает агентство «Новости-Грузия». Кроме того, у гидов должен быть личный термометр. Если во время экскурсий используется аудио-оборудование, туристам должны предоставить одноразовые наушники. Важно, что именно гиды ответственны за реагирование в том случае, если у члена группы появятся симптомы Covid -19 (кашель, сухость в горле, температура, боль в суставах и т.д.).

Туристический сезон внутри страны официально открылся 15 июня. Национальные парки, охраняемые территории и заповедники уже возобновили прием визитеров. Ожидается, что до августа в стране откроется большинство музейных учреждений. Поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах мира остается сложной, границы Грузии до сих пор закрыты для иностранных путешественников.

Власти Грузии уже начали проводить маркетинговые и информационные кампании, рассчитанные исключительно на внутренних туристов. Так, например, Национальная администрация туризма Грузии организует пресс-туры, чтобы рассказать о новых гостиницах, гастрономических турах, винодельнях, музеях или исторических памятниках. Между тем президент Саломе Зурабишвили лично посещает разные уголки страны с целью их популяризации среди туристов.