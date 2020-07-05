В Тбилиси назвали очередной дезинформацией заявления РФ о лаборатории Лугара

МИД Грузии назвал «очередной дезинформационной атакой» заявления российской стороны по поводу деятельности Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

Накануне, 4 июля, российское внешнеполитическое ведомство распространило комментарий, в котором говорилось, что деятельность Центра Лугара противоречит обязательствам Тбилиси и Вашингтона по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Москва утверждает, что в центре развернуто «Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия», о работе которого им не предоставляют никакой информации.

«МИД России осуществил очередную дезинформационную атаку на Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который представляет один из примеров стратегического партнерства Грузии и США», - заявили в МИД Грузии. В Тбилиси обращают внимание на то, «что одна из прошлых дезинформаций была распространена 26 мая, в День независимости Грузии». Как известно, 4 июля отмечался День независимости США.

«Тогда МИД Грузии дал полный, аргументированный ответ на ложные обвинения по поводу деятельности Центра Лугара. Соответственно, мы не будем вступать в дискуссии и отметим только то, что, именно совместные усилия сотрудников Центра Лугара, грузинских врачей, эпидемиологов, властей и всей общественности, стали результатом сегодняшнего успеха с точки зрения борьбы с пандемией, благодаря чему несколько дней назад Грузия была внесена Евросоюзом в список безопасных стран», - указали в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также отмечают, что работа Центра Лугара «полностью прозрачна» и это неоднократно подтверждалось, «в том числе в 2018 году, когда был осуществлен визит в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия». В Тбилиси напомнили, что «в эту международную миссию были приглашены и российские эксперты, однако они отказались от участия».

«Мы снова призываем российскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений и распространения дезинформации о ключевом грузинском институте эпидемиологической безопасности», - говорится в заявлении. Министерство отмечает, что, если российская сторона действительно «заинтересована в том, чтобы увидеть реальную картину», то ей следует «участвовать в международных визитах в соответствии с механизмами конвенции».