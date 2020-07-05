Учеба в профучилищах Грузии возобновится с 6 июля

Учебный процесс в профессиональных училищах Грузии возобновится с 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Грузии. К этому времени право возобновить обучение получили уже 70 государственных и частных профучилищ. Все они прошли инспекции и обязались следовать рекомендациям Минздрава.

С процессом подготовки к началу учебу в Западной Грузии ознакомилась заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Тамар Китиашвили. Сегодня она посетила колледжи «Фазис» в Поти и «Горизонт» в Озургети. По словам Китиашвили, эти училища смогли создать для студентов безопасную среду, сообщает агентство «Новости-Грузия».

К середине марта практически все профучилища Грузии перешли на дистанционный режим работы. За два месяца с помощью онлайн-занятий переподготовили студентов по таким направлениям, как IT-программы, иностранные языки, бухгалтерия, маркетинг гостиниц и продажи. В настоящее время в колледжах Грузии реализуется около 140 краткосрочных программ и еще несколько десятков долгосрочных программ. К началу набора нового потока студентов на осенний семестр было выделено более 11 тысяч мест.

На прошлой неделе премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что студенты профучилищ на время учебы не будут призываться на обязательную военную службу. В правительстве рассчитывают, что эта инициатива будет способствовать развитию профессионального образования в стране. Воспользоваться отсрочкой для продолжения учебы можно только один раз.