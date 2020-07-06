В Австрии двое подозреваемых в убийстве Умарова взяты под стражу

Полиция Австрии задержала двоих подозреваемых в причастности к убийству 5 июля вблизи Вены российского гражданина и уроженца Чечни. По данным автрийского агентства АРА, вечером в субботу (в 21:35) в городе Линц был задержан 47-летний выходец из Чечни, которого австрийские спецслужбы считают исполнителем убийства.

А в воскресенье под стражу был взят второй подозреваемый. Он находился на месте преступления, и сперва был допрошен как свидетель. Однако, следователи заметили противоречия в его показаниях и перевели в статус подозреваемого в причастности к убийству.

Журналисты выяснили личность убитого - это чеченский блогер Анзор (Мамихан) Умаров. Он критиковал Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских силовых ведомств к убийству в Европе бывших чеченских сепаратистов.

Анзор Умаров был убит выстрелом в голову в субботу вечером в городе Герасдорф (земля Нижняя Австрия), недалеко от Вены. 43-летний выходец из Чечни жил под именем Мартин Б. Преступление было совершено у входа в строительную фирму, находящуюся в здании большого торгового центра. Об этом сообщило агентство АРА со ссылкой на начальника региональной полиции Вальтера Шварценекера.

Согласно информации источников агентства APA, убитый — "чеченец Мамихан, или Анзор А., с 2007 года живший в Австрии в статусе беженца. Недавно он получил документы на измененное имя Мартин Б., сообщило агентство.

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