В Грузии два новых случая коронавируса, двое выздоровели

По подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова в Австрии задержаны уроженцы республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщил источник в одной из европейских диаспор.

Некоторые пользователи соцсетей стали также публиковать фото одного из подозреваемых в нападении – Ахтаева.

"47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002-м году, а 37-летний Магамадов в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане", - рассказал собеседник "Кавказ.Реалии".

Австрийские СМИ также публикуют имя одного из подозреваемых. Например, газета Österreich пишет о неком Sar Ali A., как об исполнителе убийства.

В "Ассамблее чеченцев Европы" сообщили, что похороны Умарова пройдут сегодня в Вене.