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В Красноярском крае врач умерла от COVID-19 из-за неоказания помощи
В Красноярском крае прокуратура начала проверку по факту гибели врача от коронавирусной инфекции. Родственники врача-акушера Галины Лебедевой обвинили медиков Уярской районной больницы в неоказании помощи.
По словам дочери погибшего врача Елизаветы Лебедевой, после того как у её матери резко поднялась температура, они обратились в районную больницу. Однако врачи отказались делать компьютерную томографию своей коллеге (Галина Лебедева работала в родильном отделении больницы). "Она хотела сделать КТ, но ей сказали, что в КТ она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что всё чисто. Никакую госпитализацию никто не предложил, открыли больничный лист и отправили домой", — рассказала Елизавета Лебедева в интервью порталу NGS24.
Кроме того, по словам дочери, медики выбросили сделанный Галине Лебедевой тест на коронавирус, пояснив, что для теста не было показаний. Коронавирус у неё подтвердился спустя неделю.
Заболевание у Галины Лебедевой развивалось стремительно. Температура у неё поднялась 20 июня, а 24 июня её состояние ухудшилось настолько, что родственники опять решили отвезти её в больницу. На этот раз врачи согласились делать томографию, она показала практически 100-процентное поражение лёгких. 2 июля Галина Лебедева умерла. Её дочь и внучка оказались заражены COVID-19 и сейчас проходят лечение.
Министерство здравоохранения Красноярского края после этого случая организовало выездную проверку в Уярской районной больнице. В медучреждении выявлены несколько нарушений противоэпидемического режима и недостатки в работе медиков. Главный врач больницы подал в отставку.
- 2 июля пациенты больницы в городе Уяре Красноярского края сняли видео об условиях в районной больнице. Они пожаловались на жару и повышенную влажность, отсутствие санитарной обработки помещений и плохое лечение. Проверка регионального минздрава была начата, в том числе, и после этой жалобы.
- Альянс врачей подал в Следственной комитет заявление на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Медработники просят проверить слова чиновницы о низкой смертности их коллег от COVID-19.
- Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России погибли 489 медицинских работников. Впоследствии пресс-служба ведомства заявила, что цифры, о которых говорила Самойлова, неофициальные.
- В конце мая Минздрав впервые сообщил о 101 погибшем от COVID-19 российском медике.
- Российские врачи ведут свой неофициальный "Список памяти", куда записывают коллег, умерших от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в нём 555 медиков – врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, лаборанты.
- За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За минувшие сутки умерли 135 заболевших COVID-19.
Другие новости дня
Индия обогнала Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 6 июля достигло 697 836 человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщается на сайте Worldometer. На сегодняшний день Индия уступает по числу заражений только США и Бразилии. За последние сутки в стране коронавирусом заразились еще 23 932 человека. Всего с начала пандемии в Индии умерли 19 700 пациентов, пишет DW.
За минувшие сутки в Бразилии зафиксирован 26 051 случай новых инфекций, общее число составляет 1 603 055, сообщает министерство здравоохранения. При этом за все время пандемии в стране зарегистрировано 64 867 летальных исхода COVID-19 (суточный прирост 602).
В Израиле сложилась экстренная ситуация в связи с повторной вспышкой коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании правительства. По его словам, из-за второй волны заболевания в стране должны быть введены дополнительные ограничительные меры. В противном случае национальная система здравоохранения не выдержит.
За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них четыре больных в активной форме и 11 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Из активных случаев один зарегистрирован в Пекине, три "импортированы" в различные районы страны.
По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 219 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 196 554 человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались 4 пациента, общее число летальных исходов выросло до 9016.
В России, по данным федерального оперативного штаба на утро 6 июля, за прошедшие сутки выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 6736 новых случаях. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заболели 687 862 человек. За минувшие сутки в стране скончались 135 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с момента начала эпидемии умерли 10 296 человек с COVID-19.
В Южной Осетии сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом
В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 6 июля нет ни одного пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, все пациенты выздоровели, – сообщила агентству «Рес» замглавы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анна Гаглоева.
«Проведенные в ПЦР лаборатории в выходные 70 тестов показали отрицательный результат. Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находится 236 человек, из них в медучреждениях республики – 159», - сказала она.
Первые три случая заболевания коронавирусом были выявлены в Южной Осетии 5 мая. Всего заболело 85 человек. Последнего пациента, выздоровевшего от новой коронавирусной инфекции, выписали в выходные дни. За весь период в ПЦР лаборатории Югоосетпотребнадзора было проведено 2 526 тестов.
Ранее югоосетинские власти продлили запрет на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля.
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.
По его данным, всемирно известный композитор ушел из жизни в больнице в Риме. Он был доставлен туда несколько дней назад с переломом бедренной кости. Морриконе был 91 год.
За свою жизнь Эннио Морриконе написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов. Он дважды получал премию "Оскар". В 2007 году его отметили этой наградой за выдающиеся заслуги в кинематографе, а в 2016 году - за музыку к фильму "Омерзительная восьмёрка" Квентина Тарантино.
Композитор также трижды становился лауреатом премии "Золотой глобус" и шесть раз - лауреатом BAFTA. Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки Морриконе начал после 33-х лет.
В Грузии стартовали Единые национальные экзамены
В Грузии стартовали Единые национальные экзамены. В масштабе страны работают 24 экзаменационных центра. Первый экзамен абитуриенты сдают по грузинскому языку и литературе.
По словам директора Национального центра оценок и экзаменов Софо Горгодзе, двух абитуриентов сегодня не допустили на экзамен из-за высокой температуры, у четверых наблюдались респираторные симптомы – их перевели в резервные пространства, где приняты дополнительные меры безопасности.
В целях превенции распространения коронавируса, в экзаменационных центрах действуют специальные правила. Согласно рекомендациям Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, экзаменуемые и наблюдатели допущены лишь на 50 процентах площади каждого экзаменационного сектора. Все рабочие столы с передней стороны оснащены защитными щитами/барьерами. По ширине столы отдалены друг от друга на 2 метра, а расстояние между столами, расположенными один за другим, составит 1 метр. В силе остаются и рекомендации, связанные с безопасностью здоровья, которые аппликанты должны соблюдать в экзаменационных пространствах.
Согласно указаниям, определенным Минздравом и Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья, в экзаменационном центре защитная маска экзаменуемым должна быть надета перед тем как занять свое место у рабочего стола, при покидании экзаменационного сектора; при коммуникации с другими лицами; во время работы кондиционера.
Для абитуриентов Единые национальные экзамены 2020 года начинаются 6 июля и заканчиваются 25 июля. Грантовый конкурс пройдет 25 июля, а магистрантские экзамены будут проведены с 1 по 4 августа включительно. Для желающих учительствовать экзаменационный процесс начнется 22 июля и завершится 30 июля.
Стали известны имена возможных нападавших на Анзора из Вены
По подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова в Австрии задержаны уроженцы республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщил источник в одной из европейских диаспор.
Некоторые пользователи соцсетей стали также публиковать фото одного из подозреваемых в нападении – Ахтаева.
"47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002-м году, а 37-летний Магамадов в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане", - рассказал собеседник "Кавказ.Реалии".
Австрийские СМИ также публикуют имя одного из подозреваемых. Например, газета Österreich пишет о неком Sar Ali A., как об исполнителе убийства.
В "Ассамблее чеченцев Европы" сообщили, что похороны Умарова пройдут сегодня в Вене.
- Напомним, в пригороде Вены выстрелом в голову убили уроженца Чечни Умарова. Он жил в Австрии с 2005 года на основе документа, данного ему как беженцу по политическим мотивом. Умаров был известен среди чеченцев как Анзор из Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал Рамзана Кадырова и его окружение. Подчас это носило оскорбительный характер.
- 26 февраля в Швеции было совершено покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он сумел обезвредить нападавшего и передать полиции. 12 июня "Кавказ.Реалии" сообщал, что заочно арестован сообщник киллера, напавшего на блогера. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.
- В феврале во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. На его теле обнаружили 135 ножевых ранений. Местная прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России, проживающего в Чечне.
В Грузии два новых случая коронавируса, двое выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 953. За сутки в стране выявили два новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 830 – за сутки выздоровели два пациента.
3828 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 192. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 108.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
В Австрии двое подозреваемых в убийстве Умарова взяты под стражу
Полиция Австрии задержала двоих подозреваемых в причастности к убийству 5 июля вблизи Вены российского гражданина и уроженца Чечни. По данным автрийского агентства АРА, вечером в субботу (в 21:35) в городе Линц был задержан 47-летний выходец из Чечни, которого австрийские спецслужбы считают исполнителем убийства.
А в воскресенье под стражу был взят второй подозреваемый. Он находился на месте преступления, и сперва был допрошен как свидетель. Однако, следователи заметили противоречия в его показаниях и перевели в статус подозреваемого в причастности к убийству.
Журналисты выяснили личность убитого - это чеченский блогер Анзор (Мамихан) Умаров. Он критиковал Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских силовых ведомств к убийству в Европе бывших чеченских сепаратистов.
Анзор Умаров был убит выстрелом в голову в субботу вечером в городе Герасдорф (земля Нижняя Австрия), недалеко от Вены. 43-летний выходец из Чечни жил под именем Мартин Б. Преступление было совершено у входа в строительную фирму, находящуюся в здании большого торгового центра. Об этом сообщило агентство АРА со ссылкой на начальника региональной полиции Вальтера Шварценекера.
Согласно информации источников агентства APA, убитый — "чеченец Мамихан, или Анзор А., с 2007 года живший в Австрии в статусе беженца. Недавно он получил документы на измененное имя Мартин Б., сообщило агентство.
Сайт "Кавказ.Реалии" напоминает читателям несколько фактов, связанных с убийствами в Европе выходцев из Чечни:
- 26 февраля в Швеции было совершено покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он сумел обезвредить нападавшего и передать полиции. 12 июня "Кавказ.Реалии" сообщал, что заочно арестован сообщник киллера, напавшего на блогера. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.
- В феврале во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. На его теле обнаружили 135 ножевых ранений. Местная прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России, проживающего в Чечне.
Местонахождение двух пропавших у реки Ингури установлено
Родственники установили местонахождение двух из четырех женщин, информация о возможной гибели которых на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия ранее сегодня, 5 июля, появилась в СМИ. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».
Выяснилось, что 60-летняя Лаура Лемонджава находится на лечении в медицинском учреждении города Терджола. Еще одна женщина, перешедшая из Абхазии на контролируемую центральными властями территорию, помещена в карантинную зону Анаклия-Ганмухури.
Сегодня утром родственники Лемонджава сообщили о ее пропаже из села Тагилони Гальского района. Они высказали предположение, что женщина утонула, когда пыталась вброд перейти реку Ингури и попасть в Зугдидский район. Впоследствии грузинские СМИ сообщили еще о трех пропавших. Утверждалось, что две из них действительно утонули, и их тела находятся в Тагилони.
Администрация Гальского района не подтвердила эту информацию. «Я разговаривал по телефону с главой села Тагилони, где якобы находятся тела. Никаких трупов там нет», - приводят абхазские СМИ комментарий главы района Омара Бганба.
По данным «Пирвели», на данный момент две женщины продолжают числиться пропавшими, их местонахождение не установлено.
Официального подтверждения информации о гибели людей на реке Ингури не поступало и от центральных властей. Тему не комментировали ни в Службе государственной безопасности, ни в МВД Грузии.
С завтрашнего дня в Грузии стартуют Единые национальные экзамены
С завтрашнего дня в Грузии стартуют Единые национальные экзамены. В масштабе страны будут работать 24 экзаменационных центра. Первый экзамен, который начнется в 08:00, абитуриентам предстоит сдать по грузинскому языку и литературе.
Как известно, в целях превенции распространения коронавируса, в экзаменационных центрах будут действовать специальные правила. Согласно рекомендациям Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, экзаменуемые и наблюдатели будут допущены лишь на 50 процентах площади каждого экзаменационного сектора. Все рабочие столы с передней стороны будут оснащены защитными щитами/барьерами. По ширине столы будут отдалены друг от друга на 2 метра, а расстояние между столами, расположенными один за другим, составит 1 метр. Тут же следует отметить, что в силе остаются и все те рекомендации, связанные с безопасностью здоровья, которые аппликанты должны соблюдать в экзаменационных пространствах.
Согласно указаниям, строго определенным Минздравом и Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья, в экзаменационном центре защитная маска экзаменуемым должна быть надета (кроме тех экзаменуемых, у которых температура тела превышает 37.0 C и есть другие какие-либо респираторные симптомы) перед тем как занять свое место у рабочего стола, при покидании экзаменационного сектора; при коммуникации с другими лицами; во время работы кондиционера.
В том случае, если у экзаменуемого отмечается температура выше 37.0 C или есть другие какие-либо респираторные симптомы, он обязан носить маску в экзаменационном центре постоянно.
Для абитуриентов Единые национальные экзамены 2020 года начинаются 6 июля и заканчиваются 25 июля. Грантовый конкурс пройдет 25 июля, а магистрантские экзамены будут проведены с 1 по 4 августа включительно. Для желающих учительствовать экзаменационный процесс начнется 22 июля и завершится 30 июля.
136 человек доставлены в Тбилиси чартерным рейсом из Амстердама
136 пассажиров доставлены в Тбилиси из Амстердама чартерным рейсом авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии.
«Информация о коммерческих чартерных рейсах, выполнение которых было согласовано с Агентством гражданской авиации Грузии, размещена на сайте Министерства экономики и устойчивого развития и иностранных дел Грузии. Любые изменения в графике коммерческих чартеров будут незамедлительно отражены на вышеупомянутых сайтах», - говорится в заявлении ведомства.
Georgian Airways получил разрешение на выполнение 12 коммерческих чартеров в течение июля в направлении Амстердама, Вены, Берлина, Тель-Авива и Парижа. Помимо коммерческих чартеров, аэропорты Грузии будут принимать спецрейсы, осуществляемые в координации с правительством для возвращения соотечественников. График этих рейсов Минэкономики обещает обнародовать 6 июля. Известно, что их будет выполнять не только Georgian Airways, но и другие авиакомпании, а цены на билеты не будут превышать 200 евро, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Власти Грузии перенесли дату возобновления регулярного международного авиасообщения как минимум на месяц – до 1 августа 2020 года. Они объяснили свое решение сложной эпидемиологической ситуацией в большинстве стран мира.
В Тбилиси обокрали квартиру бывшего члена Высшего совета юстиции Анны Долидзе
В Тбилиси обокрали квартиру лидера политической платформы «Движение для народа» и бывшего члена Высшего совета юстиции Грузии Анны Долидзе. Она рассказала о произошедшем в Facebook.
«Вчера ночью обокрали квартиру, где живет моя мать. Непонятно, что точно искали в однокомнатной квартире женщины-пенсионерки. И в реестре, и в декларации квартира [числится] на мое имя», - написала Долидзе.
Журналистам она сообщила, что из квартиры украдены дорогостоящие вещи, в том числе ювелирные украшения. При этом Долидзе не исключила, что произошедшее связано с ее политической деятельностью и злоумышленники искали какую-то документацию.
В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
Учеба в профучилищах Грузии возобновится с 6 июля
Учебный процесс в профессиональных училищах Грузии возобновится с 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Грузии. К этому времени право возобновить обучение получили уже 70 государственных и частных профучилищ. Все они прошли инспекции и обязались следовать рекомендациям Минздрава.
С процессом подготовки к началу учебу в Западной Грузии ознакомилась заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Тамар Китиашвили. Сегодня она посетила колледжи «Фазис» в Поти и «Горизонт» в Озургети. По словам Китиашвили, эти училища смогли создать для студентов безопасную среду, сообщает агентство «Новости-Грузия».
К середине марта практически все профучилища Грузии перешли на дистанционный режим работы. За два месяца с помощью онлайн-занятий переподготовили студентов по таким направлениям, как IT-программы, иностранные языки, бухгалтерия, маркетинг гостиниц и продажи. В настоящее время в колледжах Грузии реализуется около 140 краткосрочных программ и еще несколько десятков долгосрочных программ. К началу набора нового потока студентов на осенний семестр было выделено более 11 тысяч мест.
На прошлой неделе премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что студенты профучилищ на время учебы не будут призываться на обязательную военную службу. В правительстве рассчитывают, что эта инициатива будет способствовать развитию профессионального образования в стране. Воспользоваться отсрочкой для продолжения учебы можно только один раз.
Убийство «Анзора из Вены» расследует отдел по борьбе с террором
Полиция Австрии подтвердила, что убитый накануне в пригороде Вены гражданин России был уроженцем Чечни, который обратился в Австрии за политическим убежищем. Дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается.
В сообщении полиции сказано, что убитому было 43 года. Его имя обозначено как «Мартин Б.». По данным Кавказ.Реалии, убитый - блогер Мамихан Умаров, известный как «Анзор из Вены». Он жил в Австрии по документам на имя Мартин Бек.
Умаров в соцсетях и различных интервью заявлял о себе, как о бывшем наемнике. Он называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.
Также Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, подчас его обличения носили оскорбительный характер.
Знакомые Умарова сегодня, 5 июля, подтвердили, что он был застрелен.
По сообщению австрийской полиции, убийство произошло в городе Герасдорф неподалеку от Вены вечером в субботу. Задержан подозреваемый в убийстве - также гражданин России. Ему 47 лет. Других подробностей не приводится. По данным Кавказ.Реалии и австрийской телекомпании ORF, это тоже уроженец Чечни.
Посольство России в Вене заявило, что пока не располагает официальной информацией от австрийских властей, подтверждающей сообщения об убийстве россиянина в Австрии.
Известность «Анзор из Вены» приобрел после интервью украинским СМИ, опубликовав аудио и переписку с неким человеком, чей голос похож на депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова. Последний, утверждал Умаров, предлагал ему «решить вопросы» с лидером чеченского проукраинского батальона Адамом Осмаевым, его женой Аминой Окуевой и на тот момент депутатом Верховной Рады Игорем Мосийчуком. На аудио ведется разговор о цене убийства троих вышеперечисленных.
Последнее обращение Анзор из Вены выложил в YouTube 2 июля. Всего на его канале опубликовано 29 записей.
Как утверждают источники «Кавказ.Реалии», Умарова охраняли в последнее время полицейские: его квартира находилась под присмотром.
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- Это второе убийство в Вене чеченских политэмигрантов. 13 января 2009 года в центре австрийской столицы убили Умара Исраилова, бывшего охранника Рамзана Кадырова. В 2011 году австрийский суд вынес пожизненный срок уроженцу Чечни Отто Кальтенбруннеру (имя изменено после получения вида на жительства). Другие обвиняемые – Сулейман Дадаев и Турпал Али Ешеркаев – были приговорены к 19 и 16 годам заключения.
- В июне нынешнего года Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве в Берлине в августе прошлого года бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Подозреваемый – гражданин России. Власти Германии уверены, что он действовал по заказу российских правительственных органов.
- 26 февраля нынешнего года в Швеции было совершено покушение на блогера Тумсо Абдурахманова. Он сумел обезвредить нападавшего, уроженца Чечни, и передать полиции. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявлял Абдурахманову кровную месть.
- Также в феврале во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный в соцсетях под псевдонимом Мансур Старый. На его теле обнаружили 135 ножевых ранений. Местная прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России, проживающего в Чечне.
В Тбилиси назвали очередной дезинформацией заявления РФ о лаборатории Лугара
МИД Грузии назвал «очередной дезинформационной атакой» заявления российской стороны по поводу деятельности Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.
Накануне, 4 июля, российское внешнеполитическое ведомство распространило комментарий, в котором говорилось, что деятельность Центра Лугара противоречит обязательствам Тбилиси и Вашингтона по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Москва утверждает, что в центре развернуто «Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия», о работе которого им не предоставляют никакой информации.
«МИД России осуществил очередную дезинформационную атаку на Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который представляет один из примеров стратегического партнерства Грузии и США», - заявили в МИД Грузии. В Тбилиси обращают внимание на то, «что одна из прошлых дезинформаций была распространена 26 мая, в День независимости Грузии». Как известно, 4 июля отмечался День независимости США.
«Тогда МИД Грузии дал полный, аргументированный ответ на ложные обвинения по поводу деятельности Центра Лугара. Соответственно, мы не будем вступать в дискуссии и отметим только то, что, именно совместные усилия сотрудников Центра Лугара, грузинских врачей, эпидемиологов, властей и всей общественности, стали результатом сегодняшнего успеха с точки зрения борьбы с пандемией, благодаря чему несколько дней назад Грузия была внесена Евросоюзом в список безопасных стран», - указали в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД также отмечают, что работа Центра Лугара «полностью прозрачна» и это неоднократно подтверждалось, «в том числе в 2018 году, когда был осуществлен визит в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия». В Тбилиси напомнили, что «в эту международную миссию были приглашены и российские эксперты, однако они отказались от участия».
«Мы снова призываем российскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений и распространения дезинформации о ключевом грузинском институте эпидемиологической безопасности», - говорится в заявлении. Министерство отмечает, что, если российская сторона действительно «заинтересована в том, чтобы увидеть реальную картину», то ей следует «участвовать в международных визитах в соответствии с механизмами конвенции».
Владимир Зеленский: Мы вернем всех наших людей и территории
Украина вернет под контроль все неподконтрольные ей сейчас территории и живущих там людей - так же как свое время вернула из плена украинских моряков и их корабли. Уверенность в этом выразил президент Украины Владимир Зеленский, выступая сегодня, 5 июля, в Одессе на торжествах по случаю Дня военно-морского флота Украины.
Зеленский напомнил, что сегодня - шестая годовщина перехода городов Славянск и Краматорск в Донецкой области под контроль украинских сил. В ночь на 5 июля 2014 года из Славянска ушли отряды поддерживаемых Россией сепаратистов, которыми командовал гражданин России, бывший полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин). Говоря о кораблях, Зеленский имел в виду три корабля ВМФ Украины, задержанные российскими пограничниками в ноябре 2018 года у побережья аннексированного Крыма, и их экипаж. Моряки вернулись на родину в прошлом году после обмена между Украиной и Россией, впоследствии Россия вернула корабли.
«Мы вернем всех наших людей. вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину», - сказал президент.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков в годовщину посетили Славянск вместе с послами ряда европейских государств.
- Славянск и еще ряд городов был захвачен прибывшей из России вооруженной группой Стрелкова в апреле 2014 года. Над городом был поднят флаг самопровозглашенной ДНР.. Украинская армия была направлена под Славянск. С боев под городом фактически начались боевые действия в Донбассе, в результате которых погибли более 10 тысяч человек, в том числе тысячи мирных жителей. Украинской армии удалось вернуть многие населенные пункты, однако часть территории Донецкой и Луганской областей осталась под контролем сепаратистов - как утверждает Украина и страны Запада, после прямого вмешательства в конфликт российских вооруженных сил (Москва это отрицает).
- Были заключены Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе, однако большая их часть не выполняется. В Донбассе началась выдача российских паспортов местным жителям.
- Один из бывших руководителей сепаратистов, также гражданин России Александр Бородай, накануне на съезде партии «Родина» в Петербурге высказал мнение, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР вскоре будут официально присоединены к России - подобно аннексированному в 2014 году Крыму.
Минздрав Грузии определил рекомендации для туристических компаний, организаторов экскурсий и гидов
Минздрав Грузии определил рекомендации для туристических компаний, организаторов экскурсий и гидов. Согласно директивам, вся экскурсионная группа, включая гидов и водителей, должна проходить термоскрининг – как перед началом тура, так и в последующие дни. При этом полученные данные проверок должны записываться в специальный журнал.
Члены группы должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. В закрытых помещениях и транспорте обязательно ношение медицинских масок; при необходимости рекомендуется использовать перчатки, щиты или очки.
- В транспортном средстве, на котором передвигается группа, должно быть обеспечено жидкостью для дезинфекции рук, содержащей не менее 60-70% спирта;
- Кабина водителя должна быть отделена прозрачным защитным барьером;
- Дезинфекция/санитарная обработка внутренних и наружных ручек транспортных средств должна проводиться после каждой поездки;
- Во время уборки салона машины особое внимание необходимо уделять спинкам и подлокотникам сидений. Также салон должен постоянно проветриваться;
- Во время тура у водителя должен быть индивидуальный термометр, предоставленный работодателем.
Что касается обязанностей гидов, то при работе с туристами они должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, передает агентство «Новости-Грузия». Кроме того, у гидов должен быть личный термометр. Если во время экскурсий используется аудио-оборудование, туристам должны предоставить одноразовые наушники. Важно, что именно гиды ответственны за реагирование в том случае, если у члена группы появятся симптомы Covid -19 (кашель, сухость в горле, температура, боль в суставах и т.д.).
Туристический сезон внутри страны официально открылся 15 июня. Национальные парки, охраняемые территории и заповедники уже возобновили прием визитеров. Ожидается, что до августа в стране откроется большинство музейных учреждений. Поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах мира остается сложной, границы Грузии до сих пор закрыты для иностранных путешественников.
Власти Грузии уже начали проводить маркетинговые и информационные кампании, рассчитанные исключительно на внутренних туристов. Так, например, Национальная администрация туризма Грузии организует пресс-туры, чтобы рассказать о новых гостиницах, гастрономических турах, винодельнях, музеях или исторических памятниках. Между тем президент Саломе Зурабишвили лично посещает разные уголки страны с целью их популяризации среди туристов.
Как вести себя на пляжах во время COVID-19 – рекомендации Минздрава Грузии
Минздрав Грузии определил меры, которые должны быть приняты на пляжах в целях предотвращения распространения коронавируса. Директивы включают требования к администрациям пляжей, а также арендодателям зонтиков, шезлонгов, скутеров или водных велосипедов. Там же приводятся некоторые рекомендации для отдыхающих - им советуют чаще мыть и обрабатывать руки антисептиком, прикрывать рот и нос при чихании, соблюдать социальную дистанцию.
Основные рекомендации:
- Информация о мерах по превенции COVID-19 должна быть размещена на видном месте;
- Желательно обозначить тропинки для пешеходов на береговой линии. Также, если возможно, стоит разделить пляжи на зоны;
- Периодическая очистка береговой линии от мусора должна проводиться при помощи одноразовых пакетов, чтобы отходы попали на свалки в упакованном виде. Люди, осуществляющие уборку, должны быть в защитных перчатках, масках или щитах;
- Все посетители пляжей должны соблюдать безопасное расстояние (исключение составляют подростки до 12 лет);
- После использования скутеров, лодок, велосипедов, надувных средств, лежаков и зонтов необходимо провести их дезинфекцию;
- На входах в закрытые помещения на береговой линии должны размещаться дезбарьеры, а также специальные стикеры, обозначающие безопасное расстояние.
Ряд требований определен для душевых и санузлов на территориях пляжей:
- Чтобы снизить риск передачи инфекции, в душевых и туалетах дезинфекция должна проводиться каждые два часа;
- Дезинфекция должна проводиться с использование средств, зарегистрированных Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья;
- Средства для дезинфекции должны храниться в специальных закрытых шкафах;
- Все уборщики должны быть экипированы надлежащим образом – носить защитные маски, плотные перчатки и халаты, а также очки или щиты.
Грузинский борец Юрий Ломадзе задержан по делу о похищении и избиении жителя Батуми
Грузинский борец греко-римского стиля, призер чемпионатов Европы Юрий Ломадзе задержан по делу о похищении и физическом насилии в отношении жителя Батуми. Об этом сообщает оппозиционный телеканал «Мтавари архи».
Ранее сегодня, 5 июля МВД Грузии сообщило о задержании пяти человек по обвинению в незаконном лишении свободы и групповом насилии. Следствие установило, что в Батуми они похитили 32-летнего Н.Дз., вывезли его в село Бохваури Озургетского района (регион Гурия), где жестоко избили. Как отметили в ведомстве, преступление было совершено «по мотиву мести».
По данным «Мтавари», среди пяти задержанных не только 24-летний борец, но и его 19-летний брат, футболист Лука Ломадзе. Телеканал «Пирвели» утверждает, что именно братья Ломадзе организовали расправу, а похищенный Н.Дз. - бойфренд их родственницы.
Что касается пострадавшего, то он получил достаточно серьезные повреждения и до сих пор остается в одной из больниц Батуми.
Следствие в связи с произошедшим продолжается по двум статьям УК Грузии – «незаконное лишение свободы» и «насилие, совершенное группой лиц». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
СГБ Грузии подтверждает факт задержания представителями абхазских властей жителя села Рики
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания представителями властей самопровозглашенной республики Абхазия 21-летнего жителя села Рики (регион Самегрело) Тато Заркуа.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в СГБ, задержание произошло на территории, контролируемой абхазскими властями.
По заявлению родственников, Тато Заркуа задержали 3 июля. С ними связались из изолятора в Гали и сказали, что тот арестован за «незаконное пересечение границы».
По информации СГБ, по поводу задержания мужчины информирована миссия наблюдателей ЕС и задействована «горячая линия».
В высокогорной Сванетии борются с лесным пожаром
В высокогорной Сванетии горит лес, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Пожар произошел на склоне горы у села Идлиани Местийского муниципалитета. Как отметили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, сразу после поступления сообщения о задымлении, на место выехали группы пожарных-спасателей.
К работе уже приступили три экипажа из Местиа и соседнего Зугдидского муниципалитета. Что стало причиной пожара, не известно.
СМИ: Два человека погибли в результате несчастного случая при переходе через Ингури
Четыре женщины числятся пропавшими без вести после несчастного случая на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия. Предположительно, две из них погибли. Об этом сообщает «Мтавари архи».
Согласно информации телеканала, женщины пыталась пересечь реку Ингури, чтобы попасть на контролируемую центральными властями территорию Зугдидского района – пешеходные переходы там закрыты уже четыре месяца. Поскольку уровень воды в реке был сильно повышен, переправиться вброд женщинам не удалось. Мощные потоки воды сбили их с ног.
Случай произошел накануне поздно ночью. По одной из версий, женщины пытались переправить с абхазской территории контрабандные сигареты. По данным «Мтавари», среди погибших мать и дочь. Утверждается, что тела доставлены в село Тагилони Гальского района. Одновременно о местонахождении еще двух женщин, сопровождавших их, ничего не известно.
В свою очередь телеканал «Пирвели» передает, что на реке Ингури до сих пор продолжаются поиски двух женщин. Также сообщается, что они являются жительницами села Рике Зугдидского района. До сих пор официального подтверждения информации о гибели людей на реке Ингури не поступало.
- В целях предотвращения распространения коронавируса еще в конце февраля власти самопровозглашенной республики закрыли единственный пункт пересечения через реку Ингури. В середине марта ограничения продлили на неопределенный срок по той же причине.
В России - вновь больше 220 тысяч активных случаев COVID-19
В России за сутки выявили 6736 новых инфицированных коронавирусом. Это чуть больше, чем сутками ранее. Умерли от COVID-19 за сутки, по данным оперативного штаба, 134 человека, выздоровели более 3 тысяч.
Таким образом, число активных случаев заболевания выросло и вновь превысило 220 тысяч. За всё время эпидемии в России было выявлено более 680 тысяч инфицированных, более 450 тысяч из них выздоровели и более 10 тысяч умерли.
Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а ее данные по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта; в целом, в статистику смертей от коронавируса включаются только те случаи, когда инфекция признана главной причиной смерти.
Уже 10 дней подряд ежедневный прирост новых выявленных случаев инфицирования – менее 7 000 в сутки. В Москве оно стабильно меньше тысячи.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу выявленных случаев инфекции, однако 5 июля, по всей вероятности, её по этому показателю опередит Индия.
Канье Уэст написал в Твиттере, что баллотируется в президенты США
Рэпер Канье Уэст написал в Твиттере, что будет баллотироваться в президенты США.
«Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!» - написал Уэст.
Твит с объявлением о намерении баллотироваться опубликован накануне, 4 июля - в День независимости США. За несколько часов он получил несколько сот тысяч ретвитов и лайков. Среди комментариев в поддержку кандидатуры рэпера - и комментарий бизнесмена Илона Маска.
Супруга Уэста Ким Кардашьян ответила твитом с изображением американского флага.
При этом Уэст не написал, когда именно он будет баллотироваться. Его запись снабжена хештегом #2020VISION, из которого можно сделать вывод, что речь идет о нынешнем годе.
Канье Уэст - один из наиболее известных актеров в своем жанре и частый персонаж светской хроники, известный эксцентричным поведением и взглядами. Ранее рэпер неоднократно встречался с президентом США Дональдом Трампом и выражал ему поддержку - в частности, позировал в красной бейсболке с надписью «Сделаем Америку великой снова». В 2018 году рэпер встречался с Трампом в Белом доме. Трамп не исключал, что Уэст в будущем будет баллотироваться в президенты - но предполагал, что это будет после 2024 года.
Никаких официальных комментариев Уэста и его представителей пока не было. Неясно, от какой партии он намерен баллотироваться. В большинстве штатов сроки подачи документов для включения в бюллетени на выборах еще не прошли.
В Армении сегодня отмечают День Конституции
«Конституция – не только право и обязанность, но также культура мышления и деятельности, система ценностей, философия», - заявил президента Армении Армен Саркисян в своем послании по случаю Дня Конституции, который отмечается в стране 5 июля.
Первая Конституция была принята в Армении в 1995 году. Впоследствии в нее вносились изменения в 2005 и 2015 годах, сообщает Радио Азатутюн.
В своем послании, опубликованном на официальном сайте президента, Армен Саркисян, в частности, отметил: «Сегодня День Конституции. Сегодня мы отмечаем также День Государственных символов. У нас есть единые символы государственности: государственный флаг, герб, гимн и одна единая Конституция.
История – не только хороший учитель, но и непроизвольный подсказчик. Она непрерывно напоминает и подсказывает, чтобы мы не забывали, что залог достижения успеха как государство и общество в том, чтобы рука об руку, вместе строить страну; что у нас есть прежде всего общие государственные и национальные интересы, и только потом – личные или частные; что высшая ценность - человек; что Конституция – не только право и обязанность, но также культура мышления и деятельности, система ценностей, философия.
Когда более чем 200 лет назад Шаамиряны написали «Западню честолюбия», мы ещё не имели государства, однако они написали «Западню честолюбия» как Конституцию будущей Армении, в мечтах надеясь, что придёт время этой армянской государственности – государственности, свободной от капканов честолюбия».
Как отметил президент Армении, «от нас требуются максимальные усилия и ответственность, дисциплина и бдительность, чтобы достойно преодолеть вызовы и двигаться вперед».
«Мы обязаны быть осмотрительными, сплочёнными и предприимчивыми, чтобы иметь и передать завтрашним поколениям стабильную и развитую страну в виде сильного государства, солидарной и терпимой общественности, невредимых государственных символов: флага, герба, гимна, составляющей основу развития государства и национального единства Конституции - как мощную и во всех аспектах здоровую Армению. Поздравляю всех нас и желаю мира, благополучия и оптимизма. Да хранит Бог нашу Родину и всех нас!» - заявил президент Армении Армен Саркисян в своем послании по случаю Дня Конституции.
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