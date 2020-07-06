Лувр возобновляет работу спустя четыре месяца после закрытия

Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей – спустя почти 4 месяца с момента его закрытия в марте из-за коронавируса.

При этом пока в музее будут действовать некоторые ограничения: руководство сделало обязательным ношение масок, число посетителей и их перемещение по залам будет строго контролироваться. Администрация также намерена следить, чтобы не было большого скопления людей в очереди к самому известному экспонату Лувра – Моне Лизе работы Леонардо да Винчи.

С момента закрытия из-за карантина 13 марта Лувр потерял 40 миллионов евро доходов. "Нам повезло, что наш собственник – государство", – заявил директор музея Жан-Люк Мартинес.

Одновременно в понедельник у Лувра прошла протестная акция туристических гидов. Они, среди прочего, говорили, что власти не принимают достаточных усилий, чтобы помочь людям, занятым в туристической сфере.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в июне о "первой победе" над коронавирусом. В стране продолжается постепенная отмена ограничений, введённых в связи с эпидемией. Жан Кастекс, отвечавший в администрации Макрона за послабление мер, на прошлой неделе был назначен новым главой правительства Франции. Он сменил Эдуара Филиппа, занимавшего пост премьера с 2017 года.

В мировой статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией Франция занимает сейчас 15-е место – свыше 204 тысяч случаев. Умерли с начала эпидемии почти 29 900 человек. По летальным исходам Франция на шестом месте.