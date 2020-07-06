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Эстония с 6 июля открывает границы для граждан Грузии
Согласно решению правительства Эстонии, основанному на рекомендации Еврокомиссии о поэтапном открытии границ, с сегодняшнего дня, 6 июля, в страну будут иметь право въезжать граждане 14-ти стран не членов ЕС, в том числе, прибывающих из Грузии, - сообщает посольство Грузии в Эстонии.
Вместе с тем, при отправке из Грузии в Эстонию лицо должно соответствовать требованиям для легального въезда в Шенгенскую зону.
«Предпосылками для пересечения эстонской границы являются:
- при пересечении границы у лица не должны наблюдаться симптомы коронавируса (COVID-19);
- лицо находилось в стране, из которой он или она путешествует в Эстонию, в течение последних 14 дней (период, необходимый для инкубации Covid-19).
Примечательно, что если в стране, из которой человек въезжает в Эстонию, распространенность коронавируса за последние 14 дней составляет более 16 инфицированных на 100 000 населения, пассажиры должны будут пройти две недели обязательной самоизоляции», - говорится в сообщении посольства Грузии в Эстонии.
Другие новости дня
В Москве арестованы замминистра науки и начальник Россотрудничества
Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, ранее задержанную по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Под стражей она пробудет минимум до 16 августа. Адвокаты Лукашевич просили суд отпустить её под залог в 3 миллиона рублей.
Кроме того, сегодня, 6 июля, Тверской суд на тот же срок арестовал начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Ему предъявлено то же обвинение, что и Лукашевич.
Обоим арестованным вменяют хищение у Минобрнауки 40 миллионов рублей. По версии следствия, в 2016 году Лукашевич, будучи руководителем коммерческой организации, получила бюджетные деньги и заключила с подконтрольными ей индивидуальными предпринимателями контракты на выполнение работ для ведомства. При этом, согласно материалам уголовного дела, намерений выполнять взятые на себя обязательства у неё не было.
О роли в уголовном деле Попова не сообщается. Известно,:что оба обвиняемых свою вину не признают.
Великобритания вводит санкции против России, КНДР и других стран
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил о введении санкций против государств, нарушающих права человека - Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи. Объявленные сегодня, 6 июля, британским правительством меры включают, в частности, запрет на поездки представителей этих стран в Великобританию. Таким образом, Лондон впервые после Брекзита продемонстрировал самостоятельную решимость наказывать тех лиц и те организации, которые несут ответственность за нарушения прав человека, отмечает лондонское издание "Гардиан"
Британское правительство привержено укреплению своей роли в мире, заявил Рааб в парламенте. "Те, кто совершает самые тяжелые нарушения прав человека будут отвечать за свои действия", - сказал глава британского МИДа.
Те, у кого руки в крови, уже не смогут отмывать деньги через британские банки
Санкциям подвергнутся те, кто нарушают право на жизнь, право на свободу, те кто применяют пытки и использует рабство. Санкции будут направлены не только на тех, кто непосредственно нарушает права человека, но и на тех, кому достётся выгода от этих нарушений, подчёркивают в Лондоне.
"Те, у кого руки в крови... уже не смогут танцевать вальсы в этой стране, приобретать собственность на Кингз-роуд, делать рождественские покупки в районе Найтсбридж или отмывать грязные деньги в британских банках", - заявил Рааб.
В списке российских граждан, подпадающих под новые британские санкции, значится и имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.
Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте министерства иностранных дел Великобритании. В нем значатся 25 россиян. Санкции вступают в силу немедленно, сообщает Би-би-си.
В прошлом правительство только делало заявления о своей "крайней обеспокоенности" тем или иным событием - будь то смерть Магнитского или убийство Хашогги, сказал Билл Браудер, один из главных лоббистов "закона Магнитского". Введение санкций он назвал победой.
Задержанный в зоне грузино-абхазского конфликта Тато Заркуа освобожден
Задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Абхазия Тато Заркуа отпущен на свободу, сообщает Общественный вещатель Грузии. Некоторое время назад он перешел в Рухи через Ингурский мост. Освобождение Тато Заркуа подтвердили и в СГБ.
По информации родственников Заркуа, он был задержан 3 июля за незаконное пересечение де-факто грузино-абхазской границы. По факту задержания гражданина Грузии Тато Заркуа была задействована «горячая линия» и осведомлена Миссия международных наблюдателей.
В Гудаутском госпитале остаются двое пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 20 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Об этом сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса.
«Сегодня вечером из Гудаутской ЦРБ будет выписан ещё один пациент, абхазский курсант. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер», – отметили в штабе.
Сегодня утром югоосетинские власти сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом.
Лувр возобновляет работу спустя четыре месяца после закрытия
Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей – спустя почти 4 месяца с момента его закрытия в марте из-за коронавируса.
При этом пока в музее будут действовать некоторые ограничения: руководство сделало обязательным ношение масок, число посетителей и их перемещение по залам будет строго контролироваться. Администрация также намерена следить, чтобы не было большого скопления людей в очереди к самому известному экспонату Лувра – Моне Лизе работы Леонардо да Винчи.
С момента закрытия из-за карантина 13 марта Лувр потерял 40 миллионов евро доходов. "Нам повезло, что наш собственник – государство", – заявил директор музея Жан-Люк Мартинес.
Одновременно в понедельник у Лувра прошла протестная акция туристических гидов. Они, среди прочего, говорили, что власти не принимают достаточных усилий, чтобы помочь людям, занятым в туристической сфере.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в июне о "первой победе" над коронавирусом. В стране продолжается постепенная отмена ограничений, введённых в связи с эпидемией. Жан Кастекс, отвечавший в администрации Макрона за послабление мер, на прошлой неделе был назначен новым главой правительства Франции. Он сменил Эдуара Филиппа, занимавшего пост премьера с 2017 года.
В мировой статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией Франция занимает сейчас 15-е место – свыше 204 тысяч случаев. Умерли с начала эпидемии почти 29 900 человек. По летальным исходам Франция на шестом месте.
Абитуриентов из Абхазии и Южной Осетии зачислят в грузинские вузы без экзаменов
Абитуриентов, проживающих в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, зачислят в грузинские высшие учебные заведения без вступительных экзаменов. Государство полностью оплатит стоимость их обучения, - сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели.
Правительство также сделает исключение для грузинских абитуриентов, проживающих на территории Азербайджана.
Абитуриенты, проживающие в Гальском районе Абхазии и Ахалгорском районе Южной Осетии не смогли попасть на вступительные экзамены из-за закрытия пропускных пунктов. «Эхо Кавказа» сообщало, что выпускников грузинских школ в Ахалгори предостерегли от попыток поехать на учебу в грузинские вузы. Их предупредили, что нарушившие запрет не смогут вернуться домой.
- Единые национальные экзамены стартовали в Грузии сегодня. В масштабе страны работают 24 экзаменационных центра.
Иностранные инвестиции в России упали до минимума за пять лет
Прямые иностранные инвестиции в России поставили антирекорд за пять лет, подсчитали аналитики EY в докладе "Инвестиционная привлекательность стран Европы". Больше всего иностранцы инвестируют в агропродовольственный рынок.
Россия разделила восьмое—девятое место по привлекательности с Ирландией, уступив Польше и ведущим западноевропейским странам. По итогам 2018 года Россия была на том же девятом месте. Всего в 2019 году иностранные инвесторы вложили деньги в 191 проект в России — на 9% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 2014 года, пишет The Bell.
Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной в прошлом году стала Германия — число прямых иностранных инвестиций из этой страны выросло на 50%, до 36 проектов. Немцы вернули себе лидерство, которое удерживали в 2014–2016 годах.
Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта на территории России. EY отмечает, что в 2018 году доля европейских инвесторов в экономику России составляла 48%, а в 2019 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и активизации Германии и Франции.
Лидером по количеству иностранных инвестиций в России остаются агропродовольственный сектор и производство машин. Снизилась доля сектора цифровых технологий: количество проектов с прямыми инвестициями в этом секторе упало по сравнению с 2018 годом почти в 2,5 раза до десяти.
Пандемия и падение цен на нефть заставили многие компании пересмотреть свои инвестиционные планы, в том числе и в России. Однако взгляд EY на Россию в этом контексте достаточно оптимистичен. "Несмотря на то, что Россия почувствовала на себе влияние экономического кризиса, связанного с пандемией и падением цен на нефть, ранее начатые проекты по-прежнему реализуются, происходит заключение новых сделок. В мае 2020 года мы провели анализ всех сделок, которые состоялись в 2019 году. 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году и только 1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе", — заявил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
29-летний Анри Барциц назначен руководителем абхазского Минюста
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении министра юстиции. Ведомство возглавил 29-летний Анри Барциц.
Барциц родился 6 ноября 1990 года в городе Гудаута. В 2007 году экстерном окончил сухумскую школу №6.
В 2007–2012 годах обучался в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция», в 2012-2015 годах - в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина.
28 июня 2017 г. ему была присуждена ученая степень кандидата юридических наук.
2013-2014: командированный юрисконсульт правового отдела Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки РФ.
С 2014 г. по настоящее время - преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е.Кутафина.
2017-2019: заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО Университет имени О.Е. Кутафина.
С 2018 года участник различных научных грантовых проектов.
Опубликовал более 20 авторских и соавторских научных статей. Соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров.
Женат. Отец двоих детей.
В Австрии проходят поминки убитого чеченского политэмигранта Умарова
Утром 6 июля в Вене начались поминки убитого накануне чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, более известного как Анзор из Вены. Мероприятия проходят в офисе "Совета чеченцев и ингушей Австрии".
Как передает корреспондент "Кавказ.Реалии" из австрийской столицы, в настоящий момент тело убитого для захоронения не выдано, так как еще не завершены следственные мероприятия по вскрытию. По словам близких погибшего, 6 июля на опознание тела должна прибыть супруга Умарова и другие его родственники.
- Умаров был убит 3 июля в пригороде Вены выстрелом в голову. Он жил в Австрии с 2005 года на основе документа, выданного ему как политическому беженцу. Умаров вел ютуб-блог, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение.
- По подозрению в убийстве Умарова в Австрии задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- 26 февраля в Швеции было совершено покушение на другого критика Кадырова - чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. 12 июня "Кавказ.Реалии" сообщал, что заочно арестован сообщник киллера, напавшего на блогера.
- 30 января во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. На его теле обнаружили 135 ножевых ранений. Местная прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России.
Wizz Air и Myway Airlines выполнят пять чартерных рейсов из Европы в Грузию
Авиакомпании Wizz Air и Myway Airlines выполнят пять чартерных рейсов из Европы в Грузию. Об этом сообщили в грузинском Кабмине.
Расписание рейсов:
- 13 июля: Тбилиси-Варшава-Тбилиси (Myway Airlines)
- 15 июля: Барселона-Кутаиси-Барселона (Wizz Air)
- 17 июля: Тбилиси-Рим-Тбилиси (Myway Airlines)
- 22 июля: Париж-Кутаиси-Париж (Wizz Air)
- 28 июля: Афины-Кутаиси-Афины (Wizz Air)
Стоимость билетов не будет превышать 200 евро. При этом все граждане, которые вернутся в Грузию, будут помещены в 2-недельный карантин.
Ранее чартерные рейсы в Грузию выполняла лишь авиакомпания Georgian Airways.
- Грузия планировала возобновить регулярное авиасообщение с 1 июля, но запрет был продлён до конца июля. Власти ведут переговоры об открытии границ со странами ЕС с низким уровнем распространения коронавируса.
В Сухуми опровергли сообщение о стрельбе на де-факто границе
Исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут опроверг сообщение о ранении мужчины близ села Ганмухури.
«Эта информация грузинских СМИ не соответствует действительности. Никаких инцидентов, а тем более со стрельбой на абхазско-грузинской границе не было», - сказал Киут «Интерфаксу».
«Это ложная информация, как и сообщение грузинских СМИ растиражированное накануне о том, что якобы в реке Ингур утонули женщины, жительницы Гальского района», – отметил Киут.
Мужчину с огнестрельным ранением перевезли из реферального госпиталя Зугдиди в клинику Кутаиси. Врач Тея Пачкория сообщила грузинской службе Радио Свобода, что пациент, по его же информации, был ранен при переходе из Абхазии на контролируемую властями Грузии территорию. МВД Грузии возбудило дело по статье 118 УК Грузии - умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.
- Накануне канал «Мтавари архи» сообщил, что четыре женщины пропали без вести после несчастного случая на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия, а две из них погибли. Позднее родственники установили местонахождение двух женщин. Одна их лечится в медицинском учреждении города Терджола, вторая находится в карантинной зоне Анаклия-Ганмухури.
- Случаи пересечения разделительной линии участились после закрытия де-факто границы по причине коронавируса. Часть граждан пытается перебраться через реку Ингури вплавь.
В Грузии открываются тренажёрные залы и бассейны
В Грузии после почти 4-месячной паузы открываются тренажерные залы и бассейны. Перед возобновлением работы объекты проверят сотрудники инспекции труда.
Рекомендации для фитнес-центров и бассейнов опубликуют сегодня. Уже известно, что к групповым тренировкам не будут допускать больше 10 человек. В бассейнах будут проводить лабораторное исследование воды.
Ранее руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что при соблюдении рекомендаций в бассейнах и спортзалах риск распространения коронавируса минимальный.
В Тбилиси спортсмены несколько раз проводили акции, призывая правительство разрешить работу фитнес-центров.
Пациент кутаисской клиники сообщил, что в него стреляли при переходе из Абхазии
Мужчину с огнестрельным ранением перевезли из реферального госпиталя Зугдиди в клинику Кутаиси. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Врач Тея Пачкория сообщила грузинской службе Радио Свобода, что пациент, по его же информации, был ранен при переходе из Абхазии на контролируемую властями Грузии территорию. Кто стрелял и при каких обстоятельствах, врачам он не сообщил.
МВД Грузии возбудило дело по статье 118 УК Грузии - умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.
Ряд СМИ сообщил, что в мужчину стреляли российские пограничники, когда он переходил из села Пичори Гальского района Абхазии в село Ганмухури Зугдидского муниципалитета.
Представитель мэра Зугдиди в Ганмухури Лия Ахалая заявила грузинской службе Радио Свобода, что живёт близ разделительной линии Ганмухури-Пичори, но выстрелов не слышала.
Случаи пересечения разделительной линии участились после закрытия де-факто границы по причине коронавируса. Часть граждан пытается перебраться через реку Ингури вплавь.
Накануне оппозиционный канал «Мтавари архи» сообщил, что четыре женщины пропали без вести после несчастного случая на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия, а две из них погибли. Позднее родственники установили местонахождение двух женщин. Одна их лечится в медицинском учреждении города Терджола, вторая находится в карантинной зоне Анаклия-Ганмухури.
Суд оштрафовал российскую журналистку Светлану Прокопьеву
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв в здании УФСБ. Обвинение просило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на работу журналистом.
Сама журналистка не признала вину и настаивала, что "смысл ее текста сводится к критике государственной политики, а теракт в Архангельске был только поводом, чтобы поговорить о репрессивном тренде развития нашего государства и излишне жестокой, на ее взгляд, правоохранительной практике".
Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву судили за обсуждение взрыва в Архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года. Тогда 17-летний подросток взорвал в здании самодельное взрывное устройство, он погиб, трое сотрудников спецслужбы пострадали. Через неделю в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Прокопьева обсуждала возможные мотивы поступка погибшего подростка. В частности, журналистка заявила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые с ним борются. Позже Прокопьева написала на ту же тему авторскую колонку на сайте "Псковской ленты новостей".
Спустя три месяца, 6 февраля 2019-го, к Прокопьевой пришли с обыском по уголовному делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), а радиостанцию и агентство оштрафовали за эту статью. Ключевыми доказательствами обвинения стали две психолого-лингвистические экспертизы. В первой экспертизе говорится, что журналистка ставила себе цель сформировать у читателя позитивное отношение к архангельскому террористу, поскольку в статье будто бы называла его борцом с "репрессивным" государством, современным "народовольцем", защитником прав и свобод граждан. По мнению экспертов, это выражалось и в оценочных суждениях о "благородных мотивах" и "высокой цели" юноши. Дословно таких выражений — кроме слов "репрессивное государство" — в статье Прокопьевой нет. Вторая экспертиза также нашли лингвистические и психологические признаки "оправдания разрушительных действий".
Свидетелями обвинения выступили руководитель управления Роскомнадзора по Псковской области Дмитрий Федоров и его подчиненный, начальник одного из отделов управления Роскомнадзора Эдуард Кожокарь. Они рассказали, что нашли признаки оправдания терроризма в статье Прокопьевой. В связи с этим радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и "Псковской ленте новостей" вынесли предупреждение и составили протоколы. Еще два свидетеля обвинения засекречены: это некие "Алексей Егоров" и "Петр Петров". По их мнению, Прокопьева в своих статьях развивает мысль о необходимости смены действующего политического режима в стране, в том числе с помощью террора, а также агитирует за оппозиционных лидеров и выказывает недоверие к власти.
"Главная цель [этой публикации] — разобраться и предотвратить повторения [теракта]. То есть это была критическая публикация. Объектом критики, как справедливо заметили эксперты, было государство. Точнее, государственная политика в конкретной сфере, в сфере правоохранительной. Я увидела вот эту параллель между терактами, которые имели место в истории России в XIX веке, с народовольцами и тем терактом, который был совершен в Архангельске. Я увидела эту параллель. Не одна я увидела, ее очень многие увидели", — отмечала Прокопьева.
- Московская Хельсинкская группа требовала оправдать Светлану Прокопьеву: "Мы убеждены – уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов. Когда за политическое суждение прокурор требует посадить журналиста на шесть лет, когда работа журналиста приравнивается к преступлению – это убивает профессию".
- В поддержку Прокопьевой выступили писатели, поэты, актеры, режиссеры, ученые и представители других профессий. Они потребовали прекратить уголовное дело против журналистки. Заявление, опубликованное на сайте "За права человека", подписали свыше 250 человек.
- Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. "Мы негодуем оттого, что российские власти готовы безжалостно расправиться с независимой, хорошо известной журналисткой, которая совершила нечто прямо противоположное тому, в чём она обвиняется. Мнение Светланы представляло собой попытку разобраться в причинах трагедии; представлять её слова как "оправдание терроризма" – это намеренное, политически мотивированное искажение истины, направленное на то, чтобы заглушить критический голос", – говорится в заявлении исполняющей обязанности президента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.
- Журналисты выходили на пикеты в поддержку Прокопьевой. Совет при президенте по правам человека назвал абсурдным требование прокуратуры лишить Прокопьеву свободы.
COVID-19: За сутки в Армении скончались семь человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 330, в общем составив 28936.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 6 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 162 и сейчас составляет 16302.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 491.
По информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 159 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11984, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 123815.
Индия обогнала Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 6 июля достигло 697 836 человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщается на сайте Worldometer. На сегодняшний день Индия уступает по числу заражений только США и Бразилии. За последние сутки в стране коронавирусом заразились еще 23 932 человека. Всего с начала пандемии в Индии умерли 19 700 пациентов, пишет DW.
За минувшие сутки в Бразилии зафиксирован 26 051 случай новых инфекций, общее число составляет 1 603 055, сообщает министерство здравоохранения. При этом за все время пандемии в стране зарегистрировано 64 867 летальных исхода COVID-19 (суточный прирост 602).
В Израиле сложилась экстренная ситуация в связи с повторной вспышкой коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании правительства. По его словам, из-за второй волны заболевания в стране должны быть введены дополнительные ограничительные меры. В противном случае национальная система здравоохранения не выдержит.
За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них четыре больных в активной форме и 11 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Из активных случаев один зарегистрирован в Пекине, три "импортированы" в различные районы страны.
По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 219 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 196 554 человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались 4 пациента, общее число летальных исходов выросло до 9016.
В России, по данным федерального оперативного штаба на утро 6 июля, за прошедшие сутки выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 6736 новых случаях. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заболели 687 862 человек. За минувшие сутки в стране скончались 135 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с момента начала эпидемии умерли 10 296 человек с COVID-19.
В Красноярском крае врач умерла от COVID-19 из-за неоказания помощи
В Красноярском крае прокуратура начала проверку по факту гибели врача от коронавирусной инфекции. Родственники врача-акушера Галины Лебедевой обвинили медиков Уярской районной больницы в неоказании помощи.
По словам дочери погибшего врача Елизаветы Лебедевой, после того как у её матери резко поднялась температура, они обратились в районную больницу. Однако врачи отказались делать компьютерную томографию своей коллеге (Галина Лебедева работала в родильном отделении больницы). "Она хотела сделать КТ, но ей сказали, что в КТ она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что всё чисто. Никакую госпитализацию никто не предложил, открыли больничный лист и отправили домой", — рассказала Елизавета Лебедева в интервью порталу NGS24.
Кроме того, по словам дочери, медики выбросили сделанный Галине Лебедевой тест на коронавирус, пояснив, что для теста не было показаний. Коронавирус у неё подтвердился спустя неделю.
Заболевание у Галины Лебедевой развивалось стремительно. Температура у неё поднялась 20 июня, а 24 июня её состояние ухудшилось настолько, что родственники опять решили отвезти её в больницу. На этот раз врачи согласились делать томографию, она показала практически 100-процентное поражение лёгких. 2 июля Галина Лебедева умерла. Её дочь и внучка оказались заражены COVID-19 и сейчас проходят лечение.
Министерство здравоохранения Красноярского края после этого случая организовало выездную проверку в Уярской районной больнице. В медучреждении выявлены несколько нарушений противоэпидемического режима и недостатки в работе медиков. Главный врач больницы подал в отставку.
- 2 июля пациенты больницы в городе Уяре Красноярского края сняли видео об условиях в районной больнице. Они пожаловались на жару и повышенную влажность, отсутствие санитарной обработки помещений и плохое лечение. Проверка регионального минздрава была начата, в том числе, и после этой жалобы.
- Альянс врачей подал в Следственной комитет заявление на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Медработники просят проверить слова чиновницы о низкой смертности их коллег от COVID-19.
- Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России погибли 489 медицинских работников. Впоследствии пресс-служба ведомства заявила, что цифры, о которых говорила Самойлова, неофициальные.
- В конце мая Минздрав впервые сообщил о 101 погибшем от COVID-19 российском медике.
- Российские врачи ведут свой неофициальный "Список памяти", куда записывают коллег, умерших от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в нём 555 медиков – врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, лаборанты.
- За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За минувшие сутки умерли 135 заболевших COVID-19.
В Южной Осетии сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом
В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 6 июля нет ни одного пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, все пациенты выздоровели, – сообщила агентству «Рес» замглавы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анна Гаглоева.
«Проведенные в ПЦР лаборатории в выходные 70 тестов показали отрицательный результат. Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находится 236 человек, из них в медучреждениях республики – 159», - сказала она.
Первые три случая заболевания коронавирусом были выявлены в Южной Осетии 5 мая. Всего заболело 85 человек. Последнего пациента, выздоровевшего от новой коронавирусной инфекции, выписали в выходные дни. За весь период в ПЦР лаборатории Югоосетпотребнадзора было проведено 2 526 тестов.
Ранее югоосетинские власти продлили запрет на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля.
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.
По его данным, всемирно известный композитор ушел из жизни в больнице в Риме. Он был доставлен туда несколько дней назад с переломом бедренной кости. Морриконе был 91 год.
За свою жизнь Эннио Морриконе написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов. Он дважды получал премию "Оскар". В 2007 году его отметили этой наградой за выдающиеся заслуги в кинематографе, а в 2016 году - за музыку к фильму "Омерзительная восьмёрка" Квентина Тарантино.
Композитор также трижды становился лауреатом премии "Золотой глобус" и шесть раз - лауреатом BAFTA. Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки Морриконе начал после 33-х лет.
В Грузии стартовали Единые национальные экзамены
В Грузии стартовали Единые национальные экзамены. В масштабе страны работают 24 экзаменационных центра. Первый экзамен абитуриенты сдают по грузинскому языку и литературе.
По словам директора Национального центра оценок и экзаменов Софо Горгодзе, двух абитуриентов сегодня не допустили на экзамен из-за высокой температуры, у четверых наблюдались респираторные симптомы – их перевели в резервные пространства, где приняты дополнительные меры безопасности.
В целях превенции распространения коронавируса, в экзаменационных центрах действуют специальные правила. Согласно рекомендациям Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, экзаменуемые и наблюдатели допущены лишь на 50 процентах площади каждого экзаменационного сектора. Все рабочие столы с передней стороны оснащены защитными щитами/барьерами. По ширине столы отдалены друг от друга на 2 метра, а расстояние между столами, расположенными один за другим, составит 1 метр. В силе остаются и рекомендации, связанные с безопасностью здоровья, которые аппликанты должны соблюдать в экзаменационных пространствах.
Согласно указаниям, определенным Минздравом и Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья, в экзаменационном центре защитная маска экзаменуемым должна быть надета перед тем как занять свое место у рабочего стола, при покидании экзаменационного сектора; при коммуникации с другими лицами; во время работы кондиционера.
Для абитуриентов Единые национальные экзамены 2020 года начинаются 6 июля и заканчиваются 25 июля. Грантовый конкурс пройдет 25 июля, а магистрантские экзамены будут проведены с 1 по 4 августа включительно. Для желающих учительствовать экзаменационный процесс начнется 22 июля и завершится 30 июля.
Стали известны имена возможных нападавших на Анзора из Вены
По подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова в Австрии задержаны уроженцы республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщил источник в одной из европейских диаспор.
Некоторые пользователи соцсетей стали также публиковать фото одного из подозреваемых в нападении – Ахтаева.
"47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002-м году, а 37-летний Магамадов в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане", - рассказал собеседник "Кавказ.Реалии".
Австрийские СМИ также публикуют имя одного из подозреваемых. Например, газета Österreich пишет о неком Sar Ali A., как об исполнителе убийства.
В "Ассамблее чеченцев Европы" сообщили, что поминки Умарова пройдут сегодня в Вене.
- Напомним, в пригороде Вены выстрелом в голову убили уроженца Чечни Умарова. Он жил в Австрии с 2005 года на основе документа, данного ему как беженцу по политическим мотивом. Умаров был известен среди чеченцев как Анзор из Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал Рамзана Кадырова и его окружение. Подчас это носило оскорбительный характер.
- 26 февраля в Швеции было совершено покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он сумел обезвредить нападавшего и передать полиции. 12 июня "Кавказ.Реалии" сообщал, что заочно арестован сообщник киллера, напавшего на блогера. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.
- В феврале во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. На его теле обнаружили 135 ножевых ранений. Местная прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России, проживающего в Чечне.
В Грузии два новых случая коронавируса, двое выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 953. За сутки в стране выявили два новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 830 – за сутки выздоровели два пациента.
3828 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 192. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 108.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
В Австрии двое подозреваемых в убийстве Умарова взяты под стражу
Полиция Австрии задержала двоих подозреваемых в причастности к убийству 5 июля вблизи Вены российского гражданина и уроженца Чечни. По данным автрийского агентства АРА, вечером в субботу (в 21:35) в городе Линц был задержан 47-летний выходец из Чечни, которого австрийские спецслужбы считают исполнителем убийства.
А в воскресенье под стражу был взят второй подозреваемый. Он находился на месте преступления, и сперва был допрошен как свидетель. Однако, следователи заметили противоречия в его показаниях и перевели в статус подозреваемого в причастности к убийству.
Журналисты выяснили личность убитого - это чеченский блогер Анзор (Мамихан) Умаров. Он критиковал Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских силовых ведомств к убийству в Европе бывших чеченских сепаратистов.
Анзор Умаров был убит выстрелом в голову в субботу вечером в городе Герасдорф (земля Нижняя Австрия), недалеко от Вены. 43-летний выходец из Чечни жил под именем Мартин Б. Преступление было совершено у входа в строительную фирму, находящуюся в здании большого торгового центра. Об этом сообщило агентство АРА со ссылкой на начальника региональной полиции Вальтера Шварценекера.
Согласно информации источников агентства APA, убитый — "чеченец Мамихан, или Анзор А., с 2007 года живший в Австрии в статусе беженца. Недавно он получил документы на измененное имя Мартин Б., сообщило агентство.
Сайт "Кавказ.Реалии" напоминает читателям несколько фактов, связанных с убийствами в Европе выходцев из Чечни:
- 26 февраля в Швеции было совершено покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он сумел обезвредить нападавшего и передать полиции. 12 июня "Кавказ.Реалии" сообщал, что заочно арестован сообщник киллера, напавшего на блогера. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.
- В феврале во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. На его теле обнаружили 135 ножевых ранений. Местная прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России, проживающего в Чечне.
Местонахождение двух пропавших у реки Ингури установлено
Родственники установили местонахождение двух из четырех женщин, информация о возможной гибели которых на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия ранее сегодня, 5 июля, появилась в СМИ. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».
Выяснилось, что 60-летняя Лаура Лемонджава находится на лечении в медицинском учреждении города Терджола. Еще одна женщина, перешедшая из Абхазии на контролируемую центральными властями территорию, помещена в карантинную зону Анаклия-Ганмухури.
Сегодня утром родственники Лемонджава сообщили о ее пропаже из села Тагилони Гальского района. Они высказали предположение, что женщина утонула, когда пыталась вброд перейти реку Ингури и попасть в Зугдидский район. Впоследствии грузинские СМИ сообщили еще о трех пропавших. Утверждалось, что две из них действительно утонули, и их тела находятся в Тагилони.
Администрация Гальского района не подтвердила эту информацию. «Я разговаривал по телефону с главой села Тагилони, где якобы находятся тела. Никаких трупов там нет», - приводят абхазские СМИ комментарий главы района Омара Бганба.
По данным «Пирвели», на данный момент две женщины продолжают числиться пропавшими, их местонахождение не установлено.
Официального подтверждения информации о гибели людей на реке Ингури не поступало и от центральных властей. Тему не комментировали ни в Службе государственной безопасности, ни в МВД Грузии.
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