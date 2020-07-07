Прокуратура предъявила обвинение задержанному по факту умышленного убийства супруги в Сурами

Для Франции этот инцидент стал «последней каплей», для Турции «недоразумением», для НАТО это может стать «поворотной точкой» - так в сегодняшнем сообщении агентства Reuters оценивается морской инцидент между кораблями Франции и Турции, произошедший около месяца назад.

События произошли 10 июня и «развивались быстро», пишет Reuters. Фрегат военно-морских сил Франции под командованием НАТО патрулировал восточную часть Средиземного моря, когда заметил танзанийское грузовое судно, заподозрив его в контрабандных поставках оружия в Ливию, в нарушение эмбарго ООН.

Министерство обороны Франции, выступая от имени правительства, заявило, что корабль ВМС Турции, сопровождавший грузовое судно, подал предупредительный сигнал французскому фрегату, а турецкие моряки надели пуленепробиваемые жилеты. В заявлении французского министерства говорилось, что турецкие моряки заняли позиции у корабельного вооружения.

Турция не согласилась с такой трактовкой инцидента. Представители турецкого командования отрицают свою причастность к незаконной перевозке оружия в Ливию и заявляют, что сухогруз перевозил гуманитарную помощь. Турция обвинила Францию в агрессии.

Турецкий посол во Франции, Исмаил Хакки Мусса, заявил 1 июля, что три боевых корабля Турции помогали силам НАТО в обеспечении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Союз НАТО назначил расследование, но содержание этого расследования засекречено, в НАТО не стали комментировать результаты работы следователей.

Два европейских дипломата заявили агентству Reuters, что Франция направила письмо генерального секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в начале июля, заявив, что в докладе по итогам расследования «некорректно представлены факты».

В Пентагоне пока отказываются комментировать произошедшее, отмечает Reuters. Франция рассматривает позицию Турции как отражение тенденции Анкары действовать вопреки интересам и ценностям западных союзников.