Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня, 7 июля, объявил в телеинтервью о состоянии своего здоровья - результаты теста на коронавирус оказались положительными.

Днем ранее Болсонару прошел четвертый тест – при нарастающих симптомах, в частности, высокой температуре. Как замечает Би-би-си, Болсонару неоднократно публично заявлял о преувеличенных опасениях общества в связи с наступлением вируса, называя его «незначительной простудой» и подчеркивая, что он не подвергнется каким-либо серьезным последствиям заражения. Он также призывал региональных губернаторов смягчить ограничительные меры, которые, по его словам, причиняют ущерб экономике. В понедельник президент объявил об ослаблении строгих требований к ношению масок.



В сегодняшнем телеинтервью он рассказал о повышенной температуре, которая однако, уже «понизилась, и он чувствует себя очень хорошо».



По словам Болсонару, он начал испытывать симптомы заболевания в воскресенье: у него повысилась температура, усилился кашель и ухудшилось общее самочувствие. В понедельник он почувствовал ухудшение и сделал еще один тест на коронавирус.

Ранее, в апреле Жаир Болсонару говорил, что даже если он заразится коронавирусом, то не станет беспокоиться, и самое худшее, что с ним могло бы произойти, это легкий грипп или незначительная простуда.

Когда президент Бразилии делал это заявления, число смертей в стране, продолжало оставаться на уровне 3 тысяч, а число инфицированных составляло примерно 40 тысяч.

Но вскоре показатели эпидемии резко выросли. 6 июля число смертельных случаев превысило 65 000, а число заразившихся превысило 1 600 000.



Несмотря на растущее число жертв и инфицированных, президент Болсонару утверждал, что региональные карантинные меры приводят к более тяжелым последствиям, чем собственно вирус. Болсонару обвинил прессу в распространении панических настроений и паранойи.