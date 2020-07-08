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США начали процесс прекращения членства во Всемирной организации здравоохранения
Во вторник администрация Дональда Трампа начала процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направив извещение ООН и Конгрессу США о прекращении членства в этой организации с 6 июля 2021 года.
Президент Трамп впервые объявил о намерении США покинуть Всемирную организацию здравоохранения в конце мая, обвинив ее в неспособности выполнять эффективно свои функции, излишне тесных связях с Китаем и нежелании провести реформировать свою деятельность. "Поскольку они не предприняли требуемых и крайне необходимых реформ, мы прекратим наши отношения со Всемирной ораганизацией здравоохранения", - заявил тогда Дональд Трамп.
Критики обвиняют ВОЗ в запоздалой реакции на распространение коронавируса по миру и в некритичном отношении к первоначальным данным о новом вирусе, представленным властями Китая. Американские представители подчеркивали, что ВОЗ безосновательно заявляла о том, что коронавирус не передается от человека к человеку, основываясь на китайских данных. Главу ВОЗ также критикуют за высокую оценку действий Китая на начальном этапе пандемии, хотя официальный Пекин, как считается, далеко не сразу обнародовал информацию о появлении вируса в Ухане.
Несколько видных американских законодателей выразили несогласие с решением президента Трампа. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала это решение "крайне бессмысленным шагом". Республиканец сенатор Ламар Александер, председатель Комитета по вопросам здравоохранения, призвал президента действовать совместно с Конгрессом в направлении реформирования ВОЗ.
Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил о готовности восстановить членство США в ВОЗ в первый же день после прихода в Белый дом. "Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка участвует в укреплении здравоохранения в мире", - написал Байден на своей странице в Твиттере.
Другие новости дня
Грузия открывает границы для пяти стран Евросоюза
Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин. При этом визитёры должны предоставить информацию, находились ли они в течение двух недель до прилёта в Грузию в другой стране.
Пока граница Грузии остаётся закрытой для Австрии, Бельгии, Мальты, Болгарии, Дании, Норвегии, Чехии, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Венгрии.
Граждане и резиденты других стран ЕС, открывших границы для Грузии с определёнными условиями, смогут посетить Грузию, но должны пройти карантин за свой счёт.
Правительство определило и условия для деловых визитов. Гражданин любой страны сможет посетить страну, оплатив 2-недельный карантин или ПЦР-тест (каждые 72 часа в течение двух недель).
Обязательный 2-недельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну.
Что касается возобновления регулярного авиасообщения, Ираклий Чиковани сообщил о договорённости с авиакомпанией Lufthansa, которая в августе будет выполнять в Грузию два рейса в неделю. «Ведутся переговоры с Air France и airBaltic», - заявил Чиковани.
В правительстве сообщили, что сухопутные границы Грузии остаются закрытыми.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер. Т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Шесть стран Евросоюза отрыли границы для Грузии без всяких условий. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. В Тбилиси заявили, что в страны ЕС в июле будут осуществляться чартерные рейсы.
В Грузии 5 новых случаев коронавируса, 3 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 963. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 841 – за сутки выздоровели 3 пациента.
3903 человека находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 202. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 17.
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе накануне заявила, что в Грузии после 14 июня не было случаев внутренней передачи коронавируса. «В основном, новые случаи заражения выявляются в карантинных зонах», – отметила она.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
Генерал: нет данных о гибели солдат США из-за оплаченных РФ атак
Во вторник один из высших американских генералов подтвердил сообщения о том, что американские разведка пришла к выводу, что Россия предложила талибам вознаграждения за убийство военнослужащих из международного контингента в Афганистане. Однако, заявил генерал, нет свидетельств того, что в результате были убиты американские военнослужащие.
По словам главы Центрального командования вооруженных сил США генерала Фрэнка Маккензи, он как командующий на этом театре боевых действий хорошо знаком с разведывательными данными. Он назвал эти данные "тревожными", но не обнаружил "причинно-следственной связи". Одновременно, он подчеркнул негативную роль России в регионе. Москва, сказал генерал Маккензи, в течение многих лет поставляла талибам оружие и поддерживала их финансово. "Мы должны помнить, что россияне не являются нашими друзьями. Они не желают нам добра, и мы должны помнить об этом постоянно когда мы оцениваем разведданные", - заявил генерал во время разговора с группой журналистов.
В последние недели американские газеты со ссылкой на источники в американских разведслужбах писали о том, что российская военная разведка (ГРУ) предложила талибам вознаграждения за убийства американцев и военнослужащих других стран из международного контингента в Афганистане. По данным Washington Post, американские аналитики считают, что жертвами оплаченных Россией атак могли стать несколько американских военнослужащих. В результате одной из таких атак, взрыва рядом с американской военно-воздушной базой в апреле 2019 года погибли три морских пехотинца.
Российские официальные представители категорически отвергают подобные обвинения.
Мишустин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые рейсы
Правительство России утвердило постановление, которое разрешает авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с пандемией коронавируса рейсы. Документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.
Он устанавливает право авиакомпаний в одностороннем порядке изменять условия договора перевозки пассажира или отказаться от его исполнения, а также порядок и сроки возврата денег за билеты при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, если это повлекло ограничение международного или внутреннего авиасообщения. Вернуть деньги пассажир может только в том случае, если он не воспользуется ваучером в течение трёх лет. Для чартерных рейсов эти правила не действуют.
Согласно Воздушному кодексу России, авиакомпании обязаны вернуть пассажиру полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить право авиакомпаний на выдачу ваучеров ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. До этого к такому шагу призывала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
- В конце марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российские авиакомпании по решению правительства прекратили все международные рейсы. Также во второй половине марта резко стал падать спрос и на внутренние перелеты. В апреле внутренний трафик сократился по сравнению с прошлогодним в 20 раз.
- Первым в России – ещё 27 марта – о компенсации средств только в виде ваучеров на будущий перелет заявил лоукостер "Победа", пишут "Ведомости". Позже на возврат только ваучерами перешли "Уральские авиалинии". В начале апреля "Аэрофлот" прекратил возврат средств агентам по аннулированным авиабилетам. Сообщалось, что авиакомпания не в состоянии вернуть сразу все средства, сохранив при этом финансовую устойчивость.
Грузия завершила переговоры об открытии границ с несколькими странами ЕС
В правительстве Грузии сообщили, что завершили переговоры о «безоговорочном открытии границ» с несколькими странами ЕС.
Премьер-министр Георгий Гахария уже провёл рабочую встречу с членами Межправительственного координационного совета. О подробностях сообщит пресс-спикер главы Кабмина Ираклий Чиковани на специальном брифинге.
В правительстве говорят, что следят за глобальной эпидемиологической ситуацией и предпринимают шаги, учитывая интересы граждан.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер. Т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Шесть стран Евросоюза отрыли границы для Грузии без всяких условий. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. В Тбилиси заявили, что в страны ЕС в июле будут осуществляться чартерные рейсы.
ООН: росийские авиаудары можно считать военными преступлениями
Сирийские и российские военные самолеты совершали авиаудары по школам, больницам и рынкам в провинции Идлиб, что можно расценить как военные преступления, заключили сегодня, 7 июля, эксперты ООН. Как отмечается в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, в результате «неизбирательных бомбардировок» со стороны проправительственных сил - до заключения перемирия в марте - погибли сотни людей, а около миллиона жителей Сирии были вынуждены покинуть свои дома, что равносильно преступлению против человечности. Доклад, охватывающий период с ноября 2019 по июнь 2020 гг., основан на данных о полетах и свидетельских показаниях.
Комиссия также возлагает ответственность за обстрелы мирных районов на северо-западе Сирии на джихадистскую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам». Эксперты ООН считают, что эти удары наносились «без очевидной легитимной военной цели». В докладе сообщается, что участники группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» пытали и убивали заключенных.
По словам главы комиссии Пауло Пиньейру, проправительственные силы и формирования, признанные ООН террористическими, грубо нарушали законы войны и права сирийских гражданских лиц. В тексте описываются 52 нападения на северо-западе Сирии, 47 из которых, как утверждается, совершило сирийское правительство при поддержке России.
На российскую военную авиацию возлагается ответственность за удар 5 марта по птицефабрике у города Маарет-Мисрин, где были размещены вынужденные переселенцы, и за три удара 29 января рядом с больницей в повстанческом городе Ариха.
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня, 7 июля, объявил в телеинтервью о состоянии своего здоровья - результаты теста на коронавирус оказались положительными.
Днем ранее Болсонару прошел четвертый тест – при нарастающих симптомах, в частности, высокой температуре. Как замечает Би-би-си, Болсонару неоднократно публично заявлял о преувеличенных опасениях общества в связи с наступлением вируса, называя его «незначительной простудой» и подчеркивая, что он не подвергнется каким-либо серьезным последствиям заражения. Он также призывал региональных губернаторов смягчить ограничительные меры, которые, по его словам, причиняют ущерб экономике. В понедельник президент объявил об ослаблении строгих требований к ношению масок.
В сегодняшнем телеинтервью он рассказал о повышенной температуре, которая однако, уже «понизилась, и он чувствует себя очень хорошо».
По словам Болсонару, он начал испытывать симптомы заболевания в воскресенье: у него повысилась температура, усилился кашель и ухудшилось общее самочувствие. В понедельник он почувствовал ухудшение и сделал еще один тест на коронавирус.
Ранее, в апреле Жаир Болсонару говорил, что даже если он заразится коронавирусом, то не станет беспокоиться, и самое худшее, что с ним могло бы произойти, это легкий грипп или незначительная простуда.
Когда президент Бразилии делал это заявления, число смертей в стране, продолжало оставаться на уровне 3 тысяч, а число инфицированных составляло примерно 40 тысяч.
Но вскоре показатели эпидемии резко выросли. 6 июля число смертельных случаев превысило 65 000, а число заразившихся превысило 1 600 000.
Несмотря на растущее число жертв и инфицированных, президент Болсонару утверждал, что региональные карантинные меры приводят к более тяжелым последствиям, чем собственно вирус. Болсонару обвинил прессу в распространении панических настроений и паранойи.
Reuters: Франция считает, что Анкара действует вопреки интересам НАТО
Для Франции этот инцидент стал «последней каплей», для Турции «недоразумением», для НАТО это может стать «поворотной точкой» - так в сегодняшнем сообщении агентства Reuters оценивается морской инцидент между кораблями Франции и Турции, произошедший около месяца назад.
События произошли 10 июня и «развивались быстро», пишет Reuters. Фрегат военно-морских сил Франции под командованием НАТО патрулировал восточную часть Средиземного моря, когда заметил танзанийское грузовое судно, заподозрив его в контрабандных поставках оружия в Ливию, в нарушение эмбарго ООН.
Министерство обороны Франции, выступая от имени правительства, заявило, что корабль ВМС Турции, сопровождавший грузовое судно, подал предупредительный сигнал французскому фрегату, а турецкие моряки надели пуленепробиваемые жилеты. В заявлении французского министерства говорилось, что турецкие моряки заняли позиции у корабельного вооружения.
Турция не согласилась с такой трактовкой инцидента. Представители турецкого командования отрицают свою причастность к незаконной перевозке оружия в Ливию и заявляют, что сухогруз перевозил гуманитарную помощь. Турция обвинила Францию в агрессии.
Турецкий посол во Франции, Исмаил Хакки Мусса, заявил 1 июля, что три боевых корабля Турции помогали силам НАТО в обеспечении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.
Союз НАТО назначил расследование, но содержание этого расследования засекречено, в НАТО не стали комментировать результаты работы следователей.
Два европейских дипломата заявили агентству Reuters, что Франция направила письмо генерального секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в начале июля, заявив, что в докладе по итогам расследования «некорректно представлены факты».
В Пентагоне пока отказываются комментировать произошедшее, отмечает Reuters. Франция рассматривает позицию Турции как отражение тенденции Анкары действовать вопреки интересам и ценностям западных союзников.
Прокуратура предъявила обвинение задержанному по факту умышленного убийства супруги в Сурами
Окружная прокуратура Шида Картли и Мцхета-Мтианети предъявила обвинение И.К. по факту умышленного убийства супруги. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.
По их информации, следствием, проведенным Министерством внутренних дел, установлено, что 6 июля 2020 года, в поселке Сурами Хашурского муниципалитета, И.К. на почве ревности, из мести, с целью умышленного убийства, нанес из огнестрельного оружия множественные ранения супруге Т.Р. В результате полученных ранений Т.Р. скончалась на месте. Правоохранители задержали И.К. в тот же день.
Прокуратура предъявила ему обвинение по статье «умышленное убийство члена семьи».
Сторона обвинения уже обратилась в Горийский окружной суд с ходатайством о применении к И.К. меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается. Предъявленное И.К. обвинение предполагает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.
В Азербайджане 537 новых случаев коронавируса, 7 человек скончались
За прошедшие сутки в Азербайджане было выявлено 537 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 7 человек, выздоровели от коронавирусной инфекции 453 пациента. Об этом сообщает агентство «Тренд» со ссылкой на Оперативный штаб при кабинете министров страны.
По информации штаба, всего в Азербайджане с начала эпидемии было выявлено 21 374 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 12 635 пациентов, скончались 265 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 8 474 пациента.
В Вене прошел митинг против убийств чеченских политэмигрантов в Европе
Перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. Ей предшествовала гибель чеченского политэмигранта Мамихана Умарова.
На митинг пришли около 70 человек, передает корреспондент "Кавказ.Реалии". Они потребовали прекращения бессудных казней и убийств чеченцев, критикующих российские власти и руководство Чечни. Митингущие держали в руках плакаты с надписями "Нас не запугать!" на русском и немецком языках.
На акцию пришли как проживающие в Вене чеченцы, так и представители австрийских правозащитных организаций и гражданского общества. Один из выступивших австрийских активистов заявил, что "за убийствами чеченских диссидентов по всему миру стоит Кремль".
"Брата Умарова убили, а над его матерью издевались, заставляя выискивать тело сына среди множества трупов. Я хочу спросить вас всех: как бы вы себя повели на месте Умарова? Реакцией на высказывание своего мнения не должно быть убийство", – заявила молодая девушка, выступившая на митинге.
- Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Полиция Австрии подтвердила, что дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается.
- Опрошенные "Кавказ.Реалии" представители чеченской диаспоры в Европе назвали убийство политэмигранта Мамихана Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
Брюссель вновь снизил экономический прогноз для Евросоюза
Еврокомиссия из-за пандемии коронавируса вновь снизила экономический прогноз для стран ЕС. По данным ведомства, объем ВВП стран Евросоюза сократится на 8,3 процента, а в странах еврозоны – на 8,7 процента. При этом в странах, наиболее пострадавших от пандемии – Испании, Италии и Франции – падение может составить более 10 процентов.
Чтобы сократить экономические расхождения между странами, ранее комиссия представила план поддержки ЕС на 750 миллиардов евро. Предполагается, что часть стран получит гранты на восстановление. Экономисты Morgan Stanley заявляют, что падение ВВП заставит политических лидеров ЕС выработать план действий для синхронного восстановления экономик их стран, пишет The Financial Times.
В начале мая Еврокомиссия говорила о снижении экономики примерно на семь с половиной процентов. Ожидается, что 2021 году в странах Евросоюза будет наблюдаться рост на уровне шести процентов.
В Абхазии и Южной Осетии не выявлено новых случаев коронавируса
В самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия не выявлено новых случаев коронавируса.
По информации оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования был взят у 22 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.
В Южной Осетии за сутки провели 141 тест на коронавирус. «Все они отрицательные. Исследования будут продолжены», – сказала заместитель главы Югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
С мая выявлено 85 инфицированных коронавирусом, все они выздоровели и выписаны из медучреждений.
На сегодня в Южной Осетии на карантине находятся 240 человек, большинство из них – граждане, которые вернулись из России через консульский отдел югоосетинского МИД, а также российские специалисты-строители и водители грузового автотранспорта.
В Сухуми отвергли предложение партии «За правду» о вступлении в состав России
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия отвергли предложение партии «За правду» о вступлении в состав России. В заявлении законодательного органа говорится, что подобные инициативы «крайне негативно воспринимаются народом Абхазии».
Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами
«В последнее время, в некоторых российских средствах массовой информации появляются публикации на тему возможного вхождения независимой Республики Абхазия в состав Российской Федерации. Так, в публичном пространстве получили тиражирование тезисы программы политической партии «За правду», возглавляемой известным писателем Захаром Прилепиным, в которых абхазской стороне предлагается провести референдум по вопросу вхождения в Российскую Федерацию. В связи с распространением подобного рода предложений Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия считает необходимым заявить следующее:
1. Форма государственного устройства Республики Абхазия, равно как ее суверенитет, определены основополагающим документом – Конституцией Республики Абхазия.
2. Отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией основываются на взаимном признании государственной независимости и, подписанных после установления дипломатических отношений между нашими странами, договоров и соглашений.
Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами.
Народное Собрание подчеркивает, что Республика Абхазия заинтересована в наращивании полноформатного равноправного сотрудничества со своим стратегическим партнером и союзником – Российской Федерацией», - говорится в заявлении абхазского парламента.
А в абхазском МИД призвали лидеров партий и общественных движений «внимательнее изучать специфику и политический статус государств, в отношении которых официально озвучиваются те или иные намерения».
«Республика Абхазия с 1993 года является суверенным, независимым государством. Суверенный политический статус Абхазии закреплен в Конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости.
Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия
После признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазии в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер. Важнейшими договорами, регулирующими межгосударственные отношения между Абхазией и Россией, являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 г. и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г. Российская Федерация оказывает содействие в становлении Республики Абхазия в качестве независимого государства, укреплению ее международных позиций и социально-экономическому восстановлению.
Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия.
При этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения», - говорится в заявлении МИД.
- Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик.
- «Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – сказано в документе.
- Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, до июля 2018 года он занимал должность заместителя командира батальона армии ДНР. Партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил ей участвовать в выборах, –пишет РБК.
В Грузии после 14 июня не было случаев внутренней передачи коронавируса
Случаев внутренней передачи коронавируса в Грузии не было после 14 июня, – заявила журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
«В основном, новые случаи заражения выявляются в карантинных зонах», – отметила она.
По словам Тикарадзе, именно исходя из благоприятной эпидемиологической ситуации было принято решение об открытии фитнес-центров и бассейнов.
«Мы сделаем всё, чтобы избежать новой волны и распространения инфекции в стране», – сказала министр.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 958. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения. Все новые случаи - завозные, из них трое - водители-международники. Число выздоровевших достигло 838 – за сутки выздоровели 8 пациентов.
- 3903 человека находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 202. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 105.
На Лубянке задерживают участников пикетов в поддержку Ивана Сафронова
В центре Москвы возле здания главного управления ФСБ на улице Большая Лубянка началась серия одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в государственной измене.
Как сообщила в твиттере журналистка Русской службы Би-би-си Олеся Герасименко, планируется, что акция будут идти весь день.
Вскоре после начала акции первая участница — специальный корреспондент "Коммерсанта" Елена Черненко была задержана, передаёт с места событий корреспондент Радио Свобода. Полиция объяснила это тем, что акция не разрешена "в связи с пандемией".
Позже была задержана журналистка издания "Проект" Ольга Чуракова и корреспонденты "Коммерсанта" Кира Дюрягина и Александр Черных. Кроме того, задержаны бывшие журналисты "Коммерсанта" и "Новой газеты" Анна Зиброва и Никита Гирин. Здание ФСБ отделили от
Иван Сафронов-младший был задержан оперативниками ФСБ утром 7 июля. В спецслужбе заявили, что журналист собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
Журналист почти 15 лет писал о военно-промышленном комплексе и космической отрасли, а в мае перешёл на работу в Роскосмос, где стал работать советником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Источник "Интерфакса" отмечает, что у Сафронова не было доступа к государственной тайне, а задержание может быть связано с его журналисткой работой. Об отсутствии допуска к закрытой информации у Сафронова сообщил так же глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
С утра обыск проходит у бывшей подруги Сафронова, главного редактора журнала "Холод" Таисии Бекбулатовой. Журналистка работала в "Коммерсанте" и "Медузе".
Сафронов был аккредитован в группе корреспондентов, освещающих работу Владимира Путина — так называемом кремлёвском пуле. Это, в частности, означает, что его регулярно проверяла Федеральная служба охраны. Задержание Сафронова прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что спецслужбы проинформировали Кремль, что задержание Сафронова не связано с его работой в медиа.
Адвокат Олег Елисеев, представляющий интересы Сафронова, не может попасть в здание Следственного управления ФСБ в Москве. Об этом в телеграме сообщил его коллега Сергей Бадамшин. Ему говорят, что журналиста туда не доставляли.
- Газета "Коммерсантъ" выпустила заявление в поддержку Сафронова. В тексте сказано, что журналист "настоящий патриот России", а обвинение в измене Родине в его случае "выглядит абсурдным".
- Накануне следствие возбудило уголовное дело против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Его заподозрили в неуведомлении властей о наличии канадского гражданства.
- 6 июля суд в Пскове признал виновной в оправдании терроризма сотрудничающую с Радио Свобода журналистку Светлану Прокопьеву. Она была оштрафована на 500 тысяч рублей.
За несколько дней до убийства Анзор из Вены просил бронежилет – Der Standart
Чеченский беженец Мамихан Умаров (более известный как Анзор из Вены, по паспорту - Мартин Б.) просил своего знакомого помочь ему с приобретением бронежилета - незадолго до того, как был застрелен. Об этом пишет австрийское издание Der Standard. Перевод статьи публикует портал Inopressa.
«По данным ведомства по охране конституции, Мартин Б., очень известный в чеченской диаспоре благодаря своим видео, отказался от охраны полицией. Однако недавно он якобы сказал своему знакомому, что чувствует себя в опасности. Агентство APA цитировало бывшего украинского политика Игоря Мосийчука, которого Мартин Б. просил помочь в покупке бронежилета. «Он сказал мне и свой размер», – сообщил бывший депутат, который сам пережил покушение в 2017 году в Киеве. Затем он связался со знакомыми в Израиле, где производится подобная спецодежда. На его просьбу указать адрес доставки Мартин Б. сообщил ему 23 июня адрес в венском районе Донауштадт, рассказал Мосийчук», – пишет издание.
Der Standard указывает на данные полиции о том, что оба подозреваемых проявляют на допросах мало готовности к сотрудничеству.
«Предполагаемый стрелок, 47-летний мужчина, был зарегистрирован в Ансфельдене в Верхней Австрии. Роль предполагаемого сообщника пока не выяснена. Во всяком случае он якобы приехал вместе с жертвой в Герасдорф и сначала рассматривался как свидетель. После противоречивых показаний во время первого допроса он остался под полицейским арестом», – пишет издание.
- Уроженца Чечни Умарова убили в пригороде Вены выстрелом в голову. Он жил в Австрии с 2005 года на основе документа, данного ему как беженцу по политическим мотивом. Умаров был известен среди чеченцев как Анзор из Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал Рамзана Кадырова и его окружение. Подчас это носило оскорбительный характер.
- По подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова в Австрии задержаны уроженцы республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом «Кавказ.Реалии» сообщил источник в одной из европейских диаспор.
Дело Шакарашвили: МВД обнародовало запись телефонного разговора свидетеля
МВД Грузии представило промежуточную информацию о ходе расследования по делу о смерти футболиста Георгия Шакарашвили.
Замглавы ведомства Владимир Боцвадзе заявил, что следствие продолжает работать над всеми версиями.
«После завершения судебно-медицинской экспертизы и установления непосредственной причины смерти, квалификация дела может быть пересмотрена, а обвинение ужесточено», – заявил Боцвадзе.
Сегодня же МВД обнародовало запись телефонного разговора одного из свидетелей, фотографа Якоба Брегадзе, который позвонил в полицию и сообщил о драке. После телефонного звонка полицейский экипаж в течение определенного времени не мог определить местоположение Брегвадзе.
Замглавы МВД Грузии также подтвердил, что в показаниях свидетелей есть определённые несоответствия. В ведомстве призвали общественность и СМИ не распространять непроверенную информацию.
- По информации следствия, 18 июня Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави – в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви. Тело 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили спасатели обнаружили в реке после 4-дневных поисковых работ.
- Расследование по делу о смерти футболиста ведётся по трём статьям уголовного кодекса Грузии – организация группового насилия, руководство им или участие в нем (статья 225), незаконное лишение свободы (статья 143) и насилие (статья 126). Задержаны 17 человек.
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» задержан по подозрению в госизмене
Бывший журналист газет “Коммерсантъ” и “Ведомости” Иван Сафронов-младший задержан в Москве по подозрению в госизмене. С мая он работал советником главы корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина по информационной политике, его работодатель сообщил “Открытым медиа”, что дело не касается Роскосмоса.
30-летний Сафронов — бывший специальный корреспондент "Коммерсанта", сын погибшего в 2007 году военного обозревателя газеты Ивана Сафронова. В мае 2019 года Сафронов-младший был уволен из "Коммерсанта" после публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Увольнение спровоцировало кризис в редакции, весь отдел политики уволился вслед за ним.
В июне 2019 года ТАСС сообщал о возбуждённом против "Коммерсанта" административном, предположительно, деле из-за заметки Сафронова. Газету планировалось привлечь за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Причины возбуждения дела не назывались, но с сайта "Коммерсанта" была удалена статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После её публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов, обращало внимание издание The Bell.
Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил "Открытым медиа", что к "Коммерсанту" в последнее время не было замечаний в связи с заметкой о поставках российских истребителей. Он считает, что к тексту не может быть претензий о разглашении гостайны.
За последний год Сафронов сообщал подробности о катастрофе атомной подводной лодки "Лошарик", тайном присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России и нештатной ситуации на стратегических учений "Гром-2019".
По вменённой статье Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.
Грузинский паспорт во время пандемии стал «сильнее» американского
Позиции Грузии в Индексе паспортов (Passportindex.org) от консалтинговой компании Arton Capital заметно улучшились. По информации портала, в условиях пандемии коронавируса граждане Грузии могут попасть в 57 стран мира без визы, а в 35 странах могут получить визу по прибытии.
Таким образом, индекс мобильности Грузии составляет 92 балла и в индивидуальном рейтинге страна на 47-м месте.
В рейтинге лидируют Япония и Новая Зеландия, а вот традиционно «сильный» американский паспорт опустился на 52-ю позицию. По данным портала, больше всего ограничений в условиях пандемии было задействовано по отношению к гражданам Сингапура, США и Чили.
Грузия же, учитывая низкий уровень распространения коронавируса, попала в список стран, с которыми ЕС с 1 июля открыл внешние границы. При этом ограничение на въезд во многие страны всё еще действует и для грузинских граждан.
Россия в рейтинге на 59-м месте, Украина – на 101-м, Азербайджан – на 123-м, Армения – на 135-м.
COVID-19: За сутки в Армении скончались 12 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 349, в общем составив 29285.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 605 и сейчас составляет 16907.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 503.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 164 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (5 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11711, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 125088 (1273 за последние сутки).
«Норникелю» грозит рекордный штраф за ущерб экологии Арктики
Компании "Норильский никель" правительство насчитало рекордный в России и один из крупнейших в мире штрафов за экологический ущерб - почти 150 млрд рублей (более 2 млрд долларов) за разлив топлива под Норильском. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В такую сумму последствия экологической катастрофы в российской Арктике оценил Росприродназор.
В "Норильском никеле" заявили, что пока не получили необходимых документов. Акции компании упали после этой новости на 5 процентов.
По мнению аналитиков, на финансовую стабильность "Норникеля" такая большая сумма штрафа не слишком повлияет. Чистая прибыль компании за 2019 год составила 6 миллиардов долларов . Однако отразится на её главных акционерах - компаниях "Интеррос" и "Русал". В последней уже заявили, что размер штрафа оказался "неожиданным".
- 29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании". Позже оно попало в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда в озеро Пясино.
- 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина был объявлен режим ЧС федерального характера. Этому предшествовал выговор в адрес красноярского губернатора Александра Усса и гендиректора НТЭК Сергея Липина. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентным.
- 28 июня "Новая газета" обнаружила, что "Норникель" продолжает сливать промышленные отходы в озеро Пясино. Из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю", насосы перекачивали воду и сливали в тундру, она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Вода загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, сообщало издание.
Партия Прилепина выступила за немедленное присоединение к России Абхазии и Южной Осетии
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик. Программа опубликована на сайте партии.
«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – сказано в документе.
«За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.
Партия также выступает за построение полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в качестве единой валюты.
Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, до июля 2018 года он занимал должность заместителя командира батальона армии ДНР. Партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил ей участвовать в выборах, –пишет РБК.
Пресс-секретарь партии Елизавета Кондакова говорила, что «За правду» в сентябре 2020 года планирует принять участие в выборах в законодательные собрания 11 регионов страны, а также в выборах в Тамбовскую городскую думу. В следующем году партия намерена участвовать в выборах в Госдуму и во всех других избирательных процессах.
В Грузии 5 новых случаев коронавируса, 8 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 958. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения.
По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, все 5 новых случаев - завозные, из них трое - водители-международники.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 838 – за сутки выздоровели 8 пациентов.
3903 человека находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 202. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 105.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
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