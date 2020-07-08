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«Новая газета» требует рассекретить дело Ивана Сафронова
"Новая газета" опубликовала петицию с требованием к ФСБ России рассекретить дело Ивана Сафронова. Обвинение должно быть публичным, заявляют авторы обращения, которое уже подписали более восьми тысяч человек.
Против засекреченного дела, по мысли организаторов, и обществу нечего будет возразить. А если общество спросит: "с кем именно нашпионил" Сафронов, то ему ответят: "Нельзя. Государственная тайна. Но вы нам верьте", – говорится в петиции.
В этой связи авторы обращения требуют опубликовать доказательную часть и оперативные основания, которые привели к аресту журналиста – видео, на которых Сафронов встречается со своим куратором. Запись разговоров, перехваченную переписку. Номера счетов, на которые поступали деньги за шпионаж.
В петиции проводятся параллели с другими делами в отношении журналистов, которые вызвали общественный резонанс. В частности, с делом Ивана Голунова, которому подкинули наркотики, и псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую признали виновной в оправдании терроризма за колонку, опубликованную в СМИ. Первое дело развалилось, а по второму был назначен штраф. По мнению авторов обращения, это стало возможным из-за публичности расследования.
Ранее сегодня прозрачного исследования дела Ивана Сафронова – младшего потребовали российские издания "Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", The Bell, русская версия журнала Forbes, "Бумага", оргкомитет премии журналистики "Редколлегия".
Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова – младшего на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет журналиста в том, что он сотрудничал с чешской службой внешней разведки – Управлением по внешним связям и информации.
По версии следствия, журналист был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.
Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины журналиста. По данным газеты “Коммерсантъ”, Сафронова прослушивали перед задержанием. За день существования уголовного дела спецслужба собрала семь томов материалов.
Коллеги считают, что дело против Сафронова имеет отношение исключительно к его журналистской работе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уголовное преследование бывшего журналиста "Коммерсанта" и действующего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил, что в России нет тренда на усиление преследования журналистов. А многие материалы, которые опубликованы на этот счёт, основываются на эмоциях, считает Песков. "Надо оставить это дело на рассмотрение суда", – цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".
Другие новости дня
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 12 граждан, диагноз COVID - 19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В США вновь возросло число заражений коронавирусом
В США за 7 июля число заболевших коронавирусом достигло почти 55,5 тысяч. Умерли 993 человека. 6 июня умерли 378 пациентов. Рост числа заболевших – почти на пять тысяч – произошёл после выходных и праздников. За эти дни статистика могла обновляться нерегулярно.
Последний раз рекорд заболеваемости в Соединённых Штатах был зафиксирован 3 июля. Тогда было выявлено почти 59 тысяч заболевших COVID-19.
Общее число заражений в Соединённых Штатах превысило три миллиона. Умерли с начала пандемии почти 135 тысяч пациентов.
Страна занимает первое место в мире по количеству заболевших. Наиболее пострадавшим от COVID-19 является штат Нью-Йорк. Там зафиксировано более 400 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Умерли более 32 тысяч человек.
Ранее президент США возложил ответственность за ситуацию с пандемией COVID-19 на Китай – оттуда в конце прошлого года начал распространяться новый вирус. По словам Дональда Трампа, Пекин несвоевременно проинформировал мировое сообщество об опасности болезни.
Во вторник США начали процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения. Администрация Белого дома направила извещение ООН и Конгрессу о прекращении членства в этой организации с 6 июля следующего года. Трамп впервые объявил о намерении покинуть организацию в конце мая. Он обвинил её в неспособности выполнять эффективно свои функции, излишне тесных связях с Китаем и нежелании реформировать свою деятельность.
Аслан Бжания пообщался с посетителями «Брехаловки»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба сегодня посетили знаменитое сухумское кафе – «Брехаловку».
Как сообщили в пресс-службе Бжания, он преподнес в дар старожилам нарды, а «президент Брехаловки» Лев Джения от имени своих друзей поблагодарил абхазского лидера за оказанное внимание.
«Руководители государства за чашкой кофе пообщались с завсегдатаями известного кафе. Президент интересовался мнением горожан об изменениях, которые происходят в столице, в частности на сухумской набережной. Собеседники главы государства выразили удовлетворение проводимыми столичной администрацией работами по благоустройству города. Первое испытание прошли и подаренные президентом нарды. Вице-президент Бадра Гунба и чемпион «Брехаловки» Григорий Бебия сыграли партию. Сегодня немного не повезло вице-президенту. Как известно, нарды не единственная игра, которая пользуется популярностью у посетителей «Брехаловки». Аслан Бжания и Бадра Гунба подошли и к тем, кто играл в домино и шахматы. Они сообщили, что мэр столицы Беслан Эшба поставил для них новые, удобные столы. Аслан Бжания заверил посетителей известного кафе в том, что руководство страны и впредь будет уделять особое внимание вопросу благоустройства столицы Абхазии», – говорится в сообщении пресс-службы.
В Сухуми задержали участников митинга у здания МВД
Родственники заключённых собрались в Сухуми, у здания МВД самопровозглашенной республики Абхазия. По предварительной информации, около 15 участников митинга задержали.
Их обвиняют в организации несанкционированного митинга и невыполнении требований сотрудников милиции.
«Люди собрались по поводу «вора в законе» Лакербая, по прозвищу Тенгуляш. Их не устраивает, что он содержится, как и все заключенные. Это был несанкционированный митинг», - цитирует главу абхазского МВД Дмитрия Дбар Telegram-канал «D News Abkhazia».
- «Эхо Кавказа» сообщало, что сухумский суд вынес приговор в отношении вора в законе Тенгиза Лакербая, который признан виновным в совершении трех преступлений, связанных с незаконным хранением и приобретением огнестрельного оружия, незаконным приобретением и хранением наркотических веществ без цели сбыта, и оправдан в совершении двух эпизодов преступлений, связанных с кражей. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселения.
США раскритиковали Россию за вето на резолюцию ООН по Сирии
Россия и Китай используют любую возможность, чтобы поддержать кровавый режим Башара Асада в Сирии. С таким заявлением выступила постоянный представитель США в ООН Келли Крафт.
Накануне Москва и Пекин заблокировали резолюцию ООН по продлению сроков доставки гуманитарной помощи Сирии через два пропускных пункта в Турции. Авторами документа выступили Германия и Бельгия. Они предлагали продлить сроки на год. Москва настаивает, что действия механизмов достаточно продлить на шесть месяцев и сократить число контрольно-пропускных пунктов до одного.
Берлин и Брюссель заявили, что разочарованы решением. При этом авторы резолюции подчеркнули, что готовы к работе над новым документом.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство районов Сирии находятся сейчас под контролем Дамаска и поставлять туда гуманитарную помощь может правительство Асада.
Действия России и Китая международная организация Amnesty International раскритиковала. В своём заявлении правозащитники указали, что для миллионов сирийцев получение помощи остается критически важным.
Ранее эксперты ООН обвинили сирийских и российских военных в нанесении ударов по гражданским объектам в провинции Идлиб. Эти действия можно расценить как военные преступления. Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к неизбирательным бомбардировкам и нападению на мирное население. В марте Москва и Дамаск обвинили Вашиннтон в оказании поддержки джихадистам под видом гуманитарной помощи.
Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства чеченского политэмигранта Умарова
Федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заявил о том, что по делу об убийстве Мамихана Умарова ведется интенсивное расследование. Об этом 8 июня пишет "РБК-Украина" со ссылкой на oe24.at.
"Мы не потерпим насилия на нашей австрийской земле. Сейчас ведется интенсивное расследование с целью выявления заказчика этого убийства. Нужно все четко разъяснить, поскольку слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрию", - заявил Негаммер.
По словам чиновника, нарушающие закон радикальные группы "будут решительно поставлены на место".
"Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны по полной строгости закона", - сообщил глава МВД.
- Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Полиция Австрии подтвердила, что дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Опрошенные "Кавказ.Реалии" представители чеченской диаспоры в Европе назвали политэмигранта Мамихана Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
Москва и Сухуми проводят совместные военные учения
В Абхазии проходят совместные тактические учения с участием силовых ведомств самопровозглашенной республики и российской военной базы Южного военного округа. Об этом сообщается на сайте абхазского Минобороны.
«Маневры проводятся на территории полигонов «Нагвалоу» и «Цабал». В ходе учений в горных условиях, батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации. Активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия», – сказано в сообщении.
По информации силового ведомства, учения продлятся в течение всей текущей недели.
«Планируется ведение боевых действий по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии», – говорится в пресс-релизе.
В общей сложности в маневрах принимают участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.
За сутки в Армении выявлено 535 новых случаев коронавируса, скончались 18 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 535, в общем составив 29820.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 8 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 520 и сейчас составляет 17427.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 18 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 521.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 164 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11708, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 127171 (2083 за последние сутки).
Власти Армении планируют в четвертый раз продлить чрезвычайное положение, введённое в стране.
Число случаев COVID-19 в России с начала эпидемии превысило 700 тысяч
Число заболевших коронавирусом нового типа с начала эпидемии в России превысило 700 тысяч. За минувшие сутки, по официальным данным, выявлено 6562 новых случая заражения. Это немногим больше, чем днём ранее.
Умерли за сутки 173 человека. Число погибших с начала эпидемии составило 10667 человек.
Статистика федерального штаба зачастую различается с данными регионов и правительства, в том числе её смертность иногда в разы меньше, чем фиксирует Росстат. Тем не менее она даёт возможность наблюдать за тенденциями с ситуацией с болезнью в России.
Социологи отмечают, что почти 60 процентов российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными. Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян, отмечают социологи.
Отчуждение территорий России приравняют к экстремизму
В Государственную думу внесли законопроект, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремистской деятельности. Об этом сообщил в среду один из авторов документа, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, в пункт статьи федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" о том, что экстремизмом признаётся нарушение территориальной целостности Российской Федерации, добавят фразу "в том числе отчуждение части её территории". Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с новой Конституцией, в которой прописан запрет на отчуждение территорий, заявил Крашенинников.
Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности может составить от 6 до 10 лет. Административные штрафы за призывы к такому нарушению определены в размере до 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения в течение одного года, отметил Крашенинников. Законопроект направлен на отзыв в правительство.
Другой автор законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что закон может быть принят парламентом уже до конца июля.
- В июле 2014 года, через несколько месяцев после аннексии Россией Крыма, в российское уголовное законодательство были внесены изменения, ужесточающие ответственность за публичные призывы к сепаратизму. В частности, за призывы к сепаратизму с использованием средств массовой информации, в том числе интернета, было установлено наказание до пяти лет лишения свободы.
- Впоследствии эта статья послужила поводом для преследования целого ряда крымских журналистов и активистов, которые не признают российский статус полуострова.
Кадыров разрешил открыться банкетным залам в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил возобновить работу банкетных залов в республике. Они были закрыты после введения карантина по коронавирусу в марте этого года.
"С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования", - написал Кадыров вечером 7 июля на своей странице "Вконтакте".
При этом региональный руководитель распорядился сократить вдвое количество мест и столов в подобных залах.
- Накануне жители республики заявили, что на трассах при въезде в Чечню действуют кордоны, которые останавливают въезжающих, требуют от них справку об отсутствии COVID-19 и чеченскую прописку.
- Режим самоизоляции в Чечне был снят 22 июня. Тогда же Кадыров снял ограничение на передвижение внутри республики. При этом продолжали действовать ограничения на въезд и выезд.
- По данным федерального оперативного штаба на 8 июля, в Чечне коронавирус подтвержден у 1801 человека. При этом статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта.
Жителей Ахалгори выпустят на учёбу в грузинские вузы
Пятерых жителей Ахалгори выпустят на учёбу в грузинские вузы. О решении районной администрации «Эху Кавказа» сообщила гражданская активистка Тамара Меаракишвили. «Дорога для них будет открыта», - заявила Меаракишвили.
Ранее сообщалось, что в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия предостерегли выпускников школ от попыток поехать на учебу в грузинские вузы. Им сообщили, что те, кто нарушат запрет, не смогут вернуться домой.
Позднее грузинские власти приняли решение о зачислении в вузы проживающих в Абхазии и Южной Осетии абитуриентов без вступительных экзаменов. Государство полностью оплатит стоимость их обучения.
- Единые национальные экзамены стартовали в Грузии 6 июля. В масштабе страны работают 24 экзаменационных центра.
Введение комендантского часа в Белграде привело к беспорядкам
В Белграде перед зданием парламента Сербии во вторник прошла акция протеста против повторного введения ограничений из-за коронавируса. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, передаёт Associated Press.
По данным МВД Сербии, в протестах приняли участие около 5 тысяч человек. Демонстранты, недовольные введением комендантского часа, требовали отставки президента Александра Вучича. Они сожгли три полицейские машины и несколько мусорных контейнеров. Группа участников протеста прорвалась в парламент, но была вытеснена полицией с применением спецсредств.
Введенные в марте в Сербии ограничения в связи с пандемией коронавируса, в том числе комендантский час, были отменены в мае. 21 июня в стране прошли парламентские выборы, которые завершились победой президентской партии с результатом более 60 процентов.
Вскоре после выборов эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться. По сообщениям местных СМИ, больницы переполнены пациентами с COVID-19, а 7 июля было зафиксировано 13 смертей от последствий заражения, что стало абсолютным рекордом в стране с начала пандемии.
В тот же день президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа и запрета собираться свыше пяти человек. "Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах – тревожная", – заявил Вучич в обращении к нации.
Грузия открывает границы для пяти стран Евросоюза
Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин. При этом визитёры должны предоставить информацию, находились ли они в течение двух недель до прилёта в Грузию в другой стране.
Пока граница Грузии остаётся закрытой для Австрии, Бельгии, Мальты, Болгарии, Дании, Норвегии, Чехии, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Венгрии.
Граждане и резиденты других стран ЕС, открывших границы для Грузии с определёнными условиями, смогут посетить Грузию, но должны пройти карантин за свой счёт.
Правительство определило и условия для деловых визитов. Гражданин любой страны сможет посетить страну, оплатив 2-недельный карантин или ПЦР-тест (каждые 72 часа в течение двух недель).
Обязательный 2-недельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну.
Что касается возобновления регулярного авиасообщения, Ираклий Чиковани сообщил о договорённости с авиакомпанией Lufthansa, которая в августе будет выполнять в Грузию два рейса в неделю. «Ведутся переговоры с Air France и airBaltic», - заявил Чиковани.
В правительстве сообщили, что сухопутные границы Грузии остаются закрытыми.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер. Т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Шесть стран Евросоюза отрыли границы для Грузии без всяких условий. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. В Тбилиси заявили, что в страны ЕС в июле будут осуществляться чартерные рейсы.
В Грузии 5 новых случаев коронавируса, 3 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 963. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 841 – за сутки выздоровели 3 пациента.
3903 человека находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 202. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 17.
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе накануне заявила, что в Грузии после 14 июня не было случаев внутренней передачи коронавируса. «В основном, новые случаи заражения выявляются в карантинных зонах», – отметила она.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
Генерал: нет данных о гибели солдат США из-за оплаченных РФ атак
Во вторник один из высших американских генералов подтвердил сообщения о том, что американские разведка пришла к выводу, что Россия предложила талибам вознаграждения за убийство военнослужащих из международного контингента в Афганистане. Однако, заявил генерал, нет свидетельств того, что в результате были убиты американские военнослужащие.
По словам главы Центрального командования вооруженных сил США генерала Фрэнка Маккензи, он как командующий на этом театре боевых действий хорошо знаком с разведывательными данными. Он назвал эти данные "тревожными", но не обнаружил "причинно-следственной связи". Одновременно, он подчеркнул негативную роль России в регионе. Москва, сказал генерал Маккензи, в течение многих лет поставляла талибам оружие и поддерживала их финансово. "Мы должны помнить, что россияне не являются нашими друзьями. Они не желают нам добра, и мы должны помнить об этом постоянно когда мы оцениваем разведданные", - заявил генерал во время разговора с группой журналистов.
В последние недели американские газеты со ссылкой на источники в американских разведслужбах писали о том, что российская военная разведка (ГРУ) предложила талибам вознаграждения за убийства американцев и военнослужащих других стран из международного контингента в Афганистане. По данным Washington Post, американские аналитики считают, что жертвами оплаченных Россией атак могли стать несколько американских военнослужащих. В результате одной из таких атак, взрыва рядом с американской военно-воздушной базой в апреле 2019 года погибли три морских пехотинца.
Российские официальные представители категорически отвергают подобные обвинения.
Мишустин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые рейсы
Правительство России утвердило постановление, которое разрешает авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с пандемией коронавируса рейсы. Документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.
Он устанавливает право авиакомпаний в одностороннем порядке изменять условия договора перевозки пассажира или отказаться от его исполнения, а также порядок и сроки возврата денег за билеты при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, если это повлекло ограничение международного или внутреннего авиасообщения. Вернуть деньги пассажир может только в том случае, если он не воспользуется ваучером в течение трёх лет. Для чартерных рейсов эти правила не действуют.
Согласно Воздушному кодексу России, авиакомпании обязаны вернуть пассажиру полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить право авиакомпаний на выдачу ваучеров ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. До этого к такому шагу призывала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
- В конце марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российские авиакомпании по решению правительства прекратили все международные рейсы. Также во второй половине марта резко стал падать спрос и на внутренние перелеты. В апреле внутренний трафик сократился по сравнению с прошлогодним в 20 раз.
- Первым в России – ещё 27 марта – о компенсации средств только в виде ваучеров на будущий перелет заявил лоукостер "Победа", пишут "Ведомости". Позже на возврат только ваучерами перешли "Уральские авиалинии". В начале апреля "Аэрофлот" прекратил возврат средств агентам по аннулированным авиабилетам. Сообщалось, что авиакомпания не в состоянии вернуть сразу все средства, сохранив при этом финансовую устойчивость.
США начали процесс прекращения членства во Всемирной организации здравоохранения
Во вторник администрация Дональда Трампа начала процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направив извещение ООН и Конгрессу США о прекращении членства в этой организации с 6 июля 2021 года.
Президент Трамп впервые объявил о намерении США покинуть Всемирную организацию здравоохранения в конце мая, обвинив ее в неспособности выполнять эффективно свои функции, излишне тесных связях с Китаем и нежелании провести реформировать свою деятельность. "Поскольку они не предприняли требуемых и крайне необходимых реформ, мы прекратим наши отношения со Всемирной ораганизацией здравоохранения", - заявил тогда Дональд Трамп.
Критики обвиняют ВОЗ в запоздалой реакции на распространение коронавируса по миру и в некритичном отношении к первоначальным данным о новом вирусе, представленным властями Китая. Американские представители подчеркивали, что ВОЗ безосновательно заявляла о том, что коронавирус не передается от человека к человеку, основываясь на китайских данных. Главу ВОЗ также критикуют за высокую оценку действий Китая на начальном этапе пандемии, хотя официальный Пекин, как считается, далеко не сразу обнародовал информацию о появлении вируса в Ухане.
Несколько видных американских законодателей выразили несогласие с решением президента Трампа. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала это решение "крайне бессмысленным шагом". Республиканец сенатор Ламар Александер, председатель Комитета по вопросам здравоохранения, призвал президента действовать совместно с Конгрессом в направлении реформирования ВОЗ.
Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил о готовности восстановить членство США в ВОЗ в первый же день после прихода в Белый дом. "Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка участвует в укреплении здравоохранения в мире", - написал Байден на своей странице в Твиттере.
Грузия завершила переговоры об открытии границ с несколькими странами ЕС
В правительстве Грузии сообщили, что завершили переговоры о «безоговорочном открытии границ» с несколькими странами ЕС.
Премьер-министр Георгий Гахария уже провёл рабочую встречу с членами Межправительственного координационного совета. О подробностях сообщит пресс-спикер главы Кабмина Ираклий Чиковани на специальном брифинге.
В правительстве говорят, что следят за глобальной эпидемиологической ситуацией и предпринимают шаги, учитывая интересы граждан.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер. Т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Шесть стран Евросоюза отрыли границы для Грузии без всяких условий. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. В Тбилиси заявили, что в страны ЕС в июле будут осуществляться чартерные рейсы.
ООН: росийские авиаудары можно считать военными преступлениями
Сирийские и российские военные самолеты совершали авиаудары по школам, больницам и рынкам в провинции Идлиб, что можно расценить как военные преступления, заключили сегодня, 7 июля, эксперты ООН. Как отмечается в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, в результате «неизбирательных бомбардировок» со стороны проправительственных сил - до заключения перемирия в марте - погибли сотни людей, а около миллиона жителей Сирии были вынуждены покинуть свои дома, что равносильно преступлению против человечности. Доклад, охватывающий период с ноября 2019 по июнь 2020 гг., основан на данных о полетах и свидетельских показаниях.
Комиссия также возлагает ответственность за обстрелы мирных районов на северо-западе Сирии на джихадистскую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам». Эксперты ООН считают, что эти удары наносились «без очевидной легитимной военной цели». В докладе сообщается, что участники группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» пытали и убивали заключенных.
По словам главы комиссии Пауло Пиньейру, проправительственные силы и формирования, признанные ООН террористическими, грубо нарушали законы войны и права сирийских гражданских лиц. В тексте описываются 52 нападения на северо-западе Сирии, 47 из которых, как утверждается, совершило сирийское правительство при поддержке России.
На российскую военную авиацию возлагается ответственность за удар 5 марта по птицефабрике у города Маарет-Мисрин, где были размещены вынужденные переселенцы, и за три удара 29 января рядом с больницей в повстанческом городе Ариха.
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня, 7 июля, объявил в телеинтервью о состоянии своего здоровья - результаты теста на коронавирус оказались положительными.
Днем ранее Болсонару прошел четвертый тест – при нарастающих симптомах, в частности, высокой температуре. Как замечает Би-би-си, Болсонару неоднократно публично заявлял о преувеличенных опасениях общества в связи с наступлением вируса, называя его «незначительной простудой» и подчеркивая, что он не подвергнется каким-либо серьезным последствиям заражения. Он также призывал региональных губернаторов смягчить ограничительные меры, которые, по его словам, причиняют ущерб экономике. В понедельник президент объявил об ослаблении строгих требований к ношению масок.
В сегодняшнем телеинтервью он рассказал о повышенной температуре, которая однако, уже «понизилась, и он чувствует себя очень хорошо».
По словам Болсонару, он начал испытывать симптомы заболевания в воскресенье: у него повысилась температура, усилился кашель и ухудшилось общее самочувствие. В понедельник он почувствовал ухудшение и сделал еще один тест на коронавирус.
Ранее, в апреле Жаир Болсонару говорил, что даже если он заразится коронавирусом, то не станет беспокоиться, и самое худшее, что с ним могло бы произойти, это легкий грипп или незначительная простуда.
Когда президент Бразилии делал это заявления, число смертей в стране, продолжало оставаться на уровне 3 тысяч, а число инфицированных составляло примерно 40 тысяч.
Но вскоре показатели эпидемии резко выросли. 6 июля число смертельных случаев превысило 65 000, а число заразившихся превысило 1 600 000.
Несмотря на растущее число жертв и инфицированных, президент Болсонару утверждал, что региональные карантинные меры приводят к более тяжелым последствиям, чем собственно вирус. Болсонару обвинил прессу в распространении панических настроений и паранойи.
Reuters: Франция считает, что Анкара действует вопреки интересам НАТО
Для Франции этот инцидент стал «последней каплей», для Турции «недоразумением», для НАТО это может стать «поворотной точкой» - так в сегодняшнем сообщении агентства Reuters оценивается морской инцидент между кораблями Франции и Турции, произошедший около месяца назад.
События произошли 10 июня и «развивались быстро», пишет Reuters. Фрегат военно-морских сил Франции под командованием НАТО патрулировал восточную часть Средиземного моря, когда заметил танзанийское грузовое судно, заподозрив его в контрабандных поставках оружия в Ливию, в нарушение эмбарго ООН.
Министерство обороны Франции, выступая от имени правительства, заявило, что корабль ВМС Турции, сопровождавший грузовое судно, подал предупредительный сигнал французскому фрегату, а турецкие моряки надели пуленепробиваемые жилеты. В заявлении французского министерства говорилось, что турецкие моряки заняли позиции у корабельного вооружения.
Турция не согласилась с такой трактовкой инцидента. Представители турецкого командования отрицают свою причастность к незаконной перевозке оружия в Ливию и заявляют, что сухогруз перевозил гуманитарную помощь. Турция обвинила Францию в агрессии.
Турецкий посол во Франции, Исмаил Хакки Мусса, заявил 1 июля, что три боевых корабля Турции помогали силам НАТО в обеспечении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.
Союз НАТО назначил расследование, но содержание этого расследования засекречено, в НАТО не стали комментировать результаты работы следователей.
Два европейских дипломата заявили агентству Reuters, что Франция направила письмо генерального секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в начале июля, заявив, что в докладе по итогам расследования «некорректно представлены факты».
В Пентагоне пока отказываются комментировать произошедшее, отмечает Reuters. Франция рассматривает позицию Турции как отражение тенденции Анкары действовать вопреки интересам и ценностям западных союзников.
Прокуратура предъявила обвинение задержанному по факту умышленного убийства супруги в Сурами
Окружная прокуратура Шида Картли и Мцхета-Мтианети предъявила обвинение И.К. по факту умышленного убийства супруги. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.
По их информации, следствием, проведенным Министерством внутренних дел, установлено, что 6 июля 2020 года, в поселке Сурами Хашурского муниципалитета, И.К. на почве ревности, из мести, с целью умышленного убийства, нанес из огнестрельного оружия множественные ранения супруге Т.Р. В результате полученных ранений Т.Р. скончалась на месте. Правоохранители задержали И.К. в тот же день.
Прокуратура предъявила ему обвинение по статье «умышленное убийство члена семьи».
Сторона обвинения уже обратилась в Горийский окружной суд с ходатайством о применении к И.К. меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается. Предъявленное И.К. обвинение предполагает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.
В Азербайджане 537 новых случаев коронавируса, 7 человек скончались
За прошедшие сутки в Азербайджане было выявлено 537 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 7 человек, выздоровели от коронавирусной инфекции 453 пациента. Об этом сообщает агентство «Тренд» со ссылкой на Оперативный штаб при кабинете министров страны.
По информации штаба, всего в Азербайджане с начала эпидемии было выявлено 21 374 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 12 635 пациентов, скончались 265 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 8 474 пациента.
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