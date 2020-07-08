Литва приостановила вещание программ телеканала RT

Литва приостановила трансляцию на своей территории программ российского государственного телеканала RT.

Причиной такого решения названы связи RT с находящимся под международными санкциями журналистом, заместителем генерального директора ВГТРК Дмитрием Киселевым.

Как сообщил сегодня, 8 июля, председатель Литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс, в стране будет остановлена ретрансляция пяти программ RT, передает «Интерфакс». Решение вступит в силу 9 июля, после его публикации в интернете. «Вещание приостанавливается не по причине каких-либо нарушений, а потому, что в список физических лиц, попадающих под санкции, внесен человек, связанный с этими программами. И это господин Киселев. Он не должен получать выгоду», - подчеркивают литовские власти.

О схожем запрете по той же причине ранее объявила Латвия, где с 30 июня приостановлено вещание семи программ RT. Дмитрия Киселева, находящегося под санкциями Европейского Союза, на Западе обвиняют в причастности к «кремлевской пропаганде» - в поддержку аннексии Россией Крыма в 2014 году. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости.

Киселев возглавляет российскую государственную медиагруппу «Россия сегодня», которая, как указано на ее сайте, за рубежом представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. При этом пост главного редактора «России сегодня» занимает Маргарита Симоньян, руководящая и редакцией RT.

Представитель посольства России в Литве Александр Кудрявцев в интервью агентству BNS заявил, что утверждения о том, что Дмитрий Киселев контролирует группу каналов RT, не соответствует действительности, и МИД России это уже разъяснял. По словам Кудрявцева, запрет на вещание RT российская сторона расценивает как «недружественное решение» и как «очередной шаг в борьбе с альтернативным мнением и свободой СМИ».

Дмитрий Киселев, комментируя ранее запрет Риги на вещание программ RT, сказал, что это решение «показывает глупость и неосведомленность латвийских властей», и что они должны извиниться перед сотрудниками канала и вернуть его в эфир.