Россия обвиняет Украину в отказе от договорённостей по обмену пленными

Россия обвинила украинские власти в создании препятствий для дальнейшего обмена пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

«Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», - заявил журналистам представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов. «Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории», - сказал Грызлов. Такие действия, по его словам, существенно затормозят процесс обмена и освобождения.

О реакции украинского руководства на это заявление пока не сообщается. Агентство «РБК-Украина» пишет, что Киев, как стало известно ранее, на переговорах в Минском формате продолжает настаивать на освобождении пленных по принципу «всех на всех».

7-8 июля состоялись новые заседания Контактной группы по Донбассу. Из-за эпидемии коронавируса они проходят в режиме видеоконференций. Следующий раунд консультаций намечен на среду, 22 июля.

Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Украинские власти тогда передали 14 человек, а сепаратисты – 20, напоминает «Коммерсантъ».