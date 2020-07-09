Задержан губернатор Сергей Фургал. Его подозревают в заказных убийствах

Утром 9 июля представители Следственного комитета в сопровождении вооруженных сотрудников ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Позже Следственный комитет России сообщил , что в ближайшее время Фургалу предъявят обвинение в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Дело возбуждено в отношении организованной преступной группы. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. "В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщает Следственный комитет. Для этого политик будет доставлен в Москву, в Басманный суд.

СК опубликовал фото и видео задержания.

По делу, кроме Фургала, ранее были задержаны и арестованы четверо обвиняемых. Они дали показания на Фургала.

В 2019 году в Москве был арестован бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Он подозревался в причастности к заказным убийствам предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на предпринимателя Александра Смольского в 2004-2005 годах.

Сергей Фургал возглавляет Хабаровский край с сентября 2018 года. Баллотировался от ЛДПР и во втором туре победил с 70 % голосов избирателей. Временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", набрал 28 процентов. В 1990-е годы Фургал работал врачом и занимался бизнесом. В 2005 году стал депутатом думы Хабаровского края. Затем был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по охране здоровья.