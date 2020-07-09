В Грузии выявили 5 новых случаев коронавируса, трое выздоровели

В столице Сербии вторую ночь подряд беспорядки в ходе массовых акций против повторного введения властями карантинных мер, в том числе комендантского часа в Белграде.

Вечером 8-го июля полиция вновь использовала против собравшихся у здания парламента слезоточивый газ.

Протесты вспыхнули и во втором по величине городе Сербии – Нови-Сад. Там демонстранты попытались взять штурмом офис одного из региональных вещателей. Полиция этому воспрепятствовала, после чего протестующие двинулись маршем в сторону мэрии. Некоторые бросали в здание камни и другие предметы. Данные о пострадавших пока нет.

Глава сербской полиции Владимир Ребич сообщил, что за первую ночь беспорядков в Белграде пострадали около 20 демонстрантов и более 40 сотрудников силовых структур. Было подожжено пять полицейских машин.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила обеспокоенность тем, как сотрудники полиции действовали по отношению к протестующим. На кадрах с места событий видно, что людей избивают дубинками. "Силовой разгон демонстрантов сербскими полицейскими в Белграде вызывает серьёзные опасения относительно соблюдения прав человека", - сказала Миятович, добавив, что власти должны тщательно расследовать произошедшее и наказать тех сотрудников полиции, которые допустили насилие.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что, если расследование подтвердит неправомерные действия со стороны полиции, то власти примут соответствующие меры. Одновременно Вучич призвал сограждан воздержаться сейчас от протестов, так как они, по его словам, могут лишь усугубить ситуацию с коронавирусом. Всего за время эпидемии в Сербии заразились свыше 17 тысяч человек, умерли более 340 пациентов.

Вскоре после парламентских выборов 21 июня, завершившихся победой партии Вучича, власти на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации начали вновь вводить карантинные меры, отменённые в мае. Протестующие во главе с оппозицией сейчас требуют сменить команду, которая отвечает за меры против COVID-19, утверждая, что её нынешний состав "политизирован".