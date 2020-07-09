В Грузии задержан мужчина, обвиняемый в убийстве отца и деда

Сотрудники департамента полиции по региону Мцхета-Мтианети в поселке Мухрани задержали молодого мужчину, обвиненного в двойном убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на МВД Грузии.

Задержанному грозит лишение свободы от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.

Следствием было установлено, что 7 июля этого года, в своем собственном жилом доме 28-летний подозреваемый нанес ранения холодным оружием своему отцу и деду, после чего скрылся с места происшествия. Оба мужчины от полученных ранений скончались.

В прошлом мужчина был осужден за разные преступления и отбыл наказание.