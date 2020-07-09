За сутки в Армении выявлено 526 новых случаев коронавируса, скончались 14 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 526, в общем составив 30346.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 9 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 573 и сейчас составляет 18000.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 535.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 170 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (6 за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11641, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 129166 (1995 за последние сутки).