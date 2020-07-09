Новости
За сутки в Армении выявлено 526 новых случаев коронавируса, скончались 14 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 526, в общем составив 30346.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 9 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 573 и сейчас составляет 18000.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 535.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 170 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (6 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11641, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 129166 (1995 за последние сутки).
Другие новости дня
Официально: капитан сборной Грузии по баскетболу перешел в ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия официально объявил, что подписал контракт с московским ЦСКА.
«Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», – цитирует Шенгелия ЦСКА.
В армейском клубе сообщили, что подписали с Шенгелия 3-летний контракт. «Ждём тебя в Москве», - написали по-грузински представители клуба.
Возможный переход в ЦСКА уже вызвал бурную реакцию в грузинском обществе, большая часть фанатов подвергла критике баскетболиста. Один из пользователей соцсети Facebook написал: «ЦСКА – это один из инструментов идеологической пропаганды Путина и Кремля». Есть и те, кто поддерживает баскетболиста со словами «в спорте не должно быть политики». Сам Шенгелия считает странной необходимость убеждать, что он любит Грузию и ему не чужд патриотизм.
В Москве самый низкий с апреля суточный прирост случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 6509 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этомсообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии в России коронавирус обнаружили более чем у 700 тысяч человек. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии.
За прошедшие сутки умерли 176 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". Общее число умерших с начала эпидемии в России приближается к 11 тысячам.
Выздоровели за последние сутки 8805 человек. Число активных случаев COVID-19 на текущий момент составляет более 215 тысяч.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве – 568. Впервые с 6 апреля суточный прирост выявленных случаев в российской столице опустился ниже 600. В семи регионах - Санкт-Петербурге, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской, Нижегородской областях и Алтайском крае - он превышает двести случаев.
Накануне Минздрав России одобрил третий препарат для лечения коронавирусной инфекции - "Коронавир". Он предназначен для лечения COVID-19 легкого и среднетяжелого течения. Производитель "Коронавира" отмечает, что это один из первых препаратов, который борется не с осложнениями коронавирусной инфекции, а непосредственно с самим вирусом.
В Грузии задержан мужчина, обвиняемый в убийстве отца и деда
Сотрудники департамента полиции по региону Мцхета-Мтианети в поселке Мухрани задержали молодого мужчину, обвиненного в двойном убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на МВД Грузии.
Задержанному грозит лишение свободы от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.
Следствием было установлено, что 7 июля этого года, в своем собственном жилом доме 28-летний подозреваемый нанес ранения холодным оружием своему отцу и деду, после чего скрылся с места происшествия. Оба мужчины от полученных ранений скончались.
В прошлом мужчина был осужден за разные преступления и отбыл наказание.
Затулин о плане Прилепина: Абхазия по этому поводу взбудоражена
В эфире телеканала «Россия» накануне обсудили инициативу по присоединению к РФ самопровозглашенных республик. Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что поспешных решений принимать не стоит.
«Абхазия по этому поводу взбудоражена. Зачем это нужно было делать? Дорогие друзья, вы имеете право на свое мнение. Я нисколько не сомневаюсь в экзистенциальном праве на политическую деятельность и Бородая и Прилепина и т. д. Дай Бог им успеха, но, пожалуйста, давайте отделять «хотелки» от возможностей. Вот это очень важно для реальной политики», – сказал Константин Затулин.
- Идею о присоединении к России Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья озвучила партия «За правду» Захара Прилепина. Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе.
- «За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.
- За дальнейшую интеграцию Донбасса в Россию высказался и экс-премьер ДНР Александр Бородай. Вопрос о возможности вхождения «республик Донбасса» в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался, – заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
С карантином или без него в Грузию смогут попасть граждане 18 европейских стран
Правительство Грузии опубликовало постановление, в котором уточняются правила въезда в страну граждан и резидентов европейских стран.
Как сообщалось ранее, полностью открываются границы для граждан и обладателей постоянного вида на жительство из Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Они беспрепятственно смогут попасть в Грузию при помощи прямых авиарейсов.
Правительство Грузии также разрешило въезд в страну гражданам и резидентам 13 европейских стран, но им придётся соблюдать 2-недельный карантин. В списке Испания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Греция, Швеция, Хорватия, Италия, Кипр, Словения и Исландия.
Обязательный карантин не отменяется и для граждан Грузии, которые возвращаются в страну
До поездки в Грузию европейцы должны заполнить специальную форму, указав историю путешествий за последние 14 дней и контактную информацию. При этом ведутся уже переговоры с европейскими авиакомпаниями о возобновлении авиасообщения. Пока же в страну выполняются лишь единичные чартерные рейсы.
В постановлении правительства указано, что перечень стран будет периодически обновляться.
Кабмин определил и условия для деловых визитов. Бизнесмен из любой страны сможет посетить страну, оплатив 2-недельный карантин или ПЦР-тест (каждые 72 часа в течение двух недель).
Сегодня же премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о начале нового проекта по популяризации внутреннего туризма. «Именно сейчас у нас есть возможность заново «обнаружить» нашу страну», - сказал Гахария на заседании правительства.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер - т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля.
Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского полиэмигранта Умарова
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, больше известного как Анзор из Вены. Его тело обнаружили в одном из районов столицы Австрии 4 июля.
«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня», - написал региональный руководитель в своем телеграм-канале в час ночи 9 июля.
Кадыров заявил, что «продажные глашатаи» якобы «получают плату за свою работу».
«А потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной «правды». И все это под маской идеалов человечества, демократии. Парадокс: убийцы, работающие за деньги спецслужб, спасают подобных псов от позорного спроса за каждое слово!», - добавил он.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Полиция Австрии подтвердила, что дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Опрошенные «Кавказ.Реалии» представители чеченской диаспоры в Европе назвали политэмигранта Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
В Грузии выявили 5 новых случаев коронавируса, трое выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 968. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 844 – за сутки выздоровели 3 пациента.
4425 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 222. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 109.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
В Белграде вторая ночь беспорядков в ходе протестов в связи с эпидемией
В столице Сербии вторую ночь подряд беспорядки в ходе массовых акций против повторного введения властями карантинных мер, в том числе комендантского часа в Белграде.
Вечером 8-го июля полиция вновь использовала против собравшихся у здания парламента слезоточивый газ.
Протесты вспыхнули и во втором по величине городе Сербии – Нови-Сад. Там демонстранты попытались взять штурмом офис одного из региональных вещателей. Полиция этому воспрепятствовала, после чего протестующие двинулись маршем в сторону мэрии. Некоторые бросали в здание камни и другие предметы. Данные о пострадавших пока нет.
Глава сербской полиции Владимир Ребич сообщил, что за первую ночь беспорядков в Белграде пострадали около 20 демонстрантов и более 40 сотрудников силовых структур. Было подожжено пять полицейских машин.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила обеспокоенность тем, как сотрудники полиции действовали по отношению к протестующим. На кадрах с места событий видно, что людей избивают дубинками. "Силовой разгон демонстрантов сербскими полицейскими в Белграде вызывает серьёзные опасения относительно соблюдения прав человека", - сказала Миятович, добавив, что власти должны тщательно расследовать произошедшее и наказать тех сотрудников полиции, которые допустили насилие.
Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что, если расследование подтвердит неправомерные действия со стороны полиции, то власти примут соответствующие меры. Одновременно Вучич призвал сограждан воздержаться сейчас от протестов, так как они, по его словам, могут лишь усугубить ситуацию с коронавирусом. Всего за время эпидемии в Сербии заразились свыше 17 тысяч человек, умерли более 340 пациентов.
Вскоре после парламентских выборов 21 июня, завершившихся победой партии Вучича, власти на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации начали вновь вводить карантинные меры, отменённые в мае. Протестующие во главе с оппозицией сейчас требуют сменить команду, которая отвечает за меры против COVID-19, утверждая, что её нынешний состав "политизирован".
Задержан губернатор Сергей Фургал. Его подозревают в заказных убийствах
Утром 9 июля представители Следственного комитета в сопровождении вооруженных сотрудников ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Позже Следственный комитет России сообщил , что в ближайшее время Фургалу предъявят обвинение в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.
Дело возбуждено в отношении организованной преступной группы. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. "В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщает Следственный комитет. Для этого политик будет доставлен в Москву, в Басманный суд.
СК опубликовал фото и видео задержания.
По делу, кроме Фургала, ранее были задержаны и арестованы четверо обвиняемых. Они дали показания на Фургала.
В 2019 году в Москве был арестован бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Он подозревался в причастности к заказным убийствам предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на предпринимателя Александра Смольского в 2004-2005 годах.
Сергей Фургал возглавляет Хабаровский край с сентября 2018 года. Баллотировался от ЛДПР и во втором туре победил с 70 % голосов избирателей. Временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", набрал 28 процентов. В 1990-е годы Фургал работал врачом и занимался бизнесом. В 2005 году стал депутатом думы Хабаровского края. Затем был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по охране здоровья.
- За последние пять лет в России были задержаны и осуждены несколько действующих губернаторов. Однако впервые речь идёт о подозрении в организации убийств.
- В 2015 году на своем рабочем месте был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. В ходе обыска у него нашли один миллиард рублей наличными. В 2018 году за коррупцию он получил 13 лет колонии строгого режима.
- Также в 2015 году по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть государственным имуществом, был задержан член Высшего совета "Единой России", глава Коми Вячеслав Гайзер. В 2019 году он был приговорен к 11 годам лишения свободы.
- В июне 2016 года при получении взятки был задержан губернатор Кировской области, бывший лидер партии "Союз правых сил" Никита Белых. Спустя месяц он был отправлен в отставку "в связи с утратой доверия", а затем приговорен к восьми годам лишения свободы.
- В 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении главы Удмуртии, члена "Единой России" Александра Соловьева. Его заподозрили в получении крупной взятки. Соловьева отправили в отставку. В настоящий момент он находится под домашним арестом.
Россия обвиняет Украину в отказе от договорённостей по обмену пленными
Россия обвинила украинские власти в создании препятствий для дальнейшего обмена пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
«Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», - заявил журналистам представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов. «Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории», - сказал Грызлов. Такие действия, по его словам, существенно затормозят процесс обмена и освобождения.
О реакции украинского руководства на это заявление пока не сообщается. Агентство «РБК-Украина» пишет, что Киев, как стало известно ранее, на переговорах в Минском формате продолжает настаивать на освобождении пленных по принципу «всех на всех».
7-8 июля состоялись новые заседания Контактной группы по Донбассу. Из-за эпидемии коронавируса они проходят в режиме видеоконференций. Следующий раунд консультаций намечен на среду, 22 июля.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Украинские власти тогда передали 14 человек, а сепаратисты – 20, напоминает «Коммерсантъ».
Литва приостановила вещание программ телеканала RT
Литва приостановила трансляцию на своей территории программ российского государственного телеканала RT.
Причиной такого решения названы связи RT с находящимся под международными санкциями журналистом, заместителем генерального директора ВГТРК Дмитрием Киселевым.
Как сообщил сегодня, 8 июля, председатель Литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс, в стране будет остановлена ретрансляция пяти программ RT, передает «Интерфакс». Решение вступит в силу 9 июля, после его публикации в интернете. «Вещание приостанавливается не по причине каких-либо нарушений, а потому, что в список физических лиц, попадающих под санкции, внесен человек, связанный с этими программами. И это господин Киселев. Он не должен получать выгоду», - подчеркивают литовские власти.
О схожем запрете по той же причине ранее объявила Латвия, где с 30 июня приостановлено вещание семи программ RT. Дмитрия Киселева, находящегося под санкциями Европейского Союза, на Западе обвиняют в причастности к «кремлевской пропаганде» - в поддержку аннексии Россией Крыма в 2014 году. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости.
Киселев возглавляет российскую государственную медиагруппу «Россия сегодня», которая, как указано на ее сайте, за рубежом представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. При этом пост главного редактора «России сегодня» занимает Маргарита Симоньян, руководящая и редакцией RT.
Представитель посольства России в Литве Александр Кудрявцев в интервью агентству BNS заявил, что утверждения о том, что Дмитрий Киселев контролирует группу каналов RT, не соответствует действительности, и МИД России это уже разъяснял. По словам Кудрявцева, запрет на вещание RT российская сторона расценивает как «недружественное решение» и как «очередной шаг в борьбе с альтернативным мнением и свободой СМИ».
Дмитрий Киселев, комментируя ранее запрет Риги на вещание программ RT, сказал, что это решение «показывает глупость и неосведомленность латвийских властей», и что они должны извиниться перед сотрудниками канала и вернуть его в эфир.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 12 граждан, диагноз COVID - 19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В США вновь возросло число заражений коронавирусом
В США за 7 июля число заболевших коронавирусом достигло почти 55,5 тысяч. Умерли 993 человека. 6 июня умерли 378 пациентов. Рост числа заболевших – почти на пять тысяч – произошёл после выходных и праздников. За эти дни статистика могла обновляться нерегулярно.
Последний раз рекорд заболеваемости в Соединённых Штатах был зафиксирован 3 июля. Тогда было выявлено почти 59 тысяч заболевших COVID-19.
Общее число заражений в Соединённых Штатах превысило три миллиона. Умерли с начала пандемии почти 135 тысяч пациентов.
Страна занимает первое место в мире по количеству заболевших. Наиболее пострадавшим от COVID-19 является штат Нью-Йорк. Там зафиксировано более 400 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Умерли более 32 тысяч человек.
Ранее президент США возложил ответственность за ситуацию с пандемией COVID-19 на Китай – оттуда в конце прошлого года начал распространяться новый вирус. По словам Дональда Трампа, Пекин несвоевременно проинформировал мировое сообщество об опасности болезни.
Во вторник США начали процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения. Администрация Белого дома направила извещение ООН и Конгрессу о прекращении членства в этой организации с 6 июля следующего года. Трамп впервые объявил о намерении покинуть организацию в конце мая. Он обвинил её в неспособности выполнять эффективно свои функции, излишне тесных связях с Китаем и нежелании реформировать свою деятельность.
«Новая газета» требует рассекретить дело Ивана Сафронова
"Новая газета" опубликовала петицию с требованием к ФСБ России рассекретить дело Ивана Сафронова. Обвинение должно быть публичным, заявляют авторы обращения, которое уже подписали более восьми тысяч человек.
Против засекреченного дела, по мысли организаторов, и обществу нечего будет возразить. А если общество спросит: "с кем именно нашпионил" Сафронов, то ему ответят: "Нельзя. Государственная тайна. Но вы нам верьте", – говорится в петиции.
В этой связи авторы обращения требуют опубликовать доказательную часть и оперативные основания, которые привели к аресту журналиста – видео, на которых Сафронов встречается со своим куратором. Запись разговоров, перехваченную переписку. Номера счетов, на которые поступали деньги за шпионаж.
В петиции проводятся параллели с другими делами в отношении журналистов, которые вызвали общественный резонанс. В частности, с делом Ивана Голунова, которому подкинули наркотики, и псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую признали виновной в оправдании терроризма за колонку, опубликованную в СМИ. Первое дело развалилось, а по второму был назначен штраф. По мнению авторов обращения, это стало возможным из-за публичности расследования.
Ранее сегодня прозрачного исследования дела Ивана Сафронова – младшего потребовали российские издания "Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", The Bell, русская версия журнала Forbes, "Бумага", оргкомитет премии журналистики "Редколлегия".
Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова – младшего на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет журналиста в том, что он сотрудничал с чешской службой внешней разведки – Управлением по внешним связям и информации.
По версии следствия, журналист был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.
Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины журналиста. По данным газеты “Коммерсантъ”, Сафронова прослушивали перед задержанием. За день существования уголовного дела спецслужба собрала семь томов материалов.
Коллеги считают, что дело против Сафронова имеет отношение исключительно к его журналистской работе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уголовное преследование бывшего журналиста "Коммерсанта" и действующего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил, что в России нет тренда на усиление преследования журналистов. А многие материалы, которые опубликованы на этот счёт, основываются на эмоциях, считает Песков. "Надо оставить это дело на рассмотрение суда", – цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".
Аслан Бжания пообщался с посетителями «Брехаловки»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба сегодня посетили знаменитое сухумское кафе – «Брехаловку».
Как сообщили в пресс-службе Бжания, он преподнес в дар старожилам нарды, а «президент Брехаловки» Лев Джения от имени своих друзей поблагодарил абхазского лидера за оказанное внимание.
«Руководители государства за чашкой кофе пообщались с завсегдатаями известного кафе. Президент интересовался мнением горожан об изменениях, которые происходят в столице, в частности на сухумской набережной. Собеседники главы государства выразили удовлетворение проводимыми столичной администрацией работами по благоустройству города. Первое испытание прошли и подаренные президентом нарды. Вице-президент Бадра Гунба и чемпион «Брехаловки» Григорий Бебия сыграли партию. Сегодня немного не повезло вице-президенту. Как известно, нарды не единственная игра, которая пользуется популярностью у посетителей «Брехаловки». Аслан Бжания и Бадра Гунба подошли и к тем, кто играл в домино и шахматы. Они сообщили, что мэр столицы Беслан Эшба поставил для них новые, удобные столы. Аслан Бжания заверил посетителей известного кафе в том, что руководство страны и впредь будет уделять особое внимание вопросу благоустройства столицы Абхазии», – говорится в сообщении пресс-службы.
В Сухуми задержали участников митинга у здания МВД
Родственники заключённых собрались в Сухуми, у здания МВД самопровозглашенной республики Абхазия. По предварительной информации, около 15 участников митинга задержали.
Их обвиняют в организации несанкционированного митинга и невыполнении требований сотрудников милиции.
«Люди собрались по поводу «вора в законе» Лакербая, по прозвищу Тенгуляш. Их не устраивает, что он содержится, как и все заключенные. Это был несанкционированный митинг», - цитирует главу абхазского МВД Дмитрия Дбар Telegram-канал «D News Abkhazia».
- «Эхо Кавказа» сообщало, что сухумский суд вынес приговор в отношении вора в законе Тенгиза Лакербая, который признан виновным в совершении трех преступлений, связанных с незаконным хранением и приобретением огнестрельного оружия, незаконным приобретением и хранением наркотических веществ без цели сбыта, и оправдан в совершении двух эпизодов преступлений, связанных с кражей. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселения.
США раскритиковали Россию за вето на резолюцию ООН по Сирии
Россия и Китай используют любую возможность, чтобы поддержать кровавый режим Башара Асада в Сирии. С таким заявлением выступила постоянный представитель США в ООН Келли Крафт.
Накануне Москва и Пекин заблокировали резолюцию ООН по продлению сроков доставки гуманитарной помощи Сирии через два пропускных пункта в Турции. Авторами документа выступили Германия и Бельгия. Они предлагали продлить сроки на год. Москва настаивает, что действия механизмов достаточно продлить на шесть месяцев и сократить число контрольно-пропускных пунктов до одного.
Берлин и Брюссель заявили, что разочарованы решением. При этом авторы резолюции подчеркнули, что готовы к работе над новым документом.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство районов Сирии находятся сейчас под контролем Дамаска и поставлять туда гуманитарную помощь может правительство Асада.
Действия России и Китая международная организация Amnesty International раскритиковала. В своём заявлении правозащитники указали, что для миллионов сирийцев получение помощи остается критически важным.
Ранее эксперты ООН обвинили сирийских и российских военных в нанесении ударов по гражданским объектам в провинции Идлиб. Эти действия можно расценить как военные преступления. Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к неизбирательным бомбардировкам и нападению на мирное население. В марте Москва и Дамаск обвинили Вашиннтон в оказании поддержки джихадистам под видом гуманитарной помощи.
Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства чеченского политэмигранта Умарова
Федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заявил о том, что по делу об убийстве Мамихана Умарова ведется интенсивное расследование. Об этом 8 июня пишет "РБК-Украина" со ссылкой на oe24.at.
"Мы не потерпим насилия на нашей австрийской земле. Сейчас ведется интенсивное расследование с целью выявления заказчика этого убийства. Нужно все четко разъяснить, поскольку слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрию", - заявил Негаммер.
По словам чиновника, нарушающие закон радикальные группы "будут решительно поставлены на место".
"Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны по полной строгости закона", - сообщил глава МВД.
- Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Полиция Австрии подтвердила, что дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Опрошенные "Кавказ.Реалии" представители чеченской диаспоры в Европе назвали политэмигранта Мамихана Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
Москва и Сухуми проводят совместные военные учения
В Абхазии проходят совместные тактические учения с участием силовых ведомств самопровозглашенной республики и российской военной базы Южного военного округа. Об этом сообщается на сайте абхазского Минобороны.
«Маневры проводятся на территории полигонов «Нагвалоу» и «Цабал». В ходе учений в горных условиях, батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации. Активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия», – сказано в сообщении.
По информации силового ведомства, учения продлятся в течение всей текущей недели.
«Планируется ведение боевых действий по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии», – говорится в пресс-релизе.
В общей сложности в маневрах принимают участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.
За сутки в Армении выявлено 535 новых случаев коронавируса, скончались 18 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 535, в общем составив 29820.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 8 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 520 и сейчас составляет 17427.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 18 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 521.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 164 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11708, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 127171 (2083 за последние сутки).
Власти Армении планируют в четвертый раз продлить чрезвычайное положение, введённое в стране.
Число случаев COVID-19 в России с начала эпидемии превысило 700 тысяч
Число заболевших коронавирусом нового типа с начала эпидемии в России превысило 700 тысяч. За минувшие сутки, по официальным данным, выявлено 6562 новых случая заражения. Это немногим больше, чем днём ранее.
Умерли за сутки 173 человека. Число погибших с начала эпидемии составило 10667 человек.
Статистика федерального штаба зачастую различается с данными регионов и правительства, в том числе её смертность иногда в разы меньше, чем фиксирует Росстат. Тем не менее она даёт возможность наблюдать за тенденциями с ситуацией с болезнью в России.
Социологи отмечают, что почти 60 процентов российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными. Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян, отмечают социологи.
Отчуждение территорий России приравняют к экстремизму
В Государственную думу внесли законопроект, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремистской деятельности. Об этом сообщил в среду один из авторов документа, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, в пункт статьи федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" о том, что экстремизмом признаётся нарушение территориальной целостности Российской Федерации, добавят фразу "в том числе отчуждение части её территории". Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с новой Конституцией, в которой прописан запрет на отчуждение территорий, заявил Крашенинников.
Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности может составить от 6 до 10 лет. Административные штрафы за призывы к такому нарушению определены в размере до 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения в течение одного года, отметил Крашенинников. Законопроект направлен на отзыв в правительство.
Другой автор законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что закон может быть принят парламентом уже до конца июля.
- В июле 2014 года, через несколько месяцев после аннексии Россией Крыма, в российское уголовное законодательство были внесены изменения, ужесточающие ответственность за публичные призывы к сепаратизму. В частности, за призывы к сепаратизму с использованием средств массовой информации, в том числе интернета, было установлено наказание до пяти лет лишения свободы.
- Впоследствии эта статья послужила поводом для преследования целого ряда крымских журналистов и активистов, которые не признают российский статус полуострова.
Кадыров разрешил открыться банкетным залам в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил возобновить работу банкетных залов в республике. Они были закрыты после введения карантина по коронавирусу в марте этого года.
"С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования", - написал Кадыров вечером 7 июля на своей странице "Вконтакте".
При этом региональный руководитель распорядился сократить вдвое количество мест и столов в подобных залах.
- Накануне жители республики заявили, что на трассах при въезде в Чечню действуют кордоны, которые останавливают въезжающих, требуют от них справку об отсутствии COVID-19 и чеченскую прописку.
- Режим самоизоляции в Чечне был снят 22 июня. Тогда же Кадыров снял ограничение на передвижение внутри республики. При этом продолжали действовать ограничения на въезд и выезд.
- По данным федерального оперативного штаба на 8 июля, в Чечне коронавирус подтвержден у 1801 человека. При этом статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта.
Жителей Ахалгори выпустят на учёбу в грузинские вузы
Пятерых жителей Ахалгори выпустят на учёбу в грузинские вузы. О решении районной администрации «Эху Кавказа» сообщила гражданская активистка Тамара Меаракишвили. «Дорога для них будет открыта», - заявила Меаракишвили.
Ранее сообщалось, что в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия предостерегли выпускников школ от попыток поехать на учебу в грузинские вузы. Им сообщили, что те, кто нарушат запрет, не смогут вернуться домой.
Позднее грузинские власти приняли решение о зачислении в вузы проживающих в Абхазии и Южной Осетии абитуриентов без вступительных экзаменов. Государство полностью оплатит стоимость их обучения.
- Единые национальные экзамены стартовали в Грузии 6 июля. В масштабе страны работают 24 экзаменационных центра.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.