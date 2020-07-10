В Грузии вновь выявили 5 новых случаев коронавируса, двое выздоровели

США ввели санкции против четырех бывших и нынешних должностных лиц Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров. Ограничения введены в рамках акта Магнитского, сообщает Радио Свобода со ссылкой на американский Минфин.

Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов лиц на территории Соединенных Штатов, запрет на деловые контакты и визовые ограничения.

18 июня президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснения уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Среди нарушений прав человека Вашингтон отмечает помещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают к тяжелому труду.

Информация о "лагерях перевоспитания" стала поступать как минимум с 2017 года из Синьцзян-Уйгурского региона. В такие лагеря отправляют на неопределенный срок в основном исповедующих ислам представителей этнических меньшинств (уйгуров, казахов, кыргызов и других).

Пекин утверждает, что эти учреждения ("лагеря политического перевоспитания") являются не тюрьмами, а центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму. Однако люди, которые содержались в этих лагерях, рассказывают о жестоком, почти тюремном режиме, принудительном труде и круглосуточном воздействии коммунистической пропаганды, которому их подвергали. Также в такие лагеря людей отправляют на неопределенный срок, разлучая с родными и не сообщая, когда они смогут вернуться домой.