На улице Путина в Цхинвали запустили фонтан с подсветкой

Власти Сербии отказались от идеи вводить комендантский час из-за коронавируса после того, как в Белграде и еще нескольких городах страны протесты против карантинных ограничений переросли в антиправительственные митинги, сообщает ВВС.

Премьер-министр Ана Брнабик заявила, что вместо планировавшегося ранее комендантского часа власти запретят массовые собрания численностью больше десяти человек.

По официальным данным, в Сербии выявили 17 342 случая инфицирования коронавирусом. В конце июня количество заболевших начало резко расти. В связи с этим 7 июля президент Александр Вучич объявил о возвращении строгого карантина и комендантского часа – с закрытием предприятий и запретом собираться группами более пяти человек. Вучич отдельно подчеркнул, что ситуация в столице Сербии Белграде является критической и что больницы в городе почти заполнены.

В ответ тысячи протестующих 7 июля наводнили центр Белграда. Они выразили несогласие с решением о возвращении карантина и требовали отставки Вучича и правительства.

В ночь на 8 июля протестующие ворвались в парламент. Полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В общей сложности в ходе столкновений в столице пострадали 43 полицейских и 17 участников акции, еще 23 человека были задержаны. На следующий день протесты продолжились.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы и отменил встречу с российским послом.