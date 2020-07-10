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На улице Путина в Цхинвали запустили фонтан с подсветкой
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия, на улице Владимира Путина запустили новый фонтан с подсветкой. Об этом агентству «Рес» сообщил глава администрации Цхинвали Алан Кочиев.
«Работы по благоустройству зоны отдыха были завершены еще в прошлом году. Установили чугунные скамейки, провели освещение и обустроили зеленные зоны. Тогда же построили и новый фонтан. Сразу провели тестовый запуск и уже в начале лета этого года он должен был заработать. К сожалению, из-за закрытой государственной границы мы не смогли привезти специалистов, которые должны были провести контрольный запуск фонтана. Но сегодня они приехали, провели пусконаладочные работы и фонтан наконец заработал», – сказал Кочиев.
Одну из центральных улиц Цхинвали - Московскую - в честь президента России Владимира Путина назвали в октябре прошлого года. «Это решение принято в день рождения главы российского государства руководством республики в знак огромной благодарности за постоянную поддержку народа Южной Осетии», - заявил тогда Алан Кочиев. Также в Цхинвали в микрорайоне «Московский» есть переулок, который носит имя Владимира Путина.
Другие новости дня
В Сербии смягчили карантинные ограничения после протестов
Власти Сербии отказались от идеи вводить комендантский час из-за коронавируса после того, как в Белграде и еще нескольких городах страны протесты против карантинных ограничений переросли в антиправительственные митинги, сообщает ВВС.
Премьер-министр Ана Брнабик заявила, что вместо планировавшегося ранее комендантского часа власти запретят массовые собрания численностью больше десяти человек.
По официальным данным, в Сербии выявили 17 342 случая инфицирования коронавирусом. В конце июня количество заболевших начало резко расти. В связи с этим 7 июля президент Александр Вучич объявил о возвращении строгого карантина и комендантского часа – с закрытием предприятий и запретом собираться группами более пяти человек. Вучич отдельно подчеркнул, что ситуация в столице Сербии Белграде является критической и что больницы в городе почти заполнены.
В ответ тысячи протестующих 7 июля наводнили центр Белграда. Они выразили несогласие с решением о возвращении карантина и требовали отставки Вучича и правительства.
В ночь на 8 июля протестующие ворвались в парламент. Полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В общей сложности в ходе столкновений в столице пострадали 43 полицейских и 17 участников акции, еще 23 человека были задержаны. На следующий день протесты продолжились.
Президент Сербии Александр Вучич обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы и отменил встречу с российским послом.
В Южной Осетии выявили два новых случая коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки провели 61 тест на коронавирус. Как сообщила агентству «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева, выявлено два новых случая заражения – у граждан, вернувшихся из Северной Осетии.
Ранее в Цхинвали сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом - за последние две недели новые случаи не фиксировались. За весь период пандемии число подтверждённых случаев достигло 87.
«На сегодняшний день в Южной Осетии на карантине находится 272 человека, из них в медучреждениях - 194, большинство - граждане республики, которые вернулись из России через консульский отдел в Северной Осетии, 8 российских специалистов - строителей, прибывших в республику и водители грузового автотранспорта, доставляющие товар», – заявила Гаглоева.
Де-факто граница Южной Осетии с Россией закрыта до 31 июля. При этом сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, со 2 июля возобновили работу детские сады.
США ввели санкции против китайских чиновников за нарушение прав уйгуров
США ввели санкции против четырех бывших и нынешних должностных лиц Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров. Ограничения введены в рамках акта Магнитского, сообщает Радио Свобода со ссылкой на американский Минфин.
Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов лиц на территории Соединенных Штатов, запрет на деловые контакты и визовые ограничения.
18 июня президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснения уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Среди нарушений прав человека Вашингтон отмечает помещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают к тяжелому труду.
Информация о "лагерях перевоспитания" стала поступать как минимум с 2017 года из Синьцзян-Уйгурского региона. В такие лагеря отправляют на неопределенный срок в основном исповедующих ислам представителей этнических меньшинств (уйгуров, казахов, кыргызов и других).
Пекин утверждает, что эти учреждения ("лагеря политического перевоспитания") являются не тюрьмами, а центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму. Однако люди, которые содержались в этих лагерях, рассказывают о жестоком, почти тюремном режиме, принудительном труде и круглосуточном воздействии коммунистической пропаганды, которому их подвергали. Также в такие лагеря людей отправляют на неопределенный срок, разлучая с родными и не сообщая, когда они смогут вернуться домой.
В Грузии вновь выявили 5 новых случаев коронавируса, двое выздоровели
Четвёртый день подряд число выявленных за сутки новых случаев коронавируса составляет 5. Число подтверждённых случаев к утру 10 июля достигло 973.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 846 – за сутки выздоровели 2 пациента.
Число прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии достигло 31 – сегодня стало известно о заражении коронавирусом 28 участников миссии НАТО в Афганистане.
4851 человек находится в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 222. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
У 28 грузинских миротворцев в Афганистане выявили коронавирус
Коронавирус выявили у 28 грузинских миротворцев, принимавших участие в миссии НАТО в Афганистане. Они вернулись на родину самолетом ВВС Германии за несколько недель до даты начала ротации и находятся в Военном госпитале Гори. Состояние их здоровья удовлетворительное.
В министерстве обороны Грузии сообщили, что источник инфицирования военных – афганский персонал. По информации ведомства, другие солдаты не были подвержены риску заражения, но по возвращению из Афганистана будут находиться в 2-недельном карантине.
По официальной статистике, число случаев коронавируса в Афганистане превышает 33 900, выздоровели более 20 тысяч, 957 скончались.
СМИ: Лукашенко заявил о задержании четырёх сотрудников ГРУ России
Белорусский политолог Петр Петровский, который сегодня, 9 июля, участвовал во встрече представителей СМИ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил, что на ней глава государства объявил о задержании на территории страны четырех сотрудников ГРУ России. Якобы они работали в команде блогера Сергея Тихановского, который планировал участвовать в предстоящих президентских выборах, но был арестован белорусскими властями и находится в СИЗО.
Петровский написал об этой истории на своей странице в Facebook и подтвердил произошедшее российскому изданию «База». Однако позже политолог удалил свой пост, а также позвонил в редакцию «Базы» и попросил удалить все ссылки на него, так как встреча с президентом Белоруссии была закрытой.
Спустя несколько минут Петровский опубликовал в Facebook еще один пост, в котором заявил, что информация о задержании сотрудников ГРУ была просто шуткой и таким образом он проверял СМИ на профессионализм. При этом он снова зачем-то отметил, что встреча с Лукашенко была закрытой и «информация разглашению не подлежит».
По прошествии получаса Петровский удалил и этот пост.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он руководит страной более 25 лет и переизбирался на выборах, которые международные организации, как правило, считали не соответствующими демократическим стандартам.
Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. Задержаны около 400 человек. Глава Белоруссии заявлял, что властям удалось предотвратить «майдан», а также обвинял во вмешательстве в выборы иностранные государства – в частности, Россию. Евросоюз и США потребовали остановить в республике политические репрессии.
Австрия рассматривает две версии убийства чеченского блогера. ВИДЕО
Полиция в Австрии рассматривает две версии гибели 4 июля в Вене чеченского блогера россиянина Мамихана Умарова – бытовой ссоры и заказного убийства. Об этом сообщил представитель полиции.
По подозрению в преступлении ранее были задержаны двое выходцев из Чечни. Они пробудут под стражей примерно до 20 июля.
Умаров и подозреваемые в убийстве – бывшие беженцы. В разное время все трое этого статуса были лишены и подали жалобы, которые в данный момент рассматриваются.
Мамихан Умаров в интернете известен как Анзор из Вены. Он критиковал действующие чеченские власти и лидера Чечни Рамзана Кадырова.
9 июля Кадыров написал в телеграме, что к убийствам чеченских блогеров в Европе причастны иностранные спецслужбы, работающие против России.
Абхазский оперштаб: все 12 тестов на COVID-19 показали отрицательный результат
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 12 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, все тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран. СПИСОК
Роспотребнадзор предложил министерству транспорта и Росавиации открыть авиасообщение с 13 странами. Об этом пишут The Bell и РБК со ссылкой на копию письма службы. Документ датирован 8 июля и подписан замруководителя Роспотребнадзора Михаилом Орловым.
На первом этапе возобновить авиасообщение предлагается с Великобританией. Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Также перелеты предлагают разрешить во Вьетнам, Монголию, Китай и Шри-Ланку. Открыть авиасообщение с ними тоже можно на первом этапе, уточняется в письме.
Список вызывает вопросы, отмечает РБК: в нем нет востребованных стран с высоким пассажиропотоком - Армении, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. А также стран, которые выразили желание принимать россиян — Турции и Египта. Минтранс и Росавиация комментируют служебную переписку между ведомствами. "В случае принятия решения о возобновлении международного воздушного сообщения, заинтересованные организации и компании будут уведомлены в установленном порядке", - сообщила Росавиация.
Росавиация готовится возобновить регулярное авиасообщение с 15 странами с 15 июля, писали РБК и ТАСС со ссылкой на неназванные источники в неназванной авиакомпании в начале июля. Позднее ТАСС уточнял, что возобновить перелеты в два этапа предлагал федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на заседании 6 июля. Список стран, с которыми можно начать авиасообщение на первом этапе, Роспотребнадзор, МИД и Росавиация должны были согласовать до 8 июля.
Сейчас вылететь из России, в том числе в часть стран списка, можно только на частных самолетах, либо на вывозных рейсах: они направляются за российскими туристами за границу и, чтобы не лететь туда пустыми, берут пассажиров. Билеты на такие рейсы есть в открытом доступе, например, на сайте "Аэрофлота" – авиакомпания выполняет большую их часть. По самым популярным направлениям, например, в Париж или Лондон, такие рейсы летают дважды в неделю. Забронировать билет на рейс обратно можно только через сайт госуслуг.
- 30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран, где ситуация с коронавирусом не хуже, чем в самом ЕС. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая — в том случае если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.
Песков и Захарова заявили, что Кадыров не причастен к убийству Умарова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского политэмигранта Мамихана Умарова и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«А при чем здесь Рамзан Кадыров? Ну послушайте, это же к здравой логике не имеет никакого отношения. Убитый гражданин в Австрии и Рамзан Кадыров. Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то значит сразу нужно говорить о Кадырове?! Согласитесь, нелогично», – цитирует издание «Медуза» ответ Пескова журналистам.
Сообщения о том, что к убийству уроженца Чечни в пригороде Вены причастно руководство Чеченской республики, опровергла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы с сожалением отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской республики. Мы сам решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию», – сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что сейчас уточняются обстоятельства случившегося, в том числе, гражданство убитого и задержанных, посольство РФ в Австрии активно взаимодействует с компетентными органами страны.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел Youtube-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
- Умаров имел с 2007 года статус беженца, но впоследствии был его лишен. Об этом 9 июля сообщил представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер.
Патриархия Грузии выступила против превращения Айя-Софии в мечеть
Патриархия Грузинской православной Церкви распространила специальное заявление по вопросу возможного изменения статуса собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле. Как говорится в заявлении, в Тбилиси следят за событиями вокруг собора Святой Софии, «построенного как выдающийся христианский храм и функционировавшего в течение почти 1000 лет», – сообщает СОВА.
«Известно, что заявление турецкой стороны было обусловлено рядом причин. Впрочем, сейчас, когда человечество стоит перед многими глобальными вызовами, очень важно сохранять и укреплять добрые отношения между христианами и мусульманами. Мы считаем, что, если Айя-София останется нейтральным пространством, это будет мудрое решение», – говорится в заявлении.
При этом в Грузинской православной церкви уверяют, что уважают суверенитет Турции. В Патриархии надеются, что такое обращение в адрес «дружественного государства» будет воспринято не как вмешательство в его внутренние дела, а как озвучивание позиции одной из древнейших православных церквей и выражение ее душевной боли.
«Мы надеемся, что добрососедские, дружественные и стратегические отношения между Турцией и Грузией будут и впредь углубляться, что пойдет на пользу обеим странам», – отметили в Патриархии.
Как сообщалось ранее, высший административный суд Турции завершил слушания по вопросу о возможном изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Будет ли Айя-София и дальше музеем или станет мечетью, суд объявит в течение 15 дней.
На протяжении долгого времени за возвращение собору статуса мечети выступает турецкий лидер Реджеп Эрдоган, занимающий сейчас пост президента страны. Но официально с запросом в административный суд (он же Госсовет) обратилась малоизвестная ассоциация. Она добивается отмены декрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, который и сделал Айю-Софию музеем.
Изначально собор, возведённый в 30-х годах VI века нашей эры при византийском императоре Юстиниане I, считался на протяжении почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, достроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сохранить музейный статус собора Святой Софии власти Турции призвали Соединённые Штаты и Россия.
Лидер ЛДПР пригрозил уходом фракции из Думы в полном составе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной Думы в полном составе. Такое заявление политик сделал после задержания члена партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала утром 9 июня. Чиновник подозревается в организации серии заказных убийств.
Фургал — один из немногих губернаторов-не единороссов. Электоральные аналитики отметили отсутствие вбросов в Хабаровском крае на голосовании в поддержку Конституции. Утром 9 июня представители Следственного комитета в сопровождении вооруженных сотрудников ФСБ задержали губернатора на выходе из его дома. Он доставлен самолётом в Москву.
"Надо — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. — Заявил Жириновский, выступая в Госдуме. — Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников не Берия. И воронков у вас не хватит". Видео обращения Жириновского приводит издание "Медуза".
После выступления Жириновского ФСБ и Следственный комитет задержали двух депутатов Законодательной Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова по подозрению в мошенничестве. Источник ТАСС сообщил агентству, что уголовное дело "пока не связано" с делом Фургала.
- ЛДПР принадлежит третья по величине фракция в Госдуме, в ней 40 депутатов.
- Кремль пока не стал комментировать заявление Владимира Жириновского.
Президент Грузии осудила Торнике Шенгелия за переход в московский ЦСКА
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила баскетболиста Торнике Шенгелия за переход в ЦСКА.
«Для меня, как президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский «ЦСКА», – написала Зурабишвили в социальной сети Facebook.
Шенгелия сегодня официально объявил, что подписал контракт с московским ЦСКА. «Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», – цитирует Шенгелия ЦСКА.
В армейском клубе сообщили, что подписали с Шенгелия 3-летний контракт. «Ждём тебя в Москве», - написали на грузинском и английском языках представители клуба.
Возможный переход в ЦСКА уже вызвал бурную реакцию в грузинском обществе, большая часть фанатов подвергла критике баскетболиста. Один из пользователей соцсети Facebook написал: «ЦСКА – это один из инструментов идеологической пропаганды Путина и Кремля». Есть и те, кто поддерживает баскетболиста со словами «в спорте не должно быть политики». Сам Шенгелия считает странной необходимость убеждать, что он любит Грузию и ему не чужд патриотизм.
Убитый в Австрии политэмигрант Умаров имел статус беженца, но был его лишен
Убитый в Австрии 4 июня чеченский политэмигрант Мамихан Умаров, больше известный как Анзор из Вены, имел с 2007 года статус беженца, но впоследствии был его лишен. Об этом 9 июля сообщил представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер.
"43-летний убитый с 2007 года жил в Австрии в качестве признанного беженца, имел право на убежище. Он был лишен этого статуса ведомством по делами миграции. Однако он направил на это решение жалобу в федеральный административный суд, - цитирует представителя полиции агентство ТАСС .
По словам Баумшлагера, двое подозреваемых в убийстве также были искателями убежища и имели соответствующий статус.
"Они обладают правом на убежище. Согласно ведомству по делам миграции, их лишили этого статуса, в федеральном административном суде рассматриваются их жалобы на это решение", - отметил Баумшлагер.
Полицейский подчеркнул, что убийство Умарова могло быть как заказным, так и произойти в результате ссоры.
"Региональное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом еще не прояснило мотив, потому что 47-летний подозреваемый в совершении преступления хранит молчание", - сообщил Баумшлагер.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Опрошенные "Кавказ.Реалии" представители чеченской диаспоры в Европе назвали политэмигранта Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
Можно ли заразиться COVID-19 дважды?
Большинство ученых сходятся во мнении, что люди, переболевшие COVID-19, приобретают некоторый иммунитет к вызывающему его вирусу. Чего они не знают, так это того, насколько долго сохраняется эта защита - на несколько месяцев, несколько лет или на всю жизнь, – пишет издание The Wall Street Journal, добавляя, что длительность иммунитета зависит от возбудителя.
Если человек заболеет снова, полагают исследователи, вторая инфекция может протекать в более легкой форме, чем первая
«Такие вирусы, как вирус гриппа, могут мутировать так быстро, что защитные антитела могут не распознавать их во время повторного заражения. Новый коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа. Это дает исследователям надежду, что естественный иммунитет или вакцина обеспечат более длительную защиту. При этом если человек заболеет снова, полагают исследователи, вторая инфекция может протекать в более легкой форме, чем первая», – говорится в статье, перевод которой публикует портал Inopressa.
Издание указывает, что группа китайских исследователей заразила 6 макак-резус, позволила им выздороветь, а затем повторно заразила 4 из них через 28 дней после первой инфекции.
«Ни одна из них не заболела снова, что указывает, что их иммунная система защитила их от второй инфекции», – отмечается в публикации.
При этом примерно у 450 южнокорейцев тест на коронавирус снова оказался положительным после того, как у них было констатировано соответствие критериям выздоровления.
«Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний провели повторную проверку более половины этих людей и не обнаружили никаких свидетельств циркуляции живого вируса. Как показали исследования, фрагменты вирусов могут циркулировать даже после того, как у человека исчезли симптомы. Это не значит, что люди все еще больны или заразны», – подчеркивает издание.
The Wall Street Journal также указывает, что некоторые переболевшие, получившие отрицательный тест на вирус, сообщают, что такие симптомы коронавируса, как потеря вкуса и запаха, могут сохраняться в течение нескольких месяцев после исчезновения других симптомов.
Официально: капитан сборной Грузии по баскетболу перешел в ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия официально объявил, что подписал контракт с московским ЦСКА.
«Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», – цитирует Шенгелия ЦСКА.
В армейском клубе сообщили, что подписали с Шенгелия 3-летний контракт. «Ждём тебя в Москве», - написали на грузинском и английском языках представители клуба.
Возможный переход в ЦСКА уже вызвал бурную реакцию в грузинском обществе, большая часть фанатов подвергла критике баскетболиста. Один из пользователей соцсети Facebook написал: «ЦСКА – это один из инструментов идеологической пропаганды Путина и Кремля». Есть и те, кто поддерживает баскетболиста со словами «в спорте не должно быть политики». Сам Шенгелия считает странной необходимость убеждать, что он любит Грузию и ему не чужд патриотизм.
За сутки в Армении выявлено 526 новых случаев коронавируса, скончались 14 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 526, в общем составив 30346.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 9 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 573 и сейчас составляет 18000.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 535.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 170 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (6 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11641, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 129166 (1995 за последние сутки).
В Москве самый низкий с апреля суточный прирост случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 6509 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этомсообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии в России коронавирус обнаружили более чем у 700 тысяч человек. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии.
За прошедшие сутки умерли 176 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". Общее число умерших с начала эпидемии в России приближается к 11 тысячам.
Выздоровели за последние сутки 8805 человек. Число активных случаев COVID-19 на текущий момент составляет более 215 тысяч.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве – 568. Впервые с 6 апреля суточный прирост выявленных случаев в российской столице опустился ниже 600. В семи регионах - Санкт-Петербурге, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской, Нижегородской областях и Алтайском крае - он превышает двести случаев.
Накануне Минздрав России одобрил третий препарат для лечения коронавирусной инфекции - "Коронавир". Он предназначен для лечения COVID-19 легкого и среднетяжелого течения. Производитель "Коронавира" отмечает, что это один из первых препаратов, который борется не с осложнениями коронавирусной инфекции, а непосредственно с самим вирусом.
В Грузии задержан мужчина, обвиняемый в убийстве отца и деда
Сотрудники департамента полиции по региону Мцхета-Мтианети в поселке Мухрани задержали молодого мужчину, обвиненного в двойном убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на МВД Грузии.
Задержанному грозит лишение свободы от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.
Следствием было установлено, что 7 июля этого года, в своем собственном жилом доме 28-летний подозреваемый нанес ранения холодным оружием своему отцу и деду, после чего скрылся с места происшествия. Оба мужчины от полученных ранений скончались.
В прошлом мужчина был осужден за разные преступления и отбыл наказание.
Затулин о плане Прилепина: Абхазия по этому поводу взбудоражена
В эфире телеканала «Россия» накануне обсудили инициативу по присоединению к РФ самопровозглашенных республик. Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что поспешных решений принимать не стоит.
«Абхазия по этому поводу взбудоражена. Зачем это нужно было делать? Дорогие друзья, вы имеете право на свое мнение. Я нисколько не сомневаюсь в экзистенциальном праве на политическую деятельность и Бородая и Прилепина и т. д. Дай Бог им успеха, но, пожалуйста, давайте отделять «хотелки» от возможностей. Вот это очень важно для реальной политики», – сказал Константин Затулин.
- Идею о присоединении к России Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья озвучила партия «За правду» Захара Прилепина. Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе.
- «За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.
- За дальнейшую интеграцию Донбасса в Россию высказался и экс-премьер ДНР Александр Бородай. Вопрос о возможности вхождения «республик Донбасса» в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался, – заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
С карантином или без него в Грузию смогут попасть граждане 18 европейских стран
Правительство Грузии опубликовало постановление, в котором уточняются правила въезда в страну граждан и резидентов европейских стран.
Как сообщалось ранее, полностью открываются границы для граждан и обладателей постоянного вида на жительство из Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Они беспрепятственно смогут попасть в Грузию при помощи прямых авиарейсов.
Правительство Грузии также разрешило въезд в страну гражданам и резидентам 13 европейских стран, но им придётся соблюдать 2-недельный карантин. В списке Испания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Греция, Швеция, Хорватия, Италия, Кипр, Словения и Исландия.
Обязательный карантин не отменяется и для граждан Грузии, которые возвращаются в страну
До поездки в Грузию европейцы должны заполнить специальную форму, указав историю путешествий за последние 14 дней и контактную информацию. При этом ведутся уже переговоры с европейскими авиакомпаниями о возобновлении авиасообщения. Пока же в страну выполняются лишь единичные чартерные рейсы.
В постановлении правительства указано, что перечень стран будет периодически обновляться.
Кабмин определил и условия для деловых визитов. Бизнесмен из любой страны сможет посетить страну, оплатив 2-недельный карантин или ПЦР-тест (каждые 72 часа в течение двух недель).
Сегодня же премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о начале нового проекта по популяризации внутреннего туризма. «Именно сейчас у нас есть возможность заново «обнаружить» нашу страну», - сказал Гахария на заседании правительства.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер - т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля.
Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского полиэмигранта Умарова
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, больше известного как Анзор из Вены. Его тело обнаружили в одном из районов столицы Австрии 4 июля.
«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня», - написал региональный руководитель в своем телеграм-канале в час ночи 9 июля.
Кадыров заявил, что «продажные глашатаи» якобы «получают плату за свою работу».
«А потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной «правды». И все это под маской идеалов человечества, демократии. Парадокс: убийцы, работающие за деньги спецслужб, спасают подобных псов от позорного спроса за каждое слово!», - добавил он.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Полиция Австрии подтвердила, что дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Опрошенные «Кавказ.Реалии» представители чеченской диаспоры в Европе назвали политэмигранта Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
В Грузии выявили 5 новых случаев коронавируса, трое выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 968. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 844 – за сутки выздоровели 3 пациента.
4425 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 222. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 109.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
В Белграде вторая ночь беспорядков в ходе протестов в связи с эпидемией
В столице Сербии вторую ночь подряд беспорядки в ходе массовых акций против повторного введения властями карантинных мер, в том числе комендантского часа в Белграде.
Вечером 8-го июля полиция вновь использовала против собравшихся у здания парламента слезоточивый газ.
Протесты вспыхнули и во втором по величине городе Сербии – Нови-Сад. Там демонстранты попытались взять штурмом офис одного из региональных вещателей. Полиция этому воспрепятствовала, после чего протестующие двинулись маршем в сторону мэрии. Некоторые бросали в здание камни и другие предметы. Данные о пострадавших пока нет.
Глава сербской полиции Владимир Ребич сообщил, что за первую ночь беспорядков в Белграде пострадали около 20 демонстрантов и более 40 сотрудников силовых структур. Было подожжено пять полицейских машин.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила обеспокоенность тем, как сотрудники полиции действовали по отношению к протестующим. На кадрах с места событий видно, что людей избивают дубинками. "Силовой разгон демонстрантов сербскими полицейскими в Белграде вызывает серьёзные опасения относительно соблюдения прав человека", - сказала Миятович, добавив, что власти должны тщательно расследовать произошедшее и наказать тех сотрудников полиции, которые допустили насилие.
Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что, если расследование подтвердит неправомерные действия со стороны полиции, то власти примут соответствующие меры. Одновременно Вучич призвал сограждан воздержаться сейчас от протестов, так как они, по его словам, могут лишь усугубить ситуацию с коронавирусом. Всего за время эпидемии в Сербии заразились свыше 17 тысяч человек, умерли более 340 пациентов.
Вскоре после парламентских выборов 21 июня, завершившихся победой партии Вучича, власти на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации начали вновь вводить карантинные меры, отменённые в мае. Протестующие во главе с оппозицией сейчас требуют сменить команду, которая отвечает за меры против COVID-19, утверждая, что её нынешний состав "политизирован".
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