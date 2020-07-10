Аслан Бжания посетил совместные учения российских и абхазских военнослужащих

Две обезьяны из четырех, сбежавших из вольера Сухумского питомника, уже возвращены обратно. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук самопровозглашенной республики Абхазия Зураб Миквабия. Два других примата пока бегают по территории НИИ.

Информация о том, что по крышам домов близ института бегают беспризорные обезьянки, появилась на страницах пользователей соцсети Facebook.

Просьба ко всем, кто увидит обезьян - пожалуйста, не стреляйте в них! Они ручные и привыкли к людям

«Утро началось очень необычно. Около 6:30, решив спуститься в город для прогулки по набережной, у правительственного гаража я увидел группу охранников, живо жестикулирующих и смеющихся. Через секунду передо мной предстал молоденький павиан анубис, гордо поглядывающий на прохожих с крыши боксов. Оказывается, три дня назад из ИЭПиТа сбежали четыре обезьяны, одной из которых и оказался означенный возмутитель спокойствия. Животное вело себя спокойно, дружелюбно, но на месте не сидело и перемещалось то к боксам, то на крышу, периодически издавая громкие звуки, похожие на лай. Все закончилось хорошо - приехал снайпер со снотворным, после чего павиан был обездвижен, отловлен и возвращен в ИЭПиТ. Ранее отловили еще одного, соответственно, осталось двое. Надеюсь, это шоу «В мире животных» завершится благополучно. Просьба ко всем, кто увидит обезьян - пожалуйста, не стреляйте в них! Они ручные и привыкли к людям. Позвоните, куда следует, приедет снайпер с капсулой снотворного и все сделает как надо», – написал на своей странице в Facebook Николай Медвенский.

Случаи побегов приматов из вольеров были и в прошлом году. Опасности для человека сухумские обезьянки не представляют.

«Наши приматы никогда не нападают, если их не раздражать и не пугать. К сожалению, сбегают обезьянки на волю, когда сотрудники питомника забывают закрыть клетку. Это бывает не часто, но случается», – сказал директор НИИ Зураб Миквабия.