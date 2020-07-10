Незаконное возведение ограждений и задержания людей – в Тбилиси обсудили доклад СГБ

В грузинском парламенте обсудили доклад Службы Госбезопасности за 2019 год. Документ представил замглавы ведомства Александр Ходжеванишвили.

Часть доклада посвящена ситуации в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. В частности, в документе говорится о незаконном возведении ограждений и задержаниях людей.

«В течение прошлого года оккупационными силами и де-факто режимами целенаправленно осуществлялось возведение искусственных барьеров и ограничение права на свободу передвижения для местных жителей. Факты т.н. бордеризации фиксировались на различных участках оккупационной линии», – заявил он.

Ходжеванишвили отметил, что близ села Чорчана Хашурского муниципалитета оккупационные силы разместили тяжёлую технику и прибегали к провокациям.

«Данный вопрос, при активном участии наших партнёров и международных организаций, был обсуждён на высшем международном уровне», – сказал замглавы СГБ Грузии.

Ходжеванишвили затронул и события 20-21 июня прошлого года. «Неподчинение правоохранительным органам и неконтролируемая ситуация является важным вызовом для государственности. Подобные действия могут быть незамедлительно использованы спецслужбами иностранных государств для активизации более острых, необратимых процессов», - заявил он.

На обсуждении доклада не присутствовала парламентская оппозиция. Представитель СГБ же заявил, что ведомство не вмешивается в политические процессы.