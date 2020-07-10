Россия возобновит международное авиасообщение с 15 июля

Россия возобновит международное авиасообщение с другими странами с 15 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Полеты будут разрешены в те страны, в которых за последние две недели уровень заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек. Граждане других государств прибывающие в Россию, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, который должен быть сделан ими не позднее чем за трое суток до прилета. Россияне могут сдать анализ уже по прибытии. Если тесты окажутся отрицательными, то садиться на двухнедельный карантин не нужно.

Сейчас вылететь из России можно только на частных самолетах, либо на вывозных рейсах: они направляются за российскими туристами за границу и, чтобы не лететь туда пустыми, берут пассажиров. Билеты на такие рейсы есть в открытом доступе, например, на сайте «Аэрофлота» – авиакомпания выполняет большую их часть. По самым популярным направлениям, например в Париж или Лондон, такие рейсы летают дважды в неделю. Забронировать билет на рейс обратно можно только через сайт госуслуг.

30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран, где ситуация с коронавирусом не хуже, чем в самом ЕС. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая – в том случае, если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.