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Сербия и Косово возобновили переговоры о взаимоотношениях
Прекращение конфликта между двумя балканскими странами позволило бы каждой из них претендовать на членство в ЕСй
Сегодня, 10 июля, состоялись переговоры президента Сербии и премьер-министра Косова - при участии президента Франции, канцлера Германии и высокопоставленных представителей властей Евросоюза. Встреча прошла в формате видеоконференции.
Диалог между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Авдулой Хоти возобновился после 18-месячного перерыва. Президент Косова Хашим Тачи не смог участвовать в переговорах 10 июля, поскольку против него выдвинуты обвинения в военных преступлениях.
Как сообщает Международное французское радио, в переговорах участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак. Решение конфликта между двумя балканскими странами могло бы открыть каждой из них дорогу к членству в Европейском союзе, считают в Париже.
Главным препятствием на пути к соглашению между двумя государствами остаётся нежелание Сербии признать независимость Косова, провозглашенную косовскими властями в 2008 году. С тех пор Косово признано уже более чем ста государствами мира. Среди признавших - 22 из 27 государств Европейского союза.
В то же время два постоянных члена Совета безопасности ООН, Китай и Россия, не признают государственный суверенитет Косова.
Другие новости дня
В центре Тбилиси предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме
Взрыв газа предотвращен в многоквартирном доме в центре Тбилиси. Об этом сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Согласно заявлению, сегодня, 10 июля, на «горячую линию» компании поступило сообщение о запахе газа в одном из домов в районе Сабуртало.
В целях безопасности подача газа корпусу была временно прекращена. Прибывшие на место сотрудники службы быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи» обнаружили утечку в закрытой квартире, где проводился ремонт. По данным компании, при осмотре квартиры, где проводится ремонт, было установлено, газопровод был установлен с нарушением технических норм – на расстоянии 15 метров была протянута так называемая резиновая газовая труба, которая была перерезана в одном месте, откуда и происходила утечка газа.
«По данным специалистов, концентрация газа могла вызвать мощный взрыв. С большой вероятностью он привел бы к повреждению жилого корпуса. Могли быть и жертвы», - говорится в сообщении.
Газораспределительная компания снова призывала абонентов проявлять большую осторожность и соблюдать правила безопасного потребления бытового газа, передает агентство «Новости-Грузия».
Россия возобновит международное авиасообщение с 15 июля
Россия возобновит международное авиасообщение с другими странами с 15 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Полеты будут разрешены в те страны, в которых за последние две недели уровень заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек. Граждане других государств прибывающие в Россию, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, который должен быть сделан ими не позднее чем за трое суток до прилета. Россияне могут сдать анализ уже по прибытии. Если тесты окажутся отрицательными, то садиться на двухнедельный карантин не нужно.
Сейчас вылететь из России можно только на частных самолетах, либо на вывозных рейсах: они направляются за российскими туристами за границу и, чтобы не лететь туда пустыми, берут пассажиров. Билеты на такие рейсы есть в открытом доступе, например, на сайте «Аэрофлота» – авиакомпания выполняет большую их часть. По самым популярным направлениям, например в Париж или Лондон, такие рейсы летают дважды в неделю. Забронировать билет на рейс обратно можно только через сайт госуслуг.
30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран, где ситуация с коронавирусом не хуже, чем в самом ЕС. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая – в том случае, если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 10 граждан - диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, передаёт агентство “Анадолу”. До этого решение здание использовалось как мечеть. Её закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.
Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор больше тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, оно было преобразовано в мечеть. В первой пятничной молитве 1 июня 1453 года участвовал османский султан Мехмет II, захвативший город.
В 1935 году Ататюрк, строивший светское государство, превратил мечеть в музей. Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета о возможности изменения статуса собора и планирует поступить в зависимости от него.
МИД Грузии снова вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова снова вызвали в МИД Грузии из-за заявлений экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства, – пишет «Новости-Грузия».
Накануне Саакашвили опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором назвал действующее правительство страны нелегитимным. Также он заявил, что будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти.
В МИД считают, что действия Саакашвили «являются нарушением грузинского законодательства и наносят значительный ущерб отношениям двух стран».
«На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула грузино-украинские стратегические и дружественные отношения и выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями в адрес грузинской власти со стороны официального лица Украины», – говорится в заявлении МИД, распространенном по итогам встречи с Долговым.
Как заявил посол Украины, он передаст Киеву позицию официального Тбилиси.
Кроме того, ранее заявление Саакашвили по телефону обсудили главы МИД Грузии и Украины. Как отмечается, глава МИД Украины выразил обеспокоенность в связи со случившимся и обещал разобраться в произошедшем.
Месяц назад Игоря Долгова уже вызывали в МИД Грузии для объяснений. Тогда Саакашвили опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре. Он также заявил, что «не собирается смотреть на уничтожение Грузии», а сам на выборах будет «на передовой».
Игорь Долгов тогда сказал, что Саакашвили не является официальным лицом в Украине.
- Назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины стало причиной дипломатического скандала между Тбилиси и Киевом. Посла Грузии в Украине вызвали в Тбилиси для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили «ошибочной».
Незаконное возведение ограждений и задержания людей – в Тбилиси обсудили доклад СГБ
В грузинском парламенте обсудили доклад Службы Госбезопасности за 2019 год. Документ представил замглавы ведомства Александр Ходжеванишвили.
Часть доклада посвящена ситуации в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. В частности, в документе говорится о незаконном возведении ограждений и задержаниях людей.
«В течение прошлого года оккупационными силами и де-факто режимами целенаправленно осуществлялось возведение искусственных барьеров и ограничение права на свободу передвижения для местных жителей. Факты т.н. бордеризации фиксировались на различных участках оккупационной линии», – заявил он.
Ходжеванишвили отметил, что близ села Чорчана Хашурского муниципалитета оккупационные силы разместили тяжёлую технику и прибегали к провокациям.
«Данный вопрос, при активном участии наших партнёров и международных организаций, был обсуждён на высшем международном уровне», – сказал замглавы СГБ Грузии.
Ходжеванишвили затронул и события 20-21 июня прошлого года. «Неподчинение правоохранительным органам и неконтролируемая ситуация является важным вызовом для государственности. Подобные действия могут быть незамедлительно использованы спецслужбами иностранных государств для активизации более острых, необратимых процессов», - заявил он.
На обсуждении доклада не присутствовала парламентская оппозиция. Представитель СГБ же заявил, что ведомство не вмешивается в политические процессы.
Песков: в Кремле не намерены смотреть документальный фильм о преследовании геев в Чечне
В Кремле не намерены смотреть вышедший накануне на телеканале HBO документальный фильм Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню" о положении ЛГТБ-сообщества в республике. Об этом 10 июля заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы считаете, что Кремлю нужно все бросить и знакомиться на HBO с сериалом про геев в России, сообщите нам. Мы считаем, что у нас много других, более важных дел. Я бы не преувеличивал значение подобных сериалов", - заявил Песков.
- Мировая премьера документального фильма Welcome to Chechnya состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2020 года. Авторы материала - американский документалист Дэвид Франс и его московский коллега Аскольд Куров.
- В ноябре 2019 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу россиянина Максима Лапунова, рассказавшего о пытках в подвале отдела полиции Грозного в связи с гомосексуальной ориентацией.
- В 2019 году уроженка Грозного, 22-летняя Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на избиения и пытки из-за её сексуальной ориентации и отказа от ислама.
- По сведениям исполнительного директора программ "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова, в Чечне распространена практика изгнания джиннов из геев и лесбиянок.
Де-факто границу по реке Ингури вновь откроют для жителей Абхазии
С 13 по 17 июля власти самопровозглашенной республики Абхазия вновь откроют де-факто границу по реке Ингури. Как сообщили в пресс-службе абхазской Службы госбезопасности, пропуск граждан будет осуществляться с 9:00 по 19:00 часов местного времени.
«Пересечение государственной границы возможно при наличии следующих документов: паспорт гражданина Абхазии, удостоверяющий личность за пределами республики, общегражданский внутренний паспорт гражданина Абхазии (образца 2016 года), вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Абхазии, справка форма № 9, выданная органами МВД Абхазии, для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении», - сказано в сообщении.
- Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури из-за риска распространения COVID-19. В мае и июне её уже открывали для граждан, лечившихся в грузинских клиниках.
- Ранее глава абхазского правительства Александр Анкваб заявил, что лицам, выезжающим на лечение в грузинские клиники, отказывать не будут. «Есть тяжело больные, есть дети, которых непременно надо вывезти, тут сразу такое поручение, понятное и несложное к исполнению – никому не отказывать», – сказал Анкваб.
Четыре обезьяны сбежали из Сухумского питомника
Две обезьяны из четырех, сбежавших из вольера Сухумского питомника, уже возвращены обратно. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук самопровозглашенной республики Абхазия Зураб Миквабия. Два других примата пока бегают по территории НИИ.
Информация о том, что по крышам домов близ института бегают беспризорные обезьянки, появилась на страницах пользователей соцсети Facebook.
Просьба ко всем, кто увидит обезьян - пожалуйста, не стреляйте в них! Они ручные и привыкли к людям
«Утро началось очень необычно. Около 6:30, решив спуститься в город для прогулки по набережной, у правительственного гаража я увидел группу охранников, живо жестикулирующих и смеющихся. Через секунду передо мной предстал молоденький павиан анубис, гордо поглядывающий на прохожих с крыши боксов. Оказывается, три дня назад из ИЭПиТа сбежали четыре обезьяны, одной из которых и оказался означенный возмутитель спокойствия. Животное вело себя спокойно, дружелюбно, но на месте не сидело и перемещалось то к боксам, то на крышу, периодически издавая громкие звуки, похожие на лай. Все закончилось хорошо - приехал снайпер со снотворным, после чего павиан был обездвижен, отловлен и возвращен в ИЭПиТ. Ранее отловили еще одного, соответственно, осталось двое. Надеюсь, это шоу «В мире животных» завершится благополучно. Просьба ко всем, кто увидит обезьян - пожалуйста, не стреляйте в них! Они ручные и привыкли к людям. Позвоните, куда следует, приедет снайпер с капсулой снотворного и все сделает как надо», – написал на своей странице в Facebook Николай Медвенский.
Случаи побегов приматов из вольеров были и в прошлом году. Опасности для человека сухумские обезьянки не представляют.
«Наши приматы никогда не нападают, если их не раздражать и не пугать. К сожалению, сбегают обезьянки на волю, когда сотрудники питомника забывают закрыть клетку. Это бывает не часто, но случается», – сказал директор НИИ Зураб Миквабия.
Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала
Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт корреспондент газеты “Коммерсантъ”. Чиновник подозревается в организации нескольких убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов.
Фургал — один из нескольких руководителей регионов-не единороссов. Он представляет ЛДПР. В 2018 году он выиграл протестное голосование в регионе, победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта. В первом туре он опередил его на 675 голов, во втором — больше чем на 40 процентов.
До победы на выборах чиновник был депутатом Госдумы, а до того занимался бизнесом. 9 июля он был задержан на выходе из своего дома. По данным "Коммерсанта", его подозревают в организации убийства двух бизнесменов в Хабаровском крае 2004 и в 2005 годах и в покушении на амурского предпринимателя.
Аслан Бжания посетил совместные учения российских и абхазских военнослужащих
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на полигоне «Цабал» наблюдал за боевой стрельбой в рамках совместных учений российских и абхазских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Бжания заявил, что остался доволен ходом боевой стрельбы. «Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», – заявил Бжания.
Москва и Сухуми проводили учения на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал» в течение нескольких дней. Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия.
В общей сложности в учениях приняли участие более трёх тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники. В частности, зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», гаубицы Д-30, РСЗО «Град», минометные установки «Сани», машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.
В Грузии коронавирус выявили у участника Единых национальных экзаменов
Коронавирус подтвердился у участника Единых национальных экзаменов, – сообщили в Министерстве образования Грузии.
Абитуриент 7 июля находился на экзамене. К тому моменту болезнь протекала бессимптомно. На сегодня состояние здоровья инфицированного – удовлетворительное. Часть его контактов переведена на самоизоляцию, часть могут отправить в карантинные зоны.
Ранее сообщалось, что в целях превенции распространения коронавируса, в экзаменационных центрах были приняты меры безопасности. В частности, экзаменуемые и наблюдатели допущены лишь на 50 процентах площади каждого экзаменационного сектора. Все рабочие столы с передней стороны оснащены защитными щитами/барьерами. По ширине столы отдалены друг от друга на 2 метра, а расстояние между столами, расположенными один за другим, составляет 1 метр.
Согласно указаниям, определенным Минздравом и Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья, в экзаменационном центре защитная маска экзаменуемым должна быть надета перед тем как занять свое место у рабочего стола, при покидании экзаменационного сектора; при коммуникации с другими лицами; во время работы кондиционера.
Единые национальные экзамены заканчиваются 25 июля. Грантовый конкурс пройдет 25 июля, а магистрантские экзамены будут проведены с 1 по 4 августа включительно. Для желающих учительствовать экзаменационный процесс начнется 22 июля и завершится 30 июля.
За сутки в Армении выявлено 557 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 557, в общем составив 30903.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 709 и сейчас составляет 18709.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 546.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 177 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (7 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11471, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 131216 (2050 за последние сутки).
Суд в США разрешил прокурорам проверить финансы Трампа
Верховный суд США постановил передать прокурорам в Нью-Йорке налоговые декларации президента Дональда Трампа. В Конгресс информация о доходах главы Белого дома направлена не будет.
Трамп – первый президент со времен Ричарда Никсона, который не обнародовал информацию о своих доходах. 50 лет назад документы Никсона передал журналистам анонимный сотрудник налоговой службы. Тогда выяснилось, что 37-й президент США не доплатил в бюджет Соединённых Штатов около 400 тысяч долларов.
Адвокаты Трампа ранее заявляли, что действующий президент обладает иммунитетом на расследования и уголовные преследования.
Право изъять документацию Трампа получил прокурор округа Манхэттен Сайрус Вэнс. Налоговые декларации и данные о других финансовых операциях за последние девять лет должны предоставить нью-йоркская бухгалтерская фирма Mazars LLP, Deutsche Bank и американский банк Capital One. Они уже заявили, что выполнят решение Верховного суда.
Вэнс ведёт расследование о возможных тайных выплатах двум женщинам, которые, по их словам, имели связь с Трампом и получили от него деньги за молчание. Прокурор считает, что финансовые документы президента помогут расследованию.
Еще один иск к Трампу подавали три комитета Конгресса. Они требовали от президента раскрытия финансовой информации. Однако Верховный суд отказал законодателям и предоставил право принять решение судам низших инстанций. Это означает, что до президентских выборов в США в ноябре этого года Конгресс с налоговыми декларациями Трампа не ознакомится.
Трамп назвал решение суда "политическим преследованием". Президент написал в твиттере, что ему предстоит сражаться с политически коррумпированным Нью-Йорком".
В июне 2015 года, перед выдвижением на пост президента, Трамп заявил, что его состояние составляет почти 8 миллиардов 800 миллионов долларов. Однако журнал Forbes тогда оценил состояние Трампа в два раза меньше.
В апреле 2020 года Forbes оценил состояние президента в 2 миллиарда 1 миллион долларов, на один миллиард меньше по сравнению с октябрём 2019 года.
В Петербурге зафиксирована рекордная смертность за 10 лет
В Санкт-Петербурге зафиксирован рекордный показатель месячной смертности за 10 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальную статистику городских служб.
В июне в Петербурге скончались 7106 человек, в то время как за последние 10 лет показатель смертности за один месяц лишь трижды поднимался выше 6 тысяч.
По сравнению с показателями зимних месяцев этого года, в июне в городе умерло на 2 тысячи человек больше.
Ранее СМИ сообщали, что после парада Победы и голосования по поправкам к Конституции России в Петербурге вновь начала расти заболеваемость коронавирусом.
С начала июня в городе начали снимать ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19. В частности, жителям разрешили ходить по улице без масок и перчаток, открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и летние веранды в кафе. Официально власти объясняли смягчение мер улучшением эпидемической обстановки. Однако большинство коронавирусных стационаров по-прежнему переполнены. Петербургские врачи, опрошенные изданием "Медуза" в конце мая, заявляли, что официальная статистика, по которой заболеваемость коронавирусом снижалась, "нарисована" властями.
Умышленное убийство группой лиц – прокуратура ужесточила обвинение по делу Шакарашвили
Прокуратура Грузии опубликовала итоги судебно-медицинской экспертизы по делу 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. В документе говорится, что его смерть наступила в результате асфиксии – при утоплении в воде.
При этом на теле Шакарашвили обнаружили многочисленные повреждения, нанесённые незадолго до смерти тупым предметом.
Принято решение об ужесточении обвинения. Расследование продолжится по второй части статьи 109 УК Грузии – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц. Наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на срок от тринадцати до семнадцати лет.
По информации следствия, 18 июня Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави – в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви.
Тело 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили спасатели обнаружили в реке после 4-дневных поисковых работ. Расследование началось по трём статьям уголовного кодекса Грузии – организация группового насилия, руководство им или участие в нем (статья 225), незаконное лишение свободы (статья 143) и насилие (статья 126). Задержаны 17 человек.
В России самый высокий за 5 дней прирост случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 6635 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой суточный прирост заболевших по стране за последние пять суток. Общее число заболевших с начала пандемии достигло почти 714 тысяч. Об этомсообщает федеральный оперативный штаб.
За прошедшие сутки умерли 174 пациента, у которых был подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". Днём ранее было зарегистрировано 176 смертей. Общее число умерших с начала эпидемии в России превысило 11 тысяч.
Выздоровели за последние сутки 7752 человека. Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России достигло 489 068 человек.
Больше всего заболевших за сутки в Москве – 637 человек, 28 больных умерли, 1007 - выздоровели. Накануне суточный прирост случаев COVID-19 в Москве впервые с 6 апреля опустился ниже 600 (+ 568).
Сохранение уровня заражений коронавирусом в России и его рост в некоторых регионах является следствием несоблюдения правил самоизоляции многими гражданами, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"В России проживают 145 миллионов человек, и даже если 10% зараженных не будут соблюдать правила — вот откуда и берутся 6 тысяч зараженных в день", - заявила представитель ВОЗ. По её словам, ежедневный прирост количества заболевших должен уменьшаться, но в России он практически не падает. Вуйнович не исключила возврата ограничений из-за коронавируса в России.
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил об очередном этапе смягчения коронавирусных ограничений в столице. Так, с 13 июля станет не обязательным ношение масок на улицах. Кроме того, будут сняты ограничения на посещение учебных заведений, откроются аттракционы, парки культуры и отдыха. Отменяются все введенные ранее ограничения в сфере предпринимательства и услуг. Митинги, а также проведение массовых мероприятий на открытом воздухе пока остаются под запретом.
Принятый комитетом Конгресса США документ в Тбилиси назвали санкциями
Комитет Палаты представителей США по ассигнованиям 9 июля утвердил законопроект, в котором речь идёт и о Грузии.
Документ предусматривает возможное замораживание 15% от 132-миллионного финансового пакета, выделенного Вашингтоном на будущий год.
В грузинской оппозиции считают, что это – санкции, введённые против правительства страны.
«Бидзина Иванишвили и его политический режим даже в последние месяцы своего правления умудряются нанести непоправимый ущерб стратегическим отношениям Грузии и США», – заявила член «Национального движения» Саломе Самадашвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что оппозиция втягивает международных партнеров во внутриполитические процессы в Грузии. «В конечном итоге это наносит ущерб не какой-либо политической силе, а всей стране», – сказал Гахария.
Как сообщало «Эхо Кавказа», накануне к тексту поправок добавлено сопроводительное письмо.
В нем перечислено, в каких пяти направлениях правительство Грузии должно работать так, чтобы госсекретарь США и администрация USAID удостоверились в их действенности и затем об этом сообщили комитету. В так называемом домашнем задании предусмотрены:
- эффективное проведение избирательной реформы;
- уважение независимости судебной власти, в том числе, на уровне законодательного и исполнительного вмешательства;
- эффективная реализация необходимой политики для обеспечения подотчетности и прозрачности, включая беспрепятственный доступ к публичной информации;
- защита прав гражданского общества, оппозиционных политических партий и независимость СМИ;
- ограничение неформального влияния олигархов на деятельность правительства и процесс принятия законов и правил.
На улице Путина в Цхинвали запустили фонтан с подсветкой
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия, на улице Владимира Путина запустили новый фонтан с подсветкой. Об этом агентству «Рес» сообщил глава администрации Цхинвали Алан Кочиев.
«Работы по благоустройству зоны отдыха были завершены еще в прошлом году. Установили чугунные скамейки, провели освещение и обустроили зеленные зоны. Тогда же построили и новый фонтан. Сразу провели тестовый запуск и уже в начале лета этого года он должен был заработать. К сожалению, из-за закрытой государственной границы мы не смогли привезти специалистов, которые должны были провести контрольный запуск фонтана. Но сегодня они приехали, провели пусконаладочные работы и фонтан наконец заработал», – сказал Кочиев.
Одну из центральных улиц Цхинвали - Московскую - в честь президента России Владимира Путина назвали в октябре прошлого года. «Это решение принято в день рождения главы российского государства руководством республики в знак огромной благодарности за постоянную поддержку народа Южной Осетии», - заявил тогда Алан Кочиев. Также в Цхинвали в микрорайоне «Московский» есть переулок, который носит имя Владимира Путина.
В Сербии смягчили карантинные ограничения после протестов
Власти Сербии отказались от идеи вводить комендантский час из-за коронавируса после того, как в Белграде и еще нескольких городах страны протесты против карантинных ограничений переросли в антиправительственные митинги, сообщает ВВС.
Премьер-министр Ана Брнабик заявила, что вместо планировавшегося ранее комендантского часа власти запретят массовые собрания численностью больше десяти человек.
По официальным данным, в Сербии выявили 17 342 случая инфицирования коронавирусом. В конце июня количество заболевших начало резко расти. В связи с этим 7 июля президент Александр Вучич объявил о возвращении строгого карантина и комендантского часа – с закрытием предприятий и запретом собираться группами более пяти человек. Вучич отдельно подчеркнул, что ситуация в столице Сербии Белграде является критической и что больницы в городе почти заполнены.
В ответ тысячи протестующих 7 июля наводнили центр Белграда. Они выразили несогласие с решением о возвращении карантина и требовали отставки Вучича и правительства.
В ночь на 8 июля протестующие ворвались в парламент. Полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В общей сложности в ходе столкновений в столице пострадали 43 полицейских и 17 участников акции, еще 23 человека были задержаны. На следующий день протесты продолжились.
Президент Сербии Александр Вучич обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы и отменил встречу с российским послом.
В Южной Осетии выявили два новых случая коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки провели 61 тест на коронавирус. Как сообщила агентству «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева, выявлено два новых случая заражения – у граждан, вернувшихся из Северной Осетии.
Ранее в Цхинвали сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом - за последние две недели новые случаи не фиксировались. За весь период пандемии число подтверждённых случаев достигло 87.
«На сегодняшний день в Южной Осетии на карантине находится 272 человека, из них в медучреждениях - 194, большинство - граждане республики, которые вернулись из России через консульский отдел в Северной Осетии, 8 российских специалистов - строителей, прибывших в республику и водители грузового автотранспорта, доставляющие товар», – заявила Гаглоева.
Де-факто граница Южной Осетии с Россией закрыта до 31 июля. При этом сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, со 2 июля возобновили работу детские сады.
США ввели санкции против китайских чиновников за нарушение прав уйгуров
США ввели санкции против четырех бывших и нынешних должностных лиц Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров. Ограничения введены в рамках акта Магнитского, сообщает Радио Свобода со ссылкой на американский Минфин.
Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов лиц на территории Соединенных Штатов, запрет на деловые контакты и визовые ограничения.
18 июня президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснения уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Среди нарушений прав человека Вашингтон отмечает помещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают к тяжелому труду.
Информация о "лагерях перевоспитания" стала поступать как минимум с 2017 года из Синьцзян-Уйгурского региона. В такие лагеря отправляют на неопределенный срок в основном исповедующих ислам представителей этнических меньшинств (уйгуров, казахов, кыргызов и других).
Пекин утверждает, что эти учреждения ("лагеря политического перевоспитания") являются не тюрьмами, а центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму. Однако люди, которые содержались в этих лагерях, рассказывают о жестоком, почти тюремном режиме, принудительном труде и круглосуточном воздействии коммунистической пропаганды, которому их подвергали. Также в такие лагеря людей отправляют на неопределенный срок, разлучая с родными и не сообщая, когда они смогут вернуться домой.
В Грузии вновь выявили 5 новых случаев коронавируса, двое выздоровели
Четвёртый день подряд число выявленных за сутки новых случаев коронавируса составляет 5. Число подтверждённых случаев к утру 10 июля достигло 973.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 846 – за сутки выздоровели 2 пациента.
Число прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии достигло 31 – сегодня стало известно о заражении коронавирусом 28 участников миссии НАТО в Афганистане.
4851 человек находится в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 222. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
У 28 грузинских миротворцев в Афганистане выявили коронавирус
Коронавирус выявили у 28 грузинских миротворцев, принимавших участие в миссии НАТО в Афганистане. Они вернулись на родину самолетом ВВС Германии за несколько недель до даты начала ротации и находятся в Военном госпитале Гори. Состояние их здоровья удовлетворительное.
В министерстве обороны Грузии сообщили, что источник инфицирования военных – афганский персонал. По информации ведомства, другие солдаты не были подвержены риску заражения, но по возвращению из Афганистана будут находиться в 2-недельном карантине.
По официальной статистике, число случаев коронавируса в Афганистане превышает 33 900, выздоровели более 20 тысяч, 957 скончались.
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