Сербия и Косово возобновили переговоры о взаимоотношениях

Прекращение конфликта между двумя балканскими странами позволило бы каждой из них претендовать на членство в ЕСй

Сегодня, 10 июля, состоялись переговоры президента Сербии и премьер-министра Косова - при участии президента Франции, канцлера Германии и высокопоставленных представителей властей Евросоюза. Встреча прошла в формате видеоконференции.



Диалог между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Авдулой Хоти возобновился после 18-месячного перерыва. Президент Косова Хашим Тачи не смог участвовать в переговорах 10 июля, поскольку против него выдвинуты обвинения в военных преступлениях.

Как сообщает Международное французское радио, в переговорах участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак. Решение конфликта между двумя балканскими странами могло бы открыть каждой из них дорогу к членству в Европейском союзе, считают в Париже.

Главным препятствием на пути к соглашению между двумя государствами остаётся нежелание Сербии признать независимость Косова, провозглашенную косовскими властями в 2008 году. С тех пор Косово признано уже более чем ста государствами мира. Среди признавших - 22 из 27 государств Европейского союза.

В то же время два постоянных члена Совета безопасности ООН, Китай и Россия, не признают государственный суверенитет Косова.