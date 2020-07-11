В Грузии за сутки восемь новых случаев коронавируса, выздоровели пять пациентов

В России за последние сутки выявили 6635 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой суточный прирост заболевших по стране за последние пять суток. Общее число заболевших с начала пандемии достигло почти 714 тысяч. Об этомсообщает федеральный оперативный штаб.

За прошедшие сутки умерли 174 пациента, у которых был подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". Днём ранее было зарегистрировано 176 смертей. Общее число умерших с начала эпидемии в России превысило 11 тысяч.

Выздоровели за последние сутки 7752 человека. Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России достигло 489 068 человек.

Больше всего заболевших за сутки в Москве – 637 человек, 28 больных умерли, 1007 - выздоровели. Накануне суточный прирост случаев COVID-19 в Москве впервые с 6 апреля опустился ниже 600 (+ 568).

Сохранение уровня заражений коронавирусом в России и его рост в некоторых регионах является следствием несоблюдения правил самоизоляции многими гражданами, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"В России проживают 145 миллионов человек, и даже если 10% зараженных не будут соблюдать правила — вот откуда и берутся 6 тысяч зараженных в день", - заявила представитель ВОЗ. По её словам, ежедневный прирост количества заболевших должен уменьшаться, но в России он практически не падает. Вуйнович не исключила возврата ограничений из-за коронавируса в России.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил об очередном этапе смягчения коронавирусных ограничений в столице. Так, с 13 июля станет не обязательным ношение масок на улицах. Кроме того, будут сняты ограничения на посещение учебных заведений, откроются аттракционы, парки культуры и отдыха. Отменяются все введенные ранее ограничения в сфере предпринимательства и услуг. Митинги, а также проведение массовых мероприятий на открытом воздухе пока остаются под запретом.