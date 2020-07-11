Давид Залкалиани: Безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не угрожает

«Безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не угрожает», - заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя доклад Европейской комиссии (ЕК) о выполнении требований, связанных с безвизовыми поездками.

Накануне, 10 июля, ЕК представила отчет, где дана оценка выполнению требований либерализации визового режима странами Западных Балкан и «Восточного партнерства» (Грузией, Молдовой и Украиной). Еврокомиссия считает, что в целом Тбилиси продолжает выполнять свои обязательства. Одновременно авторы отчета обеспокоены тем, что уже несколько лет число ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии в европейских странах продолжает расти.

Наряду с незаконной миграцией, авторы доклада призвали грузинскую сторону прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией на высшем уровне и организованной преступностью, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Глава МИД Грузии выделил ту часть доклада, где говорится об успехах Грузии. Залкалиани считает, что оценка Еврокомиссии является «еще одним признанием успешной работы правительства Грузии по либерализации визового режима».

«По оценке Еврокомиссии, власти Грузии предприняли важные шаги для предотвращения незаконной миграции граждан, а также для предотвращения преступных действий. Примечательно, что в отчете говорится о плодотворном сотрудничестве с «Фронтекс». Также позитивно оценивается сотрудничество Грузии с «Европолом», расширение сети полицейских атташе в странах-членах Евросоюза.

Также очень важно, что Еврокомиссия позитивно оценивает действенные мероприятия, проведенные правительством Грузии на фоне кризиса COVID-19, в том числе, закрытие границ и объявление чрезвычайного положения. В отчете отмечается возвращение министерством иностранных дел находящихся за границей граждан. Подчеркнуто, что более 13 тысяч граждан вернулись на родину организовано и поэтапно», - сказал Залкалиани.