Чартерным рейсом AZAL из Эр-Рияда вернулись 83 граждан Азербайджана

Туристическая группа Игоря Дятлова погибла в горах на севере Свердловской области в 1959 году из-за снежной лавины и потери ориентации в пространстве. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России по итогам проверки уголовного дела о гибели группы.

По словам заместителя начальника управления ведомства в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, участники похода покинули палатки через разрезы, чтобы избежать лавины, но потом не смогли вернуться в нее из-за плохой видимости, цитирует его РИА «Новости».

По его словам, был проведен эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится. Видимость была 16 метров. Они отошли от нее на 50 метров. После этого туристы замерзли на температуре в районе -40-45 градусов.

В начале февраля 1959 года в горах на севере Свердловской области пропала группа из девяти человек, которую возглавлял студент-пятикурсник Игорь Дятлов. Группа совершала лыжный поход по малонаселенным местам, приуроченный к XXI съезду КПСС.

Поиск пропавших начался в середине февраля. Выяснилось, что все 9 человек погибли, последние тела обнаружили только в мае. Возбужденное по факту гибели группы уголовное дело было прекращено, по сути, без определения ее точных причин.

Гибель группы стала частью массовой культуры, породив несколько независимых расследований дела и конспирологических теорий. Среди основных версий гибели группы называлось нападение охотников-манси или беглых заключенных, сход снежной лавины, ликвидацию членов группы агентами иностранной разведки.

В феврале 2019 стало известно, что Генпрокуратура проверит материалы дела, чтобы «оставить из 75 версий только одну».