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Сын депутата парламента Грузии задержан после анонса скандального телесюжета
Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек после выхода анонса телесюжета о поножовщине в центре Тбилиси – по данным СМИ, один из задержанных является сыном депутата парламента, члена правящей партии «Грузинская мечта» Кобы Кобаладзе.
Задержания последовали за анонсом сюжета информационной программы «Суббота Нодара Меладзе» в эфире оппозиционного телеканала «Пирвели». В нем говорилось, что в центре Тбилиси с особой жестокостью расправились с 23-летним сотрудником банка. Было отмечено, что по делу до сих пор никто не задержан. Также утверждалось, что «вся государственная машина» занята тем, чтобы скрыть детали произошедшего, поскольку один из фигурантов – сын влиятельного депутата «Грузинской мечты». Никаких имен в анонсе не называлось.
По данным МВД, следствие по факту избиения 23-летнего Г.Е., произошедшее 24 июня, начато полицейским управлением Ваке-Сабуртало. Сегодня в качестве обвиняемых по делу задержали двух человек – 20-летнего Г.К. и 23-летнего Д.Ж.
«10 июля в эфире одной из телекомпаний вышел анонс сюжета о том, что планируется освещение указанного факта. Поскольку в прямом эфире была озвучена информация о произошедшем преступлении и создалась угроза сокрытия людей, проходящих по делу, было принято решение о задержании указанных лиц», - сказано в заявлении ведомства.
Как отмечается, Г.К. явился в полицейский участок по собственной инициативе и был задержан на основании статьи «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Что касается Д.Ж., то его задержали за преступление, предусмотренное статьями «насилие» и «ношение холодного оружия».
По данным СМИ, сыном Кобаладзе является 20-летний Г.К.. В комментарии телеканалу «Рустави 2» политик заявил, что он сам привел своего ребенка в полицию для того, чтобы в деле была установлена истина. «Вместе со мной сын пришел в отделение. Много чего навалили на него. Будут проведены следственные действия, и по его делу будет дана реальная правовая оценка. Никто никого не покрывает», - заявил Кобаладзе журналистам.
Коба Кобаладзе в прошлом командовал Национальной гвардией и сухопутными войсками Грузии. В 2009 году он был арестован по обвинению в организации мятежа, но вскоре был оправдан. Он активно был подключен к кампании «Грузинской мечты» перед парламентскими выборами 2012 года. В 2016 году Кобаладзе получил депутатский мандат, будучи кандидатом правящей партии в мажоритарном округе Глдани.
Другие новости дня
МИД Грузии требует немедленной выдачи раненого югоосетинскими силовиками
Тбилиси категорически осуждает стрельбу, ранение и незаконное задержание гражданина Грузии близ де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.
По информации Службы государственной безопасности (СГБ), гражданин Грузии был ранен югоосетинскими силовиками при задержании в районе села Квемо-Чала Каспского района. МИД Грузии оценивает произошедшее «как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах». Тбилиси «категорически требует немедленной выдачи раненого и незаконно задержанного гражданина Грузии».
«Открытие огня по местному мирному населению российскими оккупационными силами является еще одним ярким примером грубого нарушения Россией соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года, и полного игнорирования призыва Генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня в условиях пандемии коронавируса», - сказано в заявлении.
В ведомстве отмечают, что этот случай «еще раз демонстрирует необходимость создания международных механизмов безопасности в оккупированных регионах». МИД Грузии призывает РФ обеспечить «неограниченный доступ международных гуманитарных и правозащитных организаций на оккупированные территории» и «приступить к безоговорочному выполнению» соглашения о прекращении огня.
Одновременно МИД призывает международное сообщество «дать строгую оценку незаконным действиям оккупационных сил», а также немедленно принять меры для предотвращения провокаций против грузинского государства.
Согласно информации СМИ, задержанный – 33-летний житель села Самтавриси Каспского района Заза Кахеладзе. Как сообщила журналистам и.о. госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Лия Гигаури, гражданин Грузии был ранен в то время, когда собирал грибы близ крепости Схвило. По ее словам, в настоящее время он проходит лечение в больнице Ахалгори. Его жизни опасность не угрожает, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В югоосетинском КГБ утверждают, что их пограничники открыли ответный огонь после того, как мужчина начал стрелять из охотничьего ружья. При этом отмечается, что гражданин Грузии «нарушил режим государственной границы», и находился на территории села Ахмаджи.
В Сребренице вспоминают жертв массового расстрела мирных жителей
В Боснийском городе Сребреница сегодня, 11 июля, прошли памятные мероприятия, связанные с 25-летием со дня убийства около 8 000 боснийских мусульман вооруженными отрядами боснийских сербов.
Сегодня на мемориальном кладбище Поточари были захоронены идентифицированные останки еще девяти мусульман, ставших жертвами самого кровавого преступления в Европе за все годы после Второй мировой войны.
Четвертьвековая трагическая дата отмечается в этом году в дни пандемии коронавируса, когда всем пришедшим на кладбище рекомендовано носить маски и по возможности соблюдать безопасное расстояние между собой.
С 2001 по 2017 годы Международный трибунал по бывшей Югославии осудил за резню в Сребренице ряд командиров боснийских сербов к различным срокам заключения. Командующий войсками Республики Сербской Ратко Младич 22 ноября 2017 года был приговорен к пожизненному лишению свободы. Ряд обвиняемых были осуждены судами Сербии. В 2017 году суд Нидерландов признал, что нидерландские миротворцы несут частичную ответственность за резню, так как не смогли ей помешать.
Грузия разрешит регулярные авиарейсы в Мюнхен, Париж и Ригу с 13 июля
Запрет на выполнение прямых регулярных рейсов между Тбилиси и тремя европейскими городами будет отменен с 13 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Грузии от 23 мая «Об утверждении правил изоляции и карантина».
С 13 июля ограничения перестанут распространяться на рейсы, выполняемые из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Мюнхен, Париж и Ригу, а также в обратном направлении. Рейсы по указанным направлениям будут назначены после завершения переговоров с авиакомпаниями. Предположительно, это произойдет не раньше августа.
«Решение о частоте авиарейсов будет приниматься в индивидуальном порядке Агентством гражданской авиации Грузии, по согласованию с министерством экономики и устойчивого развития», - отмечено в постановлении.
Ранее на этой неделе в правительстве Грузии сообщили о том, что первые регулярные рейсы будут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен. Выполнять их будет авиакомпания Lufthansa, передает агентство «Новости-Грузия».
Грузия уже открыла границы для пяти стран Евросоюза: Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. Граждане или же резиденты этих стран смогут прибывать в Грузию с любыми целями посредством прямых авиарейсов. До пересечения границы они должны заполнить анкету, указав историю своих перемещений за последние 14 дней, перечень мест пребывания в Грузии место и контактную информацию.
Дональд Трамп смягчил приговор своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп смягчил судебный приговор, вынесенный его другу за дачу ложных показаний в Конгрессе, воспрепятствование правосудию и оказание давления на свидетелей.
Во вторник, 14 июля, 67-летний Стоун должен был прибыть в федеральную тюрьму в штате Джорджия, где ему предстояло отбыть срок в 40 месяцев. Как отмечает "Голос Америки", Стоун был осуждён за ложь под присягой на слушаниях в Конгрессе США перед законодателями, расследовавшими вмешательство России в выборы в США 2016 года. Стоун также угрожал свидетелям и уничтожал доказательства.
Президент США, отвечая в пятницу на вопрос журналистов, собирается ли он помиловать Стоуна, ответил: "Я рассмотрю этот вопрос. Думаю, что к Роджеру Стоуну отнеслись очень несправедливо, как и ко многим людям".
Ветеран Республиканской партии Роджер Стоун дружит с Дональдом Трампом несколько десятилетий.
Демократ Адам Шифф, глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, осудил решение президента, заявив, что Трамп продемонстрировал: в США есть есть две системы правосудия – "одна для его преступных друзей, другая – для всех остальных".
Смягчение приговора не отменяет обвинительный приговор, как это делает помилование, уточняется в публикации "Голоса Америки".
СГБ подтвердила факт ранения гражданина Грузии при задержании у де-факто границы
Гражданин Грузии ранен югоосетинскими силовиками при задержании близ де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Информацию подтвердили в Службе государственной безопасности (СГБ). По данным СГБ, инцидент произошел на территории, прилегающей к крепости Схвило в селе Квемо-Чала Каспского района.
«В ходе незаконного задержания представители российских оккупационных сил ранили этого человека из огнестрельного оружия», - сказано в заявлении. Как отмечается, грузинская сторона незамедлительно задействовала «горячую линию» и проинформировала о факте как Миссию наблюдателей ЕС, так сопредседателей Женевских международных дискуссий.
«Указанный факт представляет опасный прецедент. Еще раз подтвердилось, что практика незаконных задержаний приводит к тяжелым инцидентам и создает почву для эскалации ситуации. Незаконные действия оккупационных сил деструктивны и критически вредят обстановке безопасности на местах», - заявляют в СГБ.
По данным СМИ, задержанный – 33-летний житель села Самтавриси Каспского района Заза Кахеладзе. Родственники мужчины говорят, что утром он отправился в лес за грибами.
В югоосетинском КГБ утверждают, что их «пограничники» открыли ответный огонь, после того как мужчина начал стрелять из охотничьего ружья. Гражданин Грузии был ранен в ногу. Отмечается, что ему оказали медицинскую помощь и сейчас его состояние удовлетворительное. Предположительно, в настоящее время Кахеладзе находится в изоляторе предварительного содержания на территории Ахалгорского района, неконтролируемого центральными властями.
Как и десятки других сел Каспского района, Квемо-Чала граничит с территорией Южной Осетии, которую власти Грузии официально объявили оккупированными. Случаи задержания граждан Грузии за переход де-факто границы происходят очень часто. Согласно данным СГБ, только в 2019 году у разделительной линии произошло 86 таких фактов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во Франции завершилось действие чрезвычайных мер в связи с COVID-19
Действие режима чрезвычайного санитарного положения во Франции завершилось. В ночь с пятницы на субботу, 11 июля, отменены ограничения на передвижение, на собрания. Перестало действовать право на реквизицию средств, необходимых для борьбы с эпидемией. Режим, позволявший президенту и правительству ограничивать общественные свободы без консультации с парламентом, был введён во Франции 24 марта. Только в двух заморских департаментах - Гвиане и Майотте - действие чрезвычайных мер сохранится ещё на несколько месяцев, до 30 октября. Как отмечает газета "Монд", в Гвиане пик эпидемии ожидается в середине-конце июля.
На смену чрезвычайным мерам пришёл специальный переходный режим. Он продлится четыре месяца. Закон о переходных мерах был принят во Франции 2 июля и 9 июля он был одобрен Конституционным советом республики.
Международное французское радио сообщает, что, согласно обещанию министра жилищной политики, данному в интервью изданию La Croix 1 июля, бездомные, которые во время изоляции получили места в гостиницах и других учреждениях, не будут отправлены на улицу. Власти должны обеспечить им новые места.
Во Франции, с начала распространения эпидемии, была создана 21 тысяча новых мест для приёма бездомных - более половины этих мест были реквизированы в отелях.
С 11 июля во Франции разрешены публичные мероприятия с участием до 5000 человек. Открываются стадионы и ипподромы. 12 июля в Гавре пройдет товарищеский матч команд "ПСЖ" и "Гавр" - это первый после эпидемии открытый для болельщиков матч в Западной Европе. На 25-местном стадине будут находиться только пять тысяч болельщиков, которые должны носить маски и соблюдать дистанцию при рассадке.
Вновь открыто и речное круизное судоходство. Что касается морских круизов между европейскими портами, то его перспективы пока обсуждаются представителями всех морских государств ЕС.
Число инфицированных коронавирусом в России за сутки составило 6611
Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России по состоянию на утро субботы, 11 июля, превышает 720 тысяч, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. За последние сутки зарегистрировано 6611 новых случаев заражения, 188 человек умерли, 8 378 выздоровели.
Общее число выздоровевших составляет 497 446. Умерших, по статистике федерального штаба, 11 205.
Это число не соответствует данным региональных властей и Росстата. Согласно подсчетам федерального ведомства, которые оно представило в пятницу, в мае этого года коронавирус предопределил смерть 7 444 человек. Оперативная статистика федерального штаба сообщает только о 3690 случаях. Ранее существенно различалась и федеральная статистка за апрель.
Власти объясняют разницу между подсчетами тем, что федеральный штаб оперирует данными в реальном времени, а Росстат имеет возможность дождаться результатов вскрытий и полноценных медицинских проверок. Почему статистика не уточняется задним числом – не сообщается.
В интервью Радио Свобода ученый-демограф Алексей Ракша рассказал о ежедневных сводках с «настоящей» статистикой, которую Росстат отправлял в российское правительство, и делает собственную оценку, в соответствии с которой в России за время пандемии от COVID-19 умерли не менее 30 тысяч человек, то есть почти в три раза больше, чем по данным оперативного штаба.
Если его оценка верна, умерших от коронавируса в стране больше, чем зафиксированных случаев в Иране, Испании и Франции. Власти манипуляции со статистикой отрицают.
Югоосетинские пограничники задержали гражданина Грузии
Югоосетинские пограничники задержали гражданина Грузии возле крепости Схвило в муниципалитете Каспии, сообщает Общественный вещатель. Задержанный молодой человек является жителем села Самтависи. Информацию о задержании подтвердила Служба государственной безопасности Грузии.
Как сообщили в ведомстве, о факте проинформирована Миссия наблюдателей ЕС, задействована горячая линия. Вместе с тем распространилась информация, что молодой человек был ранен в ногу. В настоящее время информация уточняется.
В то же время КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщил сегодня, 11 июля, что «гражданин Грузии, нарушивший границу и стрелявший в пограничников в Ленингорском районе, задержан».
«11 июля около 9:30, житель с. Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович, 1987 г.р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях н.п. Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Кахеладзе З.М. ранен в голеностоп и впоследствии задержан», - говорится в сообщении КГБ.
В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время нарушителю оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное, стабильное. По данному инциденту компетентными органами республики проводится разбирательство, передает информагентство «Рес».
Торнике Шенгелия ответил на критику в связи с переходом в московский ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия распространил заявление в ответ на критику, последовавшую за решением о переходе в московский ЦСКА – баскетболист заявляет, что не намерен оправдываться перед теми, кто не может понять мотивов его поступка. Шенгелия поблагодарил всех, кто поддерживает его. По его словам, он не надеется, что другие разделят его чувства и изменят свою позицию.
«Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть тот факт, что я делаю это заявление не для того, чтобы оправдать себя перед кем-либо. Сложно объяснить что-то людям, когда они не желают ничего слушать и даже не задумываются об изменении зафиксированного мнения.
Я не могу объяснить этим людям, что я чувствовал, когда мне было 10-11 лет на игре сборной Грузии. Во время исполнения гимна я стоял на трибуне с закрытыми глазами, представляя себя среди игроков. Я не могу объяснить этим людям, что для меня значит просмотр игры сборной Грузии по телевизору и какое ужасное это чувство, когда на пике карьеры ты не можешь помочь своей команде и стране, поскольку так решили третья и четвертые стороны.
Не объясню я и того, какую огромную радость и счастье пережил всего несколько дней назад, когда стал чемпионом Испании и у меня была возможность поднять флаг Грузии. Не поймут они и того, что переход в одну из лучших команд Европы дает больше шансов на победу, что означает еще больше поднятых грузинских флагов. Они не поймут, какое это огромное счастье, когда одна из лучших команд Европы уважает мой патриотизм и предоставляет возможность выйти на все игры сборной, снова и снова ведя нашу страну к победе.
Объяснить мне, насколько больно, когда наша страна теряет героев, вы не сможете. Объяснять этого мне не нужно – это я и сам хорошо знаю… Еще раз повторю, я, Торнике Шенгелия был, есть и буду проводником грузинского духа повсюду до тех пор, пока жив. Это не изменит ни один комментарий или заявление. Я пройду это испытание с миром, потому что на моей стороне бог. Только перед ним я несу ответ, и только он действительно знает, кто я», - пишет баскетболист.
9 июля ЦСКА объявил о трансфере форварда сборной Грузии Торнике Шенгелия. 28-летний баскетболист заключил с московским клубом трехлетний контракт, где прописана опция выхода на случай предложения от клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Испанской «Басконии», за которую Шенгелия выступал последние шесть лет, ЦСКА заплатили до 1 миллиона евро.
Многие в Грузии сочли, что Шенгелия поступился принципами. Они не поддержали баскетболиста, указывая на сложные отношения между Грузией и Россией. Сотни пользователей Facebook пожелали, чтобы Шенгелия больше не был капитаном сборной Грузии. Президент Саломе Зурабишвили назвала решение форварда национальной сборной неприемлемым. На стороне Шенгелия оказалась Национальная федерация баскетбола Грузии, а также члены сборной. Они распространили заявления, пожелав баскетболисту успехов.
Чартерным рейсом AZAL из Эр-Рияда вернулись 83 граждан Азербайджана
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) сегодня, 11 июля, доставил чартерным рейсом из Эр-Рияда на родину 83 азербайджанских граждан, сообщает агентство Turan.
К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку об отсутствии COVID-19. Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы AZAL.
Чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при кабинете министров Азербайджана.
Генпрокуратура России назвала причиной гибели группы Дятлова лавину
Туристическая группа Игоря Дятлова погибла в горах на севере Свердловской области в 1959 году из-за снежной лавины и потери ориентации в пространстве. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России по итогам проверки уголовного дела о гибели группы.
По словам заместителя начальника управления ведомства в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, участники похода покинули палатки через разрезы, чтобы избежать лавины, но потом не смогли вернуться в нее из-за плохой видимости, цитирует его РИА «Новости».
По его словам, был проведен эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится. Видимость была 16 метров. Они отошли от нее на 50 метров. После этого туристы замерзли на температуре в районе -40-45 градусов.
В начале февраля 1959 года в горах на севере Свердловской области пропала группа из девяти человек, которую возглавлял студент-пятикурсник Игорь Дятлов. Группа совершала лыжный поход по малонаселенным местам, приуроченный к XXI съезду КПСС.
Поиск пропавших начался в середине февраля. Выяснилось, что все 9 человек погибли, последние тела обнаружили только в мае. Возбужденное по факту гибели группы уголовное дело было прекращено, по сути, без определения ее точных причин.
Гибель группы стала частью массовой культуры, породив несколько независимых расследований дела и конспирологических теорий. Среди основных версий гибели группы называлось нападение охотников-манси или беглых заключенных, сход снежной лавины, ликвидацию членов группы агентами иностранной разведки.
В феврале 2019 стало известно, что Генпрокуратура проверит материалы дела, чтобы «оставить из 75 версий только одну».
Давид Залкалиани: Безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не угрожает
«Безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не угрожает», - заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя доклад Европейской комиссии (ЕК) о выполнении требований, связанных с безвизовыми поездками.
Накануне, 10 июля, ЕК представила отчет, где дана оценка выполнению требований либерализации визового режима странами Западных Балкан и «Восточного партнерства» (Грузией, Молдовой и Украиной). Еврокомиссия считает, что в целом Тбилиси продолжает выполнять свои обязательства. Одновременно авторы отчета обеспокоены тем, что уже несколько лет число ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии в европейских странах продолжает расти.
Наряду с незаконной миграцией, авторы доклада призвали грузинскую сторону прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией на высшем уровне и организованной преступностью, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава МИД Грузии выделил ту часть доклада, где говорится об успехах Грузии. Залкалиани считает, что оценка Еврокомиссии является «еще одним признанием успешной работы правительства Грузии по либерализации визового режима».
«По оценке Еврокомиссии, власти Грузии предприняли важные шаги для предотвращения незаконной миграции граждан, а также для предотвращения преступных действий. Примечательно, что в отчете говорится о плодотворном сотрудничестве с «Фронтекс». Также позитивно оценивается сотрудничество Грузии с «Европолом», расширение сети полицейских атташе в странах-членах Евросоюза.
Также очень важно, что Еврокомиссия позитивно оценивает действенные мероприятия, проведенные правительством Грузии на фоне кризиса COVID-19, в том числе, закрытие границ и объявление чрезвычайного положения. В отчете отмечается возвращение министерством иностранных дел находящихся за границей граждан. Подчеркнуто, что более 13 тысяч граждан вернулись на родину организовано и поэтапно», - сказал Залкалиани.
Россиянин признан виновным в одной из крупнейших утечек данных в США
Он взломал LinkedIn, Dropbox и Formspring
Жюри присяжных в Сан-Франциско признало россиянина Евгения Никулина виновным в похищении данных 112 миллионов пользователей социальных сетей LinkedIn и Formspring и сервиса Dropbox в 2012 году. 32-летнему хакеру грозят десятки лет тюрьмы.
Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу Интерпола. Его выдачи позже потребовала Россия. Сам он попросил убежища в Чехии. В апреле 2018 года он был экстрадирован в США. Позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.
Никулин ответственен за одну из крупнейших утечек данных в истории США, напоминает агентство Bloomberg. За это ему грозят десятки лет тюрьмы - в том числе два года минимального заключения, до десяти лет за кражу учетных записей и до пяти лет по каждому эпизоду взлома.
За сутки на Северном Кавказе умерли восемь человек с коронавирусом. Новых заболевших – 366
За последние сутки на Северном Кавказе умерли восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 366.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане умерли три человека, в Краснодарском и Ставропольском краях – по двое, в Кабардино-Балкарии – один пациент. Всего на Северном Кавказе умерли 860 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 79 человека:
- Ставропольский край +79 (6054 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 65 (6654)
- Дагестан + 48 (8422)
- Кабардино-Балкария + 43 (5520)
- Калмыкия + 34 (2107)
- Карачаево-Черкесия + 29 (4017)
- Ингушетия + 27 (3280)
- Адыгея + 19 (2224)
- Северная Осетия + 15 (4224)
- Чечня + 7 (1821)
Всего на Северном Кавказе зарегистрирован 44 267 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 11 июля, выявлено уже 720 547 человек с коронавирусом, передает «Кавказ.Реалии».
- Ставропольский край последнюю неделю лидирует по числу заболевших. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта.
Трамп рассказал о кибератаке США против российской фабрики троллей в 2018 году
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести кибератаку против располагающегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post. О факте атаки сообщалось и раньше, однако американские официальные лица до сих пор не подтверждали ее.
В США считают, что Агентство интернет-исследований - известное так же как фабрика троллей - причастно к вмешательству в президентские выборы в стране в 2016 и к промежуточным выборам в Конгресс в 2018. По утверждению Трампа, его предшественник на президентском посту Барак Обама еще до президентских выборов знал о готовящихся манипуляциях со стороны России, но ничего не предпринял.
По словам Трампа, США удалось остановить вмешательство с помощью атаки.
В феврале 2019 года газета The Washington Post сообщила, что США отключила от интернета офис фабрики троллей в день проведения промежуточных выборов. «Федеральное агентство новостей», которое связывают с фабрикой, позднее подтвердило факт атаки, назвав ее безуспешной.
- Трамп так же заявил, что более жестко противостоит России, чем его предшественник, указав, что при нем США стала крупнейшей нефтедобывающей страной в мире, а Вашингтон начал поставки летального оружия на Украину. Кроме того, он напомнил, что США является главным противником строительства газопровода «Северный поток-2» в Германию.
В Армении 489 новых случаев коронавируса, скончались 13 человек, выздоровели 710
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 489, в общем составив 31 392.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 710 и сейчас составляет 19 419.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 559.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 180 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 234, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 133 104 (1 888 за последние сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Генерал Джони Татунашвили стал новым главой Генштаба Сил обороны Грузии
Новым главой Генштаба Сил обороны Грузии стал бригадный генерал Джони Татунашвили – соответствующий приказ подписал министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. До последнего времени Татунашвили был командующим Западного командования СО Грузии.
Джони Татунашвили в вооруженных силах Грузии служит с 1993 года. Его военная карьера началась с военной академии, где он учился до 1997 года. В 2001-2002 годах он занимал должность начальника Службы оперативной и боевой подготовки сил особого назначения батальона «Командос», а в 2003-2005 году был офицером по оперативной и боевой подготовке батальона поддержки бригады специального назначения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В 2005-2008 годах занимал должность командира 1-го пехотного батальона I пехотной бригады, а затем начальника штаба I пехотной бригады. Начальником штаба Сухопутных войск был назначен в 2008 году. В 2015-2016 годах служил командиром V пехотной бригады. Заместителем командующего Западного командования был назначен в 2017 году. Татунашвили участвовал в миротворческих миссиях в Косово, Ираке и Афганистане.
В Грузии за сутки восемь новых случаев коронавируса, выздоровели пять пациентов
За последние сутки в Грузии выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, пять человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
В целом с 26 февраля по 11 июля в стране лабораторно подтвержден 981 случай инфицирования коронавирусом.
Еще 31 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. В настоящее время все военнослужащие помещены в Военный госпиталь Гори, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 851.
- В карантине остается 4 851 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 231.
- По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 11 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 142,5 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 147,2 тысячи.
Посольство Грузии направило Киеву ноту протеста в связи с заявлением Саакашвили
Грузинская сторона направила в МИД Украины ноту протеста в связи с заявлением экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении посольства Грузии в Украине.
9 июля на своей странице в Facebook Саакашвили опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором назвал действующее правительство страны нелегитимным. Также он заявил, будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти.
«Подобные провокационные шаги наносят ущерб дружественным, стратегическим отношениям двух стран», - сказано в сообщении, распространенном по итогам встречи временного поверенного в делах посольства Грузии в Киеве Давида Бочоришвили с замглавы МИД Украины Василием Боднарем.
По информации посольства, в ходе переговоров «стороны выразили готовность укреплять сотрудничество» и двусторонние отношения.
Накануне, 10 июля, из-за заявления Саакашвили посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии. Внешнеполитическое ведомство назвало действия экс-президента «нарушением грузинского законодательства», отметив, что они «наносят значительный ущерб отношениям двух стран».
В Ингушетии отказались заводить дело о «женском обрезании» ребенку
В Ингушетии следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после проверки в клинике «Айболит», где провели «женское обрезание» девятилетней девочке. Следствие объяснило отказ «отсутствием события преступления». Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на проект «Правовая инициатива», который представляет интересы матери девочки.
Юристы сообщили, что постановление было вынесено спустя почти два месяца после обращения, вместо положенных 30 дней. Из текста документа следует, что следователем была проверена работа клиники только в 2020 году, предыдущие годы работы не были проверены. Юристы намерены обжаловать это решение.
В клинике информацию о том, что там проводят калечащие операции на женских половых органах, в разговоре с корреспондентом «Кавказ.Реалии» назвали «бредом».
- В мае 2020 года следственное управление СКР по Ингушетии направило обращение с просьбой проверить лечебно-диагностический центр ООО «Айболит», где была проведена калечащая операция в июне 2019 года.
- Об этой операции стало известно в мае 2020 года. О ней сообщила представительница семьи девочки, которая утверждала, что ребенка в клинику тайком от матери привели отец и мачеха.
- В июне Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев подтвердил, что получил заявление от матери пострадавшей и планирует принять меры.
В центре Тбилиси предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме
Взрыв газа предотвращен в многоквартирном доме в центре Тбилиси. Об этом сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Согласно заявлению, сегодня, 10 июля, на «горячую линию» компании поступило сообщение о запахе газа в одном из домов в районе Сабуртало.
В целях безопасности подача газа корпусу была временно прекращена. Прибывшие на место сотрудники службы быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи» обнаружили утечку в закрытой квартире, где проводился ремонт. По данным компании, при осмотре квартиры, где проводится ремонт, было установлено, газопровод был установлен с нарушением технических норм – на расстоянии 15 метров была протянута так называемая резиновая газовая труба, которая была перерезана в одном месте, откуда и происходила утечка газа.
«По данным специалистов, концентрация газа могла вызвать мощный взрыв. С большой вероятностью он привел бы к повреждению жилого корпуса. Могли быть и жертвы», - говорится в сообщении.
Газораспределительная компания снова призывала абонентов проявлять большую осторожность и соблюдать правила безопасного потребления бытового газа, передает агентство «Новости-Грузия».
Сербия и Косово возобновили переговоры о взаимоотношениях
Прекращение конфликта между двумя балканскими странами позволило бы каждой из них претендовать на членство в ЕСй
Сегодня, 10 июля, состоялись переговоры президента Сербии и премьер-министра Косова - при участии президента Франции, канцлера Германии и высокопоставленных представителей властей Евросоюза. Встреча прошла в формате видеоконференции.
Диалог между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Авдулой Хоти возобновился после 18-месячного перерыва. Президент Косова Хашим Тачи не смог участвовать в переговорах 10 июля, поскольку против него выдвинуты обвинения в военных преступлениях.
Как сообщает Международное французское радио, в переговорах участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак. Решение конфликта между двумя балканскими странами могло бы открыть каждой из них дорогу к членству в Европейском союзе, считают в Париже.
Главным препятствием на пути к соглашению между двумя государствами остаётся нежелание Сербии признать независимость Косова, провозглашенную косовскими властями в 2008 году. С тех пор Косово признано уже более чем ста государствами мира. Среди признавших - 22 из 27 государств Европейского союза.
В то же время два постоянных члена Совета безопасности ООН, Китай и Россия, не признают государственный суверенитет Косова.
Россия возобновит международное авиасообщение с 15 июля
Россия возобновит международное авиасообщение с другими странами с 15 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Полеты будут разрешены в те страны, в которых за последние две недели уровень заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек. Граждане других государств прибывающие в Россию, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, который должен быть сделан ими не позднее чем за трое суток до прилета. Россияне могут сдать анализ уже по прибытии. Если тесты окажутся отрицательными, то садиться на двухнедельный карантин не нужно.
Сейчас вылететь из России можно только на частных самолетах, либо на вывозных рейсах: они направляются за российскими туристами за границу и, чтобы не лететь туда пустыми, берут пассажиров. Билеты на такие рейсы есть в открытом доступе, например, на сайте «Аэрофлота» – авиакомпания выполняет большую их часть. По самым популярным направлениям, например в Париж или Лондон, такие рейсы летают дважды в неделю. Забронировать билет на рейс обратно можно только через сайт госуслуг.
30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран, где ситуация с коронавирусом не хуже, чем в самом ЕС. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая – в том случае, если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 10 граждан - диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
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