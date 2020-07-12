В Польше проходит второй тур президентских выборов

Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия распространил заявление в ответ на критику, последовавшую за решением о переходе в московский ЦСКА – баскетболист заявляет, что не намерен оправдываться перед теми, кто не может понять мотивов его поступка. Шенгелия поблагодарил всех, кто поддерживает его. По его словам, он не надеется, что другие разделят его чувства и изменят свою позицию.

«Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть тот факт, что я делаю это заявление не для того, чтобы оправдать себя перед кем-либо. Сложно объяснить что-то людям, когда они не желают ничего слушать и даже не задумываются об изменении зафиксированного мнения.

Я не могу объяснить этим людям, что я чувствовал, когда мне было 10-11 лет на игре сборной Грузии. Во время исполнения гимна я стоял на трибуне с закрытыми глазами, представляя себя среди игроков. Я не могу объяснить этим людям, что для меня значит просмотр игры сборной Грузии по телевизору и какое ужасное это чувство, когда на пике карьеры ты не можешь помочь своей команде и стране, поскольку так решили третья и четвертые стороны.

Не объясню я и того, какую огромную радость и счастье пережил всего несколько дней назад, когда стал чемпионом Испании и у меня была возможность поднять флаг Грузии. Не поймут они и того, что переход в одну из лучших команд Европы дает больше шансов на победу, что означает еще больше поднятых грузинских флагов. Они не поймут, какое это огромное счастье, когда одна из лучших команд Европы уважает мой патриотизм и предоставляет возможность выйти на все игры сборной, снова и снова ведя нашу страну к победе.

Объяснить мне, насколько больно, когда наша страна теряет героев, вы не сможете. Объяснять этого мне не нужно – это я и сам хорошо знаю… Еще раз повторю, я, Торнике Шенгелия был, есть и буду проводником грузинского духа повсюду до тех пор, пока жив. Это не изменит ни один комментарий или заявление. Я пройду это испытание с миром, потому что на моей стороне бог. Только перед ним я несу ответ, и только он действительно знает, кто я», - пишет баскетболист.

9 июля ЦСКА объявил о трансфере форварда сборной Грузии Торнике Шенгелия. 28-летний баскетболист заключил с московским клубом трехлетний контракт, где прописана опция выхода на случай предложения от клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Испанской «Басконии», за которую Шенгелия выступал последние шесть лет, ЦСКА заплатили до 1 миллиона евро.

Многие в Грузии сочли, что Шенгелия поступился принципами. Они не поддержали баскетболиста, указывая на сложные отношения между Грузией и Россией. Сотни пользователей Facebook пожелали, чтобы Шенгелия больше не был капитаном сборной Грузии. Президент Саломе Зурабишвили назвала решение форварда национальной сборной неприемлемым. На стороне Шенгелия оказалась Национальная федерация баскетбола Грузии, а также члены сборной. Они распространили заявления, пожелав баскетболисту успехов.