Полиция прервала акцию памяти Валерии Новодворской в Петербурге 

В Санкт-Петербурге полиция прервала акцию памяти Валерии Новодворской, приуроченную к шестой годовщине со дня смерти правозащитницы. Акция проходила возле Соловецкого камня. Полиция задержала одну из ее инициаторов, Марию Кожеватову. На нее составлен протокол о несоблюдении режима «самоизоляции».

Очевидцы сняли задержание Кожеватовой на видео. На кадрах видно заметно, как полицейские грубо задерживают ее, а потом волокут по земле к автозаку. Позже задержанной вызвали в отдел полиции скорую помощь, Кожеватову госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Правозащитница, оппозиционный политик и общественный деятель Валерия Новодворская скончалась 12 июля 2014 года в Москве на 65-м году жизни.

С 1969 года Новодворская принимала участие в советском диссидентском движении. Она была арестована по обвинению в антисоветской агитации, находилась на принудительном лечении в психиатрической клинике в Казани. В 1970-1980-е годы Новодворскую судили еще три раза. В общем счете в советское время ее арестовывали 17 раз.

В 1988 году Новодворская стала одним из учредителей партии «Демократический союз», созданной группой советских диссидентов и правозащитников. В 1993 году она основала еще одну небольшую партию - «Демократический союз России».

Новодворская - автор нескольких книг. Ее статьи публиковались на сайтах «Грани.ру», «Эхо Москвы», в журнале The New Times. Она была участницей многих программ Радио Свобода.