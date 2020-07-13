995 подтверждённых случаев, 857 выздоровевших – последняя статистика из Грузии

Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии приблизилось к тысячи. За последние сутки в страны выявили девять новых случаев заражения. В целом с 26 февраля по 13 июля лабораторно подтверждено 995 случаев инфицирования.

Еще 31 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших за сутки не изменилось и составляет 857.

В стационарах под наблюдением врачей находятся 219 человек, в карантине – 5001. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.