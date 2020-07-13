Бывший схиигумен Сергий потребовал от Путина отдать ему власть

Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) потребовал от президента России Владимира Путина передать ему полномочия, пообещав в три дня навести порядок в стране. Об этом бывший уральский священник заявил в видеообращении, опубликованном на ютьюб-канале своего представителя Всеволода Могучева.



В противном случае он намерен объявить Путину, а также патриарху Кириллу (Гундяеву) духовную войну. "Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией», — заявил Романов. "Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали", - сказал бывший священник. Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Сергий назвал "первой ласточкой", добавив, что ласточки живут по всей России.

Это не первое видеобращение Романова к Путину.

Бывший схиигумен Сергий выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Он называл болезнь выдумкой и на своих проповедях проклинал всех, кто запрещает богослужения. Церковный суд в Екатеринбурге сначала запретил Сергию служение, а в июле лишил его сана.

После решения суда Сергий записал видеообращение, в котором выступил с антисемитскими заявлениями, а также назвал Путина и его окружение предателями и изменниками родины.

В июне Сергий взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Он также выступил с политическими заявлениями, сказав, в частности, что предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции "узаконивают рабовладельческую власть" и призвал "не ходить на пункты голосования".