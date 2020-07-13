В Абхазии объявили результаты довыборов в парламент

Полиция задержала около двадцати человек у СИЗО "Лефортово", где проходит акция в защиту Ивана Сафронова, сообщает "ОВД-Инфо". Среди задержанных член профсоюза журналистов Софья Русова, которая стояла с плакатом в поддержку Сафронова, журналистка издания "Холод" Мария Карпенко и журналистки "Коммерсанта" Ольга Аленова, Петр Пархоменко и Алла Пугачева, пишет "Дождь". Позднее была задержана главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова и журналистка Арина Бородина.

Адвокат Иван Павлов пришел к собравшимся у Лефортово и рассказал, что защитники решили разделиться. Павлов останется за стенами СИЗО и будет информировать журналистов о том, что происходит в СУ ФСБ. Это связано в том числе с тем, что у адвокатов могут отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, и тогда давать комментарии по существу дела будет нельзя.

Сафронову сегодня должно быть предъявлено обвинение. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов отправил материал, который "был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны". Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, "анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки".

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.

По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.