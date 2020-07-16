США расширили санкционный список за связь с «поваром Путина»

США внесли в санкционный список трех россиян и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина". Об этом сообщает американский Минфин. Причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная дестабилизирующая активность Пригожина в Судане, говорится в заявлении Госдепартамента.

Среди компаний, попавших под ограничения – петербургская фирма "М Инвест", одна компания из Судана, одна из Китая и две из Гонконга.

По данным Госдепартамента США, суданская компания Meroe Gold Cо. Ltd имеет отношение к частной военной компании Вагнера, предположительно связанной с Пригожиным.

Минфин США отмечает, что "М Инвест" в Судане, занималась дискредитацией протестующих, стремящихся к демократическим реформам. Остальные компании из обновлённого санкционного списка, оказывали Пригожину финансовые услуги. Тем самым они позволяли бизнесмену уклоняться от санкций и совершать глобальные сделки, в том числе в долларах США.

"Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру", - завил глава Минфина Стивен Мнучин. По мнению финансового ведомства, деятельность Пригожина в африканской стране говорит о российской поддержке авторитарных режимов и эксплуатации природных ресурсов.

В списке физических лиц – Игорь Лавренков (он, как утверждается, непосредственно связан с Пригожиным), Андрей Мандель и Михаил Потепкин.

Москва решение Вашингтона пока не прокомментировала.