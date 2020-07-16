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Свыше ста человек задержаны в центре Москвы на акции «Нет вечному Путину»
В центре Москвы на Тверской улице и улице Петровка сотрудники Росгвардии задержали более 140 участников акции "Нет вечному Путину". Она была организована устроителями кампании против поправок к Конституции России.
Большинство задержанных к утру отпустили из столичных отделов полиции. Об этом сообщает проект "ОВД-инфо". Всех обязали явиться в отделение для составления протокола об участии в несогласованном мероприятии, которое, по мнению полиции, создало помехи для движения транспорта и пешеходов. Двух активистов - Анну Лойко и Александра Дмитриева - решили оставить в изоляторе до суда.
Радио Свобода вело прямую трансляцию акции.
Мероприятие началось в семь часов вечера на Пушкинской площади. На него пришло несколько сотен человек. Изначально организаторы акции подавали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга. Они планировали потребовать отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон страны. Однако власти не согласовали митинг.
В связи с этим заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирается прийти на площадь, что полиция может счесть встречу за несогласованный митинг и начать задержания.
Спустя два часа после начала акции часть её участников организовали стихийное шествие по примыкающей к Пушкинской площади Тверской улице. Дорогу им перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Начались задержания. Очевидцы сообщают, что правоохранительные органы действовали предельно жёстко. Многие из задержанных жалуются на полученные травмы.
Издание "МБХ Медиа" сообщает, что ещё одна часть протестующих прошла шествием по Бульварному кольцу, скандируя "Москва выходи". Некоторые из активистов легли на проезжей части на Петровском бульваре и на время перекрыли движение. Около шестидесяти протестующих оказались зажаты полицией на улице Петровка. Большинство из них задержали.
Всего сообщается о 147 задержанных (по данным МВД — 132). Среди них - член ОНК Марина Литвинович, исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, старший научный сотрудник МГУ Сергей Фёдоров, муниципальный депутат Юлия Галямина и её дочь. За несколько часов до акции Таганский суд Москвы оштрафовал Галямину на 200 тысяч рублей по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов.
Среди задержанных также оказались журналисты "РИА Новостей" и TJournal.
Комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ попросила ГУВД Москвы провести проверку по фактам задержания журналистов, освещавших по заданию редакций акцию протеста против поправок к Конституции.
Одновременно с акцией на Пушкинской площади в Москве схожая акция проходила в центре Санкт-Петербурга . О задержаниях там пока не сообщалось.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- По результатам голосования, если верить официальным данным Центральной избирательной комиссии, за поправки высказались почти 78 процентов россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов. Оппозиция заявляет о беспрецедентных фальсификациях во время голосования и не признаёт его результатов.
- После одобрения в Основном законе страны установлен приоритет российской Конституции над международным правом и произошло "обнуление" президентских сроков, которое позволяет Владимир Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получил ещё больше полномочий, чем сейчас.
Другие новости дня
COVID-19: Роспотребнадзор направит в Абхазию представителей для мониторинга ситуации
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове, находящимся в Москве с визитом. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.
«Стороны обсудили текущую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в Абхазии и России, меры, предпринимаемые странами по недопущению завоза инфекции из-за рубежа, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Достигнута предварительная договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Республику Абхазия в целях совместного мониторинга ситуации на месте. Подтверждена готовность Роспотребнадзора и далее оказывать консультативное и материально техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
- Ранее сообщалось, что президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на де-факто границе по реке Псоу до 21 июля 2020 года.
- В Сухуми заявили, что «абхазской стороной подготовлен ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской государственной границы».
- В Абхазии число выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день составляет 38. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Ильхам Алиев заявил, что «не мог найти министра иностранных дел»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 12 июля, когда ситуация на границе с Арменией обострилась, он не мог найти министра иностранных дел страны Эльмара Мамедъярова.
Я не мог найти министра иностранных дел. Спросил у Али Асадова: где он?
«Чем занималось министерство иностранных дел? Где оно находилось? 12-го числа, как только произошли события, мы находились на своих рабочих местах. Премьер-министр был на работе, я был на работе до утра. Министр обороны, начальник Генерального штаба, а также начальник Службы государственной безопасности, министр внутренних дел, начальник Службы внешней разведки, секретарь Совета безопасности до утра находились на рабочих местах. Я не мог найти министра иностранных дел. Спросил у Али Асадова [премьер-министр]: где он? Что он тебе ответил? Скажи», – обратился Алиев к Асадову.
Глава правительства ответил: «Господин Президент, я спросил, он [Мамедъяров] сказал, что работает из дома».
«Что значит работает из дома?», – продолжил Алиев.
«Да, сказал, что работает из дома. Я позвонил Эльмару Мамедъярову. Передал ему ваши слова, спросил, мол, когда ты услышал об этом событии, где находился? Он ответил, что работал из дома. Я сказал: доложи по часам, где ты находился? Он вновь ответил, что работал из дома», – рассказал премьер-министр.
- Ранее Служба государственной безопасности провела спецоперацию в МИД Азербайджана, в ходе которой арестовала начальника управделами МИД, председателя тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде, начальника хозяйственного отдела Салима Ализаде и начальника консульско-юридического отдела Нурупашу Абдуллаева.
- В июне ряд СМИ опубликовал информацию о зарубежной недвижимости семьи Эльмара Мамедъярова. В частности, говорилось о нескольких квартирах в США. МИД обратился в СГБ с просьбой «расследовать кампанию очернения, которая ведется против министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова».
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
Хакеры взломали твиттер-аккаунты Гейтса, Маска, Обамы
Хакеры взломали несколько десятков твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, политиков Джо Байдена и Майкла Блумберга, основателя Amazon Джефа Безоса. Атаке также подверглись официальные аккаунты компаний Apple и Uber и криптовалютных бирж и изданий.
В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки — и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, но потом опубликованы повторно, пишет The Verge. Как сообщает редактор издания Том Уоррен, мошенникам удалось получить более 104 тысяч долларов.
Как хакеры получили доступ к аккаунтам , неизвестно. В Twitter заявили, что знают о проблеме и работают над её устранением.
Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал взлом аккаунтов словами "тяжелый день".
На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения
На границе Армении и Азербайджана сегодня возобновились столкновения. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях.
Армянская сторона сообщила о подбитом азербайджанском танке, уничтожении огневых позиций и пресечённой попытке диверсионного проникновения со стороны Азербайджана.
«После интенсивного боя противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар, Мовсес, применяя гаубицы Д-30. Обстрелы и сейчас продолжаются», – написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
В Баку сообщили, что информация о подбитом танке не соответствует действительности.
«Это ложная информация. Все танки азербайджанской армии в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не на передовой. Азербайджанские танки находятся на территории, которую не может обстрелять противник», – заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
При этом агентство Trend сообщает, что азербайджанские военные подразделения сбили армянский беспилотный летательный аппарат
«Сейчас в Товузском направлении идет бой», – пишет агентство со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
Майк Помпео призвал Баку и Ереван прекратить огонь и возобновить переговоры
В ходе состоявшегося накануне брифинга госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан немедленно ослабить напряженность на границе, прекратить огонь и возобновить переговоры.
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены по поводу приведшего к смертям насилия на межгосударственной границе между Арменией и Азербайджаном. Мы выражаем наши соболезнования в связи со всеми жертвами и призываем стороны немедленно ослабить напряженность, возобновить предметный диалог и прекратить огонь, чтобы начать переговоры в рамках Минской группой, представленной сопредседателями», - заявил Помпео.
Ранее к деэскалации на армяно-азербайджанской границе призвали две другие страны, являющиеся сопредседателем Минской группы ОБСЕ – Франция и Россия.
В своем заявлении от 15 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ подчеркнули необходимость создания атмосферы, способствующей мирному процессу.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
В Грузии выявили три новых случая коронавируса, 10 пациентов выздоровели
В Грузии за сутки выявили три новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев в стране составляет 1006.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 883 – за сутки выздоровели еще 10 пациентов.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 244 человека, в карантине – 5640. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день составляет 38. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 87 случаев заражения. Из них 85 человек выздоровели.
Премьер-министр Грузии сообщил о позитивных тенденциях в экономике
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил о позитивных тенденциях в экономике страны, указав на секторы строительства, недвижимости, строительных материалов и сельского хозяйства.
На заседании правительства он также заявил, что экспорт грузинских продуктов сократился на 6-7 процентов. «Мы прогнозировали гораздо значительное сокращение экспорта», – отметил глава правительства.
При этом Гахария предупредил, что экономический шок, вызванный пандемией коронавируса, будет актуален как минимум до конца года.
- Ранее сообщалось, что ВВП страны в первом квартале вырос на 2.2%, в апреле сократился на 16.6%, в мае на 13.5%. Средний показатель за 5 месяцев: минус 5.4%.
Москва призывает Тбилиси «положить конец провокационным действиям и заявлениям»
МИД России призывает Грузию «положить конец провокационным действиям и заявлениям». В комментарии внешнеполитического ведомства речь идёт об инцидентах на российско-грузинской, а также де-факто границах Грузии и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
Москва указывает на четыре инцидента, два из которых произошли на дагестанском участке российско-грузинской границы.
- 6 июня наряд российских пограничников задержал трёх граждан Грузии в Гальском районе Абхазии. В МИД России указывают, что они «незаконно пересекли границу и углубились на территорию Республики Абхазия».
- 13 июня пограничный наряд, по информации МИД, задержал гражданина Грузии на территории Цунтинтского района Республики Дагестан «на расстоянии 600 метров от линии государственной границы вглубь российской территории». Правда в МИД не указывают, что задержанный был пастухом – в заявлении говорится, что «он был без документов, в камуфляжной форме, вооружен охотничьим карабином «Вепрь» с 28 патронами, имел с собой бинокль». «Российская сторона, пойдя навстречу просьбам грузинской стороны, не стала возбуждать против этого человека уголовное дело, ограничившись административным выдворением, и передала его грузинским пограничникам», – сказано в заявлении.
- 9 июля, по информации МИД, еще один гражданин Грузии был также задержан на территории Республики Дагестан, «на этот раз на расстоянии 9 км от линии государственной границы».
Подробно описывают в Москве задержание 33-летнего гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. «Гражданин Грузии, одетый в камуфляжную форму и вооруженный полуавтоматическим ружьем, углубился на 300 м на территорию Республики Южная Осетия, где, столкнувшись с российским пограничным нарядом, действующим на основе Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Южная Осетия от 30 апреля 2009 г., попытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в российских военнослужащих. Ответным огнем он был легко ранен в ногу. Нарушителю была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу, где и находится в настоящее время. Обращаем внимание, что в своих показаниях он признал факт сознательного и целенаправленного пересечения им государственной границы Южной Осетии», – говорится в заявлении.
- По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, Гахеладзе был ранен при задержании в районе села Квемо-Чала Каспского района. МИД Грузии оценивает произошедшее «как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах». Тбилиси «категорически требует немедленной выдачи раненого и незаконно задержанного гражданина Грузии».
Москва считает, что в Тбилиси пытаются устраивать из инцидентов «политический спектакль, перекладывая ответственность на других».
«Особо неуместными в данной ситуации считаем обвинения России в провокациях, а заодно – в «грубом нарушении» плана Медведев-Саркози от 12 августа 2008 года и в «полном неуважении к призыву Генерального секретаря ООН к всеобщему прекращению огня на период пандемии», – говорится в заявлении МИД России.
Россия призывает грузинские власти «использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией», а также начать переговоры с Сухуми и Цхинвали о «делимитации и демаркации границы, а также по совместному юридически обязывающему заявлению о неприменении силы».
«Отдельно хотели бы отметить провокационные комментарии Госдепартамента и Посольства США в Тбилиси, которые в уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал. Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий», – говорится в заявлении.
США расширили санкционный список за связь с «поваром Путина»
США внесли в санкционный список трех россиян и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина". Об этом сообщает американский Минфин. Причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная дестабилизирующая активность Пригожина в Судане, говорится в заявлении Госдепартамента.
Среди компаний, попавших под ограничения – петербургская фирма "М Инвест", одна компания из Судана, одна из Китая и две из Гонконга.
По данным Госдепартамента США, суданская компания Meroe Gold Cо. Ltd имеет отношение к частной военной компании Вагнера, предположительно связанной с Пригожиным.
Минфин США отмечает, что "М Инвест" в Судане, занималась дискредитацией протестующих, стремящихся к демократическим реформам. Остальные компании из обновлённого санкционного списка, оказывали Пригожину финансовые услуги. Тем самым они позволяли бизнесмену уклоняться от санкций и совершать глобальные сделки, в том числе в долларах США.
"Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру", - завил глава Минфина Стивен Мнучин. По мнению финансового ведомства, деятельность Пригожина в африканской стране говорит о российской поддержке авторитарных режимов и эксплуатации природных ресурсов.
В списке физических лиц – Игорь Лавренков (он, как утверждается, непосредственно связан с Пригожиным), Андрей Мандель и Михаил Потепкин.
Москва решение Вашингтона пока не прокомментировала.
- Пригожин имел отношение к работающим с Кремлём кейтеринговым компаниям. Он является одним из российских граждан, против которых в США официально выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы. Утверждается, что он финансировал так называемую "фабрику троллей" в Петербурге.
Коронавирус выявили у 10-месячного ребенка в Телавском районе Грузии
Коронавирус выявлен у 10-месячного ребенка в селе Караджала Телавского муниципалитета (регион Кахетия), - заявила сегодня, 15 июля, глава регионального отдела центра по контролю и профилактике заболеваний Кахетии Нелли Хизанишвили.
По ее словам, ребенка лечили в детской поликлинике в Телави. Из-за симптомов, характерных для коронавируса, медики решили проверить ребенка на наличие COVID-19. В настоящее время ребенок помещен на лечение в Тбилисскую инфекционную больницу.
Эпидемиологи заявляют, что пока не могут установить источник заражения ребенка. Специалисты работают в селе Караджала для выявления контактов, передает агентство «Новости-Грузия». Анализ 11 человек уже отправлен в лабораторию. Ответы станут известны завтра утром.
- К вечеру 15 июля со дня начала эпидемии коронавируса в Грузии зафиксировано 1003 случая инфицирования, из них 873 человека выздоровели, 15 пациентов скончались.
В центре Москвы проходит акция «Нет вечному Путину»
В центре Москвы на Пушкинской площади проходит акция «Нет вечному Путину», организованная участниками кампании против поправок к Конституции России.
Корреспондент Радио Свобода сообщает, что к семи часам вечера, времени начала мероприятия, на площади собрались около двухсот человек. Также на площади дежурят сотрудники Росгвардии, вокруг нее стоят автозаки.
Организаторы акции подавали заявку на ее проведение в мэрию Москвы. Они планировали потребовать отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон страны. Однако власти не согласовали митинг.
В связи с этим заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирается прийти на площадь, что полиция все равно может счесть встречу за несогласованный митинг и начать задержания.
Одновременно с акцией на Пушкинской площади в Москве схожая акция проходит в Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- По результатам голосования, если верить официальным данным Центральной избирательной комиссии, за поправки высказались почти 78 процентов россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов. Оппозиция заявляет о беспрецедентных фальсификациях во время голосования и не признает его результатов.
- После одобрения в Основном законе страны установлен приоритет российской Конституции над международным правом и произошло «обнуление» президентских сроков, которое позволяет Владимир Путину еще дважды избираться на пост главы страны. Также перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получил еще больше полномочий, чем сейчас.
Минобороны Армении: Режим прекращения огня на границе в основном соблюдается
На данный момент режим прекращения огня на границе в основном соблюдается, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, инцидентов и прицельных выстрелов не зарегистрировано.
«Ситуация вдоль всей границы находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил РА», - написала Степанян на своей странице в Facebook.
Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. За прошедшие дни вследствие боевых действий, в ходе которых стороны применяли артиллерию, беспилотники и другую военную технику, по официальным данным с азербайджанской стороны погибли 11 военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих - двое офицеров и два солдата-срочника.
В ходе состоявшегося сегодня утром в Иджеване брифинга представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян, в свою очередь, сообщил, что с армянской стороны в общей сложности было 20 раненых.
Жители Минска выстроились в очередь с жалобами в Центризбирком. ВИДЕО
Десятки жителей Минска выстроились в очередь, чтобы подать жалобу на решение Центризбиркома отказать в регистрации двум оппозиционным кандидатам в президенты - экс-банкиру Виктору Бабарико и дипломату Валерию Цепкало. Прямую трансляцию ведет Белорусская служба Радио Свобода.
Накануне решение ЦИК вызвало массовые протесты по всей стране. Во время акций милиция, по данным правозащитников, задержала более 300 человек, включая журналистов. Суды над некоторыми протестующими начали в день задержаний. Часть активистов получила до 10 дней ареста.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом с июня содержится под стражей. Бывшего банкира обвиняют в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, международная организация Amnesty International – узником совести.
Бабарико почти 20 лет руководил Белгазпромбанком и ушел с должности после того, как объявил об участии в президентской гонке. В середине июня в его доме и в банке прошли обыски. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее признал, что преследование оппонента было начато по его личному поручению.
- Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Сторонники оппозиции обвиняют Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, в преследованиях и развязывании репрессий против своих политических соперников.
- Сам глава Белоруссии заявлял в связи с нынешней президентской кампанией, что властям удалось предотвратить «майдан», а также обвинил во вмешательстве в выборы иностранные государства, в частности Россию.
- Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. Задержаны с начала протестов около 700 человек.
За сутки в Абхазии не выявлено новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 21 гражданина самопровозглашенной республики Абхазия.
По данным Оперативного штаба по защите населения от COVID-19, все тесты показали отрицательный результат.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
В Хабаровске началось шествие в поддержку арестованного губернатора
Жители Хабаровска пятый день подряд вышли на шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Трансляцию с места событий ведёт региональный штаб политика Алексея Навального.
Демонстрация проходит по центральным улицам города, звучат лозунги "Своих не бросаем" и "Хабаровск мы спасаем". Акция не была согласована с городскими властями, однако полицейские и сотрудники Росгвардии не вмешиваются в события.
Перед началом шествия в центре города состоялся митинг в поддержку губернатора, передаёт "ДВХАБ".
Перед мероприятием правительство региона выступило с просьбой прекратить акции протеста из-за опасности распространения коронавируса.
- Фургал был арестован 10 июля, его обвиняют в причастности к двум убийствам и покушении на убийство предпринимателей в середине двухтысячных годов. Ему грозит пожизненный срок. Он обвинения отрицает.
- Первая акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске 11 июля. Она была самой многочисленной. МВД утверждало, что в ней приняли участие до 12 тысяч человек. Журналисты давали оценку до 40 тысяч участников.
К концу столетия население Италии и Японии снизится более чем вдвое
К концу нынешнего столетия из-за падения рождаемости практически каждое государство на планете может столкнуться со снижением численности населения, полагают ученые.
Свои выводы в авторитетном медицинском журнале Lancet опубликовала группа специалистов американского Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
По прогнозам экспертов, в 23 странах, включая Испанию, Португалию, Таиланд и Южную Корею, население к 2100 году сократится почти наполовину. При этом в Италии из 61 миллиона жителей может остаться 28 миллионов, а в Японии – вместо 128 миллионов (по данным на 2017 год) к концу века будут жить 53 миллиона человек.
Примерно к 2064 году население планеты достигнет пика в 9 миллиардов 700 миллионов человек, а уже спустя 40 лет снизится до 8 миллиардов 800 миллионов. При этом общества значительно состарятся, увеличится доля тех, кто перешагнул рубеж в 80 лет. Пожилых будет больше, чем молодых, пишет Би-би-си.
"Можно подумать, что такое положение вещей хорошо для окружающей среды. При меньшем населении сократятся выбросы промышленных газов и вырубка лесов под сельхозугодия. Это всё будет правдой, за исключением изменения возрастной структуры и всех негативных последствий этого. Кто станет платить налоги в быстро стареющем мире, кто будет платить за медицинский уход за пожилыми, кто будет за ними присматривать? Смогут ли работающие уходить на пенсию?" – говорит профессор Кристофер Мюррей.
Падение рождаемости ученые объясняют не проблемами со здоровьем, а в основном с тем, что всё больше женщин выбирают учёбу и карьеру, а также с расширением их доступа к средствам контрацепции. В середине прошлого века каждая женщина в среднем рожала по 4 или 5 детей. Так называемый показатель фертильности составлял 4,7. К 2017 году он снизился до 2,4, а к концу столетия может уменьшиться до 1,7.
Сy-30 СМ заступили на боевое дежурство в Армении. ВИДЕО
Истребители Сy-30 СМ Вооруженных сил Армении вышли на боевое дежурство, сообщает правительство республики. Премьер-министр Никол Пашинян опубликовал видеокадры истребителей.
«Истребители Су-30 СМ вышли на боевое дежурство, обеспечивая неприкосновенность воздушных границ Армении», – говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства в фейсбуке.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила «Интерфаксу», что «боевое дежурство многофункциональных сверхсовременных истребителей Су-30 СМ будет носить постоянный характер».
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных. В среду ситуация на границе остается спокойной.
- О том, что Армения купила у России Су-30СМ, стало известно в начале 2019 года. В конце прошлого года Никол Пашинян сообщил, что истребители уже находятся в Армении. «Наше главное приобретение этого года», – заявил премьер-министр 27 декабря 2019 года.
Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку Азербайджана в конфликте с Арменией
Президент Азербайджана поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую позицию Турции и поддержку Азербайджана в вопросе приграничного конфликта с Арменией. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«Турция первой отреагировала на нападение ВС Армении на Азербайджан. В своем вчерашнем выступлении вы вновь подтвердили твердую позицию Турции по поводу армянских провокаций. Наш народ высоко оценивает вашу поддержку. Азербайджано-турецкий стратегический альянс является важным фактором для обеспечения мира и безопасности в регионе и содействует развитию сотрудничества. Я уверен, что наше единство и солидарность будут и впредь укрепляться, и расширяться в интересах наших народов», - говорится в письме Алиева Эрдогану, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.
Алиев отметил, что произошедший инцидент - не обычное пограничное столкновение, а продолжение захватнической политики Армении.
«Сегодня, как и всегда, руководство Армении, приверженное своей лицемерной политике, пытается обмануть как свою общественность, так и мировое сообщество. На фоне сложившихся социально-экономических проблем в своей стране они хотят достичь определенных целей путем разжигания конфликта с Азербайджаном», - отмечается в письме.
Глава государства напомнил о попытке переворота в Турции 15 июля 2016 года, когда Азербайджан «решительно осудил эту коварную попытку».
«Попытка переворота была коварным планом против турецкого государства. Благодаря вашему героизму и любви турецкого народа к вам, братская страна вышла из этого трудного испытания еще сильнее. Азербайджан с первых минут был страной, которая решительно осудила эту коварную попытку государственного переворота против турецкого государства и народа. Таким образом, народ и государство Азербайджан продемонстрировали свою поддержку братской Турции», - отмечается в тексте письма.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция провоцирует нестабильность в регионе.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
Даур Кове сохранил пост главы МИД в абхазском правительстве
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Даура Кове главой абхазского МИД. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера. Кове занимает пост министра с 2016 года.
- Даур Кове родился 15 марта 1979 г. в Сухуми.
- В 2000 г. окончил Башкирский Государственный Университет по специальности «Юриспруденция», специализация – «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности».
- 1995-2000 гг. – референт, советник представительства Абхазии в Республике Башкортостан.
- 2000-2009 гг. – полномочный представитель Абхазии в Республике Башкортостан.
- 2005-2006 гг. – начальник международного отдела Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия.
- 2006-2010 гг. – заместитель министра иностранных дел.
- 2010-2011 гг. – начальник Аппарата Кабинета Министров.
- 2011 г. – преподаватель дисциплины «Международное право» в Сухумском открытом институте.
- С июня по ноябрь 2012 гг. – начальник правового отдела Управления по чрезвычайным ситуациям.
- 2012-2014 г. – заместитель директора абхазского филиала Российского некоммерческого фонда «Институт Евразийских исследований».
- 2013-2014 гг. – советник начальника Управления по чрезвычайным ситуациям.
- 2013 г. – советник спикера абхазского парламента.
- 2014 г. – начальник Управления протокола президента.
- С октября 2016 г. – министр иностранных дел.
- Женат, отец двоих детей.
Чечню закрыли для въезда туристов из-за опасений вспышки коронавируса
Оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса в Чечне заявил о приостановке объявленного ранее туристического сезона в республике.
Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Минтуризма 13 июля. Отмечается, что эти меры продлятся до особого указания оперштаба.
"До снятия ограничительных мер по посещению Чеченской республики в отношении указанных лиц необходимо строгое соблюдение требований Оперштаба", - сказано в документе.
О повторном введении ограничительных мер сообщил и руководитель республиканского ГИБДД Идрис Черхигов.
"Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку", - написал Черхигов.
- Из-за карантина по коронавирусу въезд и выезд в Чеченскую республику был закрыт с 5 апреля этого года, однако 24 июня почти все ограничения, в том числе и на передвижение были сняты. Туристический сезон был официально открыт 6 июля.
- По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Чечне зарегистрирован 1851 случай COVID-19 и 28 случаев летального исхода. Однако статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов.
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Турция и Россия договорились о возобновлении регулярного авиасообщения с сегодняшнего дня. Об этом турецкому информационному агентству Anadolu сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Представитель российского Минтранса отказался комментировать заявление турецкого министерства. В Росавиации также отказались от комментариев.
Источник в государственной авиакомпании Турции Turkish Airlines сообщил РИА Новости, что конкретных планов по возобновлению полётов в Россию пока нет, рейсов на сегодня не запланировано. Ранее Turkish Airlines открыла продажу билетов на рейсы в российские города с 1 августа.
Накануне Ассоциация туроператоров России заявила, что восемь стран готовы принимать российских туристов "хоть завтра". Как рассказала "Интерфаксу" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, речь о Турции, Мальдивах, Кубе, Доминикане, Египте, Хорватии, ОАЭ и Мексике. Большинство из них требуют справки об отсутствии COVID-19 и будут замерять температуру при пересечении границы.
- Правительство России ранее заявляло о намерении возобновить международное авиасообщение с другими странами с 15 июля. Тогда отмечалось, что это будет делаться только на принципе взаимности— иностранное государство должно будет готово принимать россиян. При этом полёты будут разрешены в те страны, в которых за последние две недели уровень заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек.
- 30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС.
- Сейчас вылететь из России можно только на частных самолетах либо на вывозных рейсах: они направляются за российскими туристами за границу и, чтобы не лететь туда пустыми, берут пассажиров. Билеты на такие рейсы есть в открытом доступе, например, на сайте "Аэрофлота" – авиакомпания выполняет большую их часть. Забронировать билет на рейс обратно можно только через сайт госуслуг.
- Из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение.
Абхазия не откроет де-факто границу с Россией до 21 июля
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на де-факто границе по реке Псоу до 21 июля 2020 года.
В пресс-релизе сообщается, что «абхазской стороной подготовлен ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской государственной границы». В частности, Аслан Бжания направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, «в котором выражается готовность Абхазии снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер».
«В настоящее время между представителями сторон ведутся консультации на правительственном уровне по выработке совместного решения по вопросу снятия ограничений на границе», – говорится в пресс-релизе.
Местные власти указывают, что в Абхазии сейчас нет ни одного больного с подтвержденным диагнозом COVID-19.
«Все граждане, у которых ранее был обнаружен коронавирус, выздоровели после прохождения лечения в Гудаутской ЦРБ. Руководство страны, в соответствии с рекомендациями специалистов – эпидемиологов предпринимает все необходимые меры по защите населения от коронавирусной инфекции COVID19. Как неоднократно заявлял Президент Аслан Бжания, приоритетом для руководства страны является охрана жизни и здоровья граждан», – сказано в сообщении.
- Де-факто граница по реке Псоу закрыта из-за пандемии коронавируса. Общее число выявленных заболевших в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
- Накануне сообщалось, что Россия в ближайшие дни откроет границу с Беларусью и восстановит с ней авиационное и железнодорожное сообщение.
- Сегодня Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом турецкому информационному агентству Anadolu сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
- Правительство России ранее заявляло о намерении возобновить международное авиасообщение с другими странами с 15 июля. Тогда отмечалось, что это будет делаться только на принципе взаимности— иностранное государство должно будет готово принимать россиян.
Пранкеры от имени генсека ООН предложили президенту Польши вернуть Львов – он отказался
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Польши Анджеем Дудой. Запись разговора они выложили на своем Youtube-канале.
В воскресенье Дуду переизбрали главой государства на второй срок. Вован и Лексус позвонили ему от имени генсека ООН под предлогом поздравить с победой на выборах, – пишет РИА Новости
В разговоре пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. На это Дуда заявил: «С господином Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну». При этом польский президент подчеркнул, что Россия хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, но оккупировала Польшу. В ответ «генсек» напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины.
После этого Вован и Лексус от имени генсека предложили польскому лидеру вернуть Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет ввиду собеседник, а затем возмущенно воскликнул: «Нет, это Украина! Нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет».
Говоря о пандемии коронавируса и ситуации в Польше, президент заявил, что COVID-19 никак не повлиял на проведение выборов.
«Сложно сказать, что является главным источником (завозных) случаев коронавируса (в Польше), может быть, Украина, потому что у нас много людей из Украины, но в целом у нас не так много случаев», – подытожил он.
В Зугдидском районе в реке нашли тело пропавшего подростка
После двух дней поисков в реке Джуми Зугдидского муниципалитета в регионе Самегрело-Земо Сванети спасатели обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сегодня сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Тело утонувшего подростка нашли в трех километрах от того места, где его видели в последний раз.
Для поисковых работ были мобилизованы пожарные-спасатели из Тбилиси, Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Аджарии. Спасатели задействовали дрон, три лодки и эхолот.
В последний раз подростка на реке видели 13 июля. По словам односельчан, он пас скот. Из-за проливных дождей уровень воды в реке Джуми значительно повысился, - пишет «Новости-Грузия».
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